Увы, я потратил свой бензин на доказательтство, что масок нет в моем городе.
А вы теперь спрыгнули, что не про Чернигов говорили, а про Харьков.
Хотя по ссылке, аптеки Чернигова
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Додано: Суб 04 кві, 2020 21:25
Увы, я потратил свой бензин на доказательтство, что масок нет в моем городе.
А вы теперь спрыгнули, что не про Чернигов говорили, а про Харьков.
Хотя по ссылке, аптеки Чернигова
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Маски от 12 грн.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:27
Про это я и говорю
Запрет ввели и не обеспечили всем необходимым
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:28
Та да... Посмотрю на Вас, когда шесть с половиной тысяч из Ваших коллег будут инфицированы, а Вы что ни день, то будете вывозить трупы. У человеческой психики тоже есть предел прочности.
Учтите, это не привычный к такому реаниматолог, а простой терапевт. Для нее вся эта ситуация - шок.
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:39
я надеюсь хоть чистые!!
а то как в этом видио будет.
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:40
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:42
Хм, сорян, что-то об автоматическом определении геолокации пользователя слышали? Это значит, что функционал сайта позволяет автоматом определить город пользователя, и показывать ему при заходе на сайт данные из этого населенного пункта. На этом сайте такая штука как раз реализована. Если зайдете по ссылке выше, находясь в Киеве, то по этой же ссылке будут аптеки Киева, если в Чернигове - то Чернигова, если в Харькове - то покажут аптеки Харькова.
P.S. Правда, сейчас почти все перешли по ссылке и проверили?
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я прикинул, как меняется вероятность заражения от расстояния. Если без сквозняков и чихов просто 1 больной и 1 здоровый дышат, то должно быть пропорц 1/R^3(обратно кубу расстояния). Пригодится для нелюдных помещений. Можно доработать формулу - ввести коэф, если в маске.
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Крім цього парки, сквери (і зони відпрчинку, здається). Конкретний перелік встановлюють органи місцевої влади.
Наче в Києві включено "двори" багатоповерхівок.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:55
В Харькове в АТБ работникам уже выдали. Не знаю, с кодом или как.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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