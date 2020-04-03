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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 кві, 2020 17:59
ЛАД написав: Schmit написав: flyman написав:
а яка загальна смертність?
як змінилася у порівнянні з минулим роком?
чи не вийде що вмерло минулого року 1000, і цього 1000.
Але цього року 900 від корони.
К сожалению так не выходит. По Италии и Испании уже анализировали, смерти от короны, прибавились к стандартной ежемесячной статистике.
Я таких данных не видел. Если можно, дайте ссылку.
Поговори з кимось з Італії ,а не з Маскви тоді будешь відеть
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