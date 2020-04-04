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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 747748749750751>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 104
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
22%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
13%
14
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
19
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
4%
4
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
20
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:12

  pesikot написав:
  shapo написав:Здесь когда-нибудь идиоты уйдут из власти или это крест страны?

Мне тут знакомые бросают видео действий властей в Израиле.
Так занятно :)


Медицина Украины и рядом не стояла с медициной Израиля
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:13

  dima_beleb написав:Когда в Украине введут QR-пропуска, для выхода на улицу?

думаю достаточно чипа в биометрическом ИД паспорте
https://youtu.be/EDsBoPeMsYo моє Офіційне звернення до ВРУ.
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.facebook.com/lana.maksymova/posts/3061665217219123
Наша история с коронавирусом.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:16

ЛАД
Лучше не позорься.
Наличие масок в Харькове, ни о чём не говорит
Ссылки твои и Starikan, что маски есть в наличии, а по факту "нет в наличии" в Чернигове, картину не меняют

В Чернигове масок нет. Поэтому я буду утверждать, что ужесточение мер - это зло.
И масок нет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

dima_beleb написав:что за город?

Полтава. Цікаво, що електронний квиток, чи квиток з QR в траспорті вже другий рік ніяк не запустять. З QR-перепустками очевидно справляться за пару тижнів
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:20

  yama написав:
  dima_beleb написав:Когда в Украине введут QR-пропуска, для выхода на улицу?

думаю достаточно чипа в биометрическом ИД паспорте

он у вас есть?
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Германии уже стебутся над нашими в чате.
Пишет итальянец
- Украинские врачи приехали
Немец
- На помощь?
Итальянец
- Наверное, только они все почему-то без масок...
(занавес...)
А Зеленский вроде бы как обещал им самую современную защиту
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:22

  ЛАД написав:
Смотрел предыдущую её запись.
Понимаю, сочувствую. Женщина эмоциональная. И хорошо понимаю чувства врача, у которого на руках умирают люди, а он ничего не может сделать. Но со статистикой у неё слабо. Называет 1150 смертей в сутки в среднем. А во время эпидемий? Наверное, выше средней. Потом мельком говорит о сегодняшней цифре 1800. Это в 1,5 раза выше средней цифры. Не так и много. Вполне допускаю, что во время эпидемии количество смертей увеличивается, может не 1,5 раза, но заметно.
Кроме того, практически никто не отрицает сегодняшнюю пандемию. Вопрос в адекватности принимаемых мер. Не б Удет ли лекарство хуже болезни.

Еще раз напишу так как все писатели и никто не читатель !
ВСЕХ больных с подозрением на корону везут в несколько больниц одного района Италии и потому там завал и увеличение смертности и летальности и всего остального
https://habr.com/ru/post/494896/
Востаннє редагувалось yama в Суб 04 кві, 2020 21:23, всього редагувалось 2 разів.
https://youtu.be/EDsBoPeMsYo моє Офіційне звернення до ВРУ.
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:22

  stryzhko написав:
dima_beleb написав:что за город?

Полтава. Цікаво, що електронний квиток, чи квиток з QR в траспорті вже другий рік ніяк не запустять. З QR-перепустками очевидно справляться за пару тижнів

через пару недель, когда станет очевидно, что нужно немного отпустить гайки карантина из-за экономической ситуации.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.finance.ua/ru/news/-/468415/kabmin-obyazal-magaziny-i-banki-vydavat-posetitelyam-maski
Кабмин обязал магазины и банки выдавать посетителям маски
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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