Спасибо! Интересно, однако.
Подъезд - общественное место, а улица нет!
Ну и насчёт 60+. Хоть бы около дома разрешили ходить.
И всё-таки маразм крепчает.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 кві, 2020 17:02
Спасибо! Интересно, однако.
Подъезд - общественное место, а улица нет!
Ну и насчёт 60+. Хоть бы около дома разрешили ходить.
И всё-таки маразм крепчает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 04 кві, 2020 17:05
Оттуда же:
* Ми тримаємося і я вірю, що все буде добре. Серед моїх пацієнтів ситуація така: половина дійсно хворих, а половина - панікерів. Вони дивляться телевізор, сидять в телефонах і самі себе накручують. А через паніку знижується імунітет", - говорить Галина Винничук, сімейний лікар з Івано-Франківська. Лікарка приймає хворих на гострі респіраторні інфекції та грип.*
Додано: Суб 04 кві, 2020 17:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
К сожалению так не выходит. По Италии и Испании уже анализировали, смерти от короны, прибавились к стандартной ежемесячной статистике.
Додано: Суб 04 кві, 2020 17:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 04 кві, 2020 17:26
А вообще, что можно сказать о постанове: "Текст написан по де***".
У меня в молодости был начальник, который меня дрючил за написание всяких бумаг, инструкций и т.п.
За такой текст он бы мне оборвал ... всё, что можно.
Элементарный вопрос -что делать работающим пенсионерам?
Оформлять за свой счёт, больничный, что-то ещё? Идти в понедельник на работу или всё - сиди дома и не рыпайся?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 04 кві, 2020 17:27
Я таких данных не видел. Если можно, дайте ссылку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 04 кві, 2020 17:29
нет, не все - переболел и стал белым человеком: Сенатор Билл Кэссиди выдвигает идею «реестра иммунитета» на фоне вспышки коронавируса для документирования людей, которые, как считается, не подвержены риску заражения.«Если мы думаем о коронавирусе, мы сильно подозреваем, что, как только кто-то заразился, он теперь неуязвим», - заявил в субботу г-н Кэссиди, республиканец из Луизианы, на канале CNN. «Этот иммунитет позволит им вернуться на работу - если они медсестры, - без [защитного оборудования], чтобы увидеть обычного пациента с коронавирусной инфекцией».
Додано: Суб 04 кві, 2020 17:32
Битва за защитные маски
1.В Китае американцы за наличные деньги буквально из рук вырывают грузы, предназначенные другим странам. Такие обвинения на днях прозвучали во Франции
Ситуация такая, что прямо на взлетной полосе в Китае США перекупило французский груз в три раза дороже".
2. в РБ делают в основном тесты не экспресс, а микробиологические, которые делаются долго и дорого. так вот попутно почти у всех зараженных короновирусом идет прицепом и свиной грипп, кошмаривший ранее. А у многих он соло идет.
3.Нужно сказать, что шведский эксперимент практически заканчивается.
Орган здравоохранения принял более строгие меры. Посещение всех домов престарелых и домов престарелых в стране теперь запрещено.
Теперь людей в Швеции также просят дистанцироваться. То, что долгое время было частью повседневной жизни в других странах, теперь должно применяться и в Швеции. Например, правила хранения товаров в супермаркете. Запрет на митинги также снижен с 500 до 50 человек.
В открытом письме около 2000 человек, включая многих ученых, обратились к правительству. Они призывают к проведению дополнительных испытаний и ужесточению кризиса, как это делают соседние страны, Дания, Норвегия и Финляндия. Стен Линнарссон является одним из подписантов. Он является профессором молекулярной биологии в Каролинском институте - институте, который каждый год решает, кто получает Нобелевскую премию по медицине. Линнарссон очень обеспокоен. Он говорит: «Мы видим высокий риск того, что скоро пожалеем о предыдущей стратегии. Однако тогда будет слишком поздно, чтобы иметь возможность вносить какие-либо заметные изменения». Он опасается, что шведская система здравоохранения не рассчитывает на растущее число пациентов. Главный эпидемиолог страны, Андерс Тегнелл, теперь признает: «Медленно начинает появляться, что мы тоже получаем довольно крутой поворот». Два дня назад Тегнелл звучал еще оптимистично.
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Суб 04 кві, 2020 17:38, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 04 кві, 2020 17:34
Додано: Суб 04 кві, 2020 17:37
До этого Французы блокировали маски для Италии, долг платежом красен. Из того что вижу пока и не понимаю мир разделился. США, Китай, Россия помогают Италии. Германия, Нидерланды, Франция на другой чаше весов. В эпидемию они умудряются гадить друг-другу, при этом смертность растёт во всех странах.
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