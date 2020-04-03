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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 741742743744>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 98
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
23%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
8%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
13%
13
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
19%
19
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
3%
3
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
19
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:02


Спасибо! Интересно, однако.
Подъезд - общественное место, а улица нет!
Ну и насчёт 60+. Хоть бы около дома разрешили ходить.
И всё-таки маразм крепчает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:05


Оттуда же:
* Ми тримаємося і я вірю, що все буде добре. Серед моїх пацієнтів ситуація така: половина дійсно хворих, а половина - панікерів. Вони дивляться телевізор, сидять в телефонах і самі себе накручують. А через паніку знижується імунітет", - говорить Галина Винничук, сімейний лікар з Івано-Франківська. Лікарка приймає хворих на гострі респіраторні інфекції та грип.*
https://www.bbc.com/ukrainian/features-52151735
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:а яка загальна смертність?
як змінилася у порівнянні з минулим роком?
чи не вийде що вмерло минулого року 1000, і цього 1000.
Але цього року 900 від корони.

К сожалению так не выходит. По Италии и Испании уже анализировали, смерти от короны, прибавились к стандартной ежемесячной статистике.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:Кожно року "руйнівна хвиля" грипу, іноді двічі.
І тільки ця буде руйнівна з найруйнівніших.


"Испанка" тоже была "просто гриппом" (H1N1) - новым на тот момент гриппом, который отправил уйму народу на тот свет.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:26

А вообще, что можно сказать о постанове: "Текст написан по де***".
У меня в молодости был начальник, который меня дрючил за написание всяких бумаг, инструкций и т.п.
За такой текст он бы мне оборвал ... всё, что можно.

Элементарный вопрос -что делать работающим пенсионерам?
Оформлять за свой счёт, больничный, что-то ещё? Идти в понедельник на работу или всё - сиди дома и не рыпайся?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:27

  Schmit написав:
  flyman написав:а яка загальна смертність?
як змінилася у порівнянні з минулим роком?
чи не вийде що вмерло минулого року 1000, і цього 1000.
Але цього року 900 від корони.

К сожалению так не выходит. По Италии и Испании уже анализировали, смерти от короны, прибавились к стандартной ежемесячной статистике.

Я таких данных не видел. Если можно, дайте ссылку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:29

  Natt написав:
  lapay написав:Ну я розраховую, що першу хвилю придавить карантин і ультрафіолетове літо, друга хвиля буде найбільш руйнівна, а так епідемія буде, мінімум, два роки.

Да, по большинству прогнозов эпидемия будет 1,5-2 года. Вопрос в следующем - мы все это время просидим на карантине? Мир все это время просидит на карантине?

нет, не все - переболел и стал белым человеком: Сенатор Билл Кэссиди выдвигает идею «реестра иммунитета» на фоне вспышки коронавируса для документирования людей, которые, как считается, не подвержены риску заражения.«Если мы думаем о коронавирусе, мы сильно подозреваем, что, как только кто-то заразился, он теперь неуязвим», - заявил в субботу г-н Кэссиди, республиканец из Луизианы, на канале CNN. «Этот иммунитет позволит им вернуться на работу - если они медсестры, - без [защитного оборудования], чтобы увидеть обычного пациента с коронавирусной инфекцией».
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:32

Битва за защитные маски

1.В Китае американцы за наличные деньги буквально из рук вырывают грузы, предназначенные другим странам. Такие обвинения на днях прозвучали во Франции
Ситуация такая, что прямо на взлетной полосе в Китае США перекупило французский груз в три раза дороже".
https://ru.euronews.com/2020/04/03/batt ... een-states

2. в РБ делают в основном тесты не экспресс, а микробиологические, которые делаются долго и дорого. так вот попутно почти у всех зараженных короновирусом идет прицепом и свиной грипп, кошмаривший ранее. А у многих он соло идет.

3.Нужно сказать, что шведский эксперимент практически заканчивается.
Орган здравоохранения принял более строгие меры. Посещение всех домов престарелых и домов престарелых в стране теперь запрещено.
Теперь людей в Швеции также просят дистанцироваться. То, что долгое время было частью повседневной жизни в других странах, теперь должно применяться и в Швеции. Например, правила хранения товаров в супермаркете. Запрет на митинги также снижен с 500 до 50 человек.
В открытом письме около 2000 человек, включая многих ученых, обратились к правительству. Они призывают к проведению дополнительных испытаний и ужесточению кризиса, как это делают соседние страны, Дания, Норвегия и Финляндия. Стен Линнарссон является одним из подписантов. Он является профессором молекулярной биологии в Каролинском институте - институте, который каждый год решает, кто получает Нобелевскую премию по медицине. Линнарссон очень обеспокоен. Он говорит: «Мы видим высокий риск того, что скоро пожалеем о предыдущей стратегии. Однако тогда будет слишком поздно, чтобы иметь возможность вносить какие-либо заметные изменения». Он опасается, что шведская система здравоохранения не рассчитывает на растущее число пациентов. Главный эпидемиолог страны, Андерс Тегнелл, теперь признает: «Медленно начинает появляться, что мы тоже получаем довольно крутой поворот». Два дня назад Тегнелл звучал еще оптимистично.
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Суб 04 кві, 2020 17:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:34

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  flyman написав:а яка загальна смертність?
як змінилася у порівнянні з минулим роком?
чи не вийде що вмерло минулого року 1000, і цього 1000.
Але цього року 900 від корони.

К сожалению так не выходит. По Италии и Испании уже анализировали, смерти от короны, прибавились к стандартной ежемесячной статистике.

Я таких данных не видел. Если можно, дайте ссылку.

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:37

  vladislavlvov написав:В Китае американцы за наличные деньги буквально из рук вырывают грузы, предназначенные другим странам. Такие обвинения на днях прозвучали во Франции
Ситуация такая, что прямо на взлетной полосе в Китае США перекупило французский груз в три раза дороже".
https://ru.euronews.com/2020/04/03/batt ... een-states

До этого Французы блокировали маски для Италии, долг платежом красен. Из того что вижу пока и не понимаю мир разделился. США, Китай, Россия помогают Италии. Германия, Нидерланды, Франция на другой чаше весов. В эпидемию они умудряются гадить друг-другу, при этом смертность растёт во всех странах.
stm
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