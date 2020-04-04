Медицина Украины и рядом не стояла с медициной Израиля
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:12
Медицина Украины и рядом не стояла с медициной Израиля
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:13
думаю достаточно чипа в биометрическом ИД паспорте
https://youtu.be/EDsBoPeMsYo моє Офіційне звернення до ВРУ.
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Наша история с коронавирусом.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:16
ЛАД
Лучше не позорься.
Наличие масок в Харькове, ни о чём не говорит
Ссылки твои и Starikan, что маски есть в наличии, а по факту "нет в наличии" в Чернигове, картину не меняют
В Чернигове масок нет. Поэтому я буду утверждать, что ужесточение мер - это зло.
И масок нет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Полтава. Цікаво, що електронний квиток, чи квиток з QR в траспорті вже другий рік ніяк не запустять. З QR-перепустками очевидно справляться за пару тижнів
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:20
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Германии уже стебутся над нашими в чате.
Пишет итальянец
- Украинские врачи приехали
Немец
- На помощь?
Итальянец
- Наверное, только они все почему-то без масок...
(занавес...)
А Зеленский вроде бы как обещал им самую современную защиту
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:22
Еще раз напишу так как все писатели и никто не читатель !
ВСЕХ больных с подозрением на корону везут в несколько больниц одного района Италии и потому там завал и увеличение смертности и летальности и всего остального
Востаннє редагувалось yama в Суб 04 кві, 2020 21:23, всього редагувалось 2 разів.
https://youtu.be/EDsBoPeMsYo моє Офіційне звернення до ВРУ.
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:22
через пару недель, когда станет очевидно, что нужно немного отпустить гайки карантина из-за экономической ситуации.
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
https://news.finance.ua/ru/news/-/468415/kabmin-obyazal-magaziny-i-banki-vydavat-posetitelyam-maski
Кабмин обязал магазины и банки выдавать посетителям маски
Delta oporteat nos salvos fieri!
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