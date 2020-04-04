Додано: Суб 04 кві, 2020 21:16

ЛАД

Лучше не позорься.

Наличие масок в Харькове, ни о чём не говорит

Ссылки твои и Starikan, что маски есть в наличии, а по факту "нет в наличии" в Чернигове, картину не меняют



В Чернигове масок нет. Поэтому я буду утверждать, что ужесточение мер - это зло.

И масок нет

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