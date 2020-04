Додано: Суб 04 кві, 2020 21:52

Faceless написав: Странные выводы

Громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони

Просто улица - не громадське місце. Ни дороги, ни тротуары. Остановка транспорта - сооружение - да. Магазины, всяческие заведения, площадки, стадионы, подземные переходы.

А просто по улице ходить можно и без масок

Странные выводыГромадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіониПросто улица - не громадське місце. Ни дороги, ни тротуары. Остановка транспорта - сооружение - да. Магазины, всяческие заведения, площадки, стадионы, подземные переходы.А просто по улице ходить можно и без масок

Крім цього парки, сквери (і зони відпрчинку, здається). Конкретний перелік встановлюють органи місцевої влади.

Наче в Києві включено "двори" багатоповерхівок. Крім цього парки, сквери (і зони відпрчинку, здається). Конкретний перелік встановлюють органи місцевої влади.Наче в Києві включено "двори" багатоповерхівок.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell