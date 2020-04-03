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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 741742743744

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 98
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
23%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
8%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
13%
13
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
19%
19
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
3%
3
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
19
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:59

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  flyman написав:а яка загальна смертність?
як змінилася у порівнянні з минулим роком?
чи не вийде що вмерло минулого року 1000, і цього 1000.
Але цього року 900 від корони.

К сожалению так не выходит. По Италии и Испании уже анализировали, смерти от короны, прибавились к стандартной ежемесячной статистике.

Я таких данных не видел. Если можно, дайте ссылку.


Поговори з кимось з Італії ,а не з Маскви тоді будешь відеть :)
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  #<1 ... 741742743744
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