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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 748749750751>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 104
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
22%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
13%
14
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
19
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
4%
4
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
20
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:25

  Starikan написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:В Чернигове не знаю, а в Харькове -

Не исключаю, что в Харькове есть маски в аптеках
Но в Чернигове нет масок в аптеках. Даже по ссылке Starikan

Так я тоже по Харькову давал ссылку, там же справа карта Харькова :mrgreen:

https://tabletki.ua/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%82/1019620/pharmacy/
Увы, я потратил свой бензин на доказательтство, что масок нет в моем городе.
А вы теперь спрыгнули, что не про Чернигов говорили, а про Харьков.
Хотя по ссылке, аптеки Чернигова
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.olx.ua/obyavlenie/maski-zaschitnye-ne-meditsinskie-IDHAaJW.html#09ab20128a
Маски от 12 грн.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:27

  varlo написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/468415/kabmin-obyazal-magaziny-i-banki-vydavat-posetitelyam-maski
Кабмин обязал магазины и банки выдавать посетителям маски

Про это я и говорю
Запрет ввели и не обеспечили всем необходимым
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:28

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:

Смотрел предыдущую её запись.

Я тоже смотрел. Она просто истеричка. Так врач не должен себя вести. Тем более разгонять панику в соцсетях.

Та да... Посмотрю на Вас, когда шесть с половиной тысяч из Ваших коллег будут инфицированы, а Вы что ни день, то будете вывозить трупы. У человеческой психики тоже есть предел прочности.
Учтите, это не привычный к такому реаниматолог, а простой терапевт. Для нее вся эта ситуация - шок.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:39

  varlo написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/468415/kabmin-obyazal-magaziny-i-banki-vydavat-posetitelyam-maski
Кабмин обязал магазины и банки выдавать посетителям маски

я надеюсь хоть чистые!!
а то как в этом видио будет.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:40

  pesikot написав:
  varlo написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/468415/kabmin-obyazal-magaziny-i-banki-vydavat-posetitelyam-maski
Кабмин обязал магазины и банки выдавать посетителям маски

Про это я и говорю
Запрет ввели и не обеспечили всем необходимым


https://www.kmu.gov.ua/news/rozyasnenny ... -karantinu

- Чи правда, що магазини, банки та аптеки мають забезпечувати відвідувачів масками або респіраторами?
Ні, це неправда. Установи та магазини, робота яких дозволена у період карантину, мають лише контролювати, щоб відвідувачі перебували у будівлях та на території закладів виключно в масках та респіраторах. Обов’язок забезпечення себе масками покладається на відвідувачів.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:42

  pesikot написав:
  Starikan написав:
  pesikot написав:Не исключаю, что в Харькове есть маски в аптеках
Но в Чернигове нет масок в аптеках. Даже по ссылке Starikan

Так я тоже по Харькову давал ссылку, там же справа карта Харькова :mrgreen:

https://tabletki.ua/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%82/1019620/pharmacy/
Увы, я потратил свой бензин на доказательтство, что масок нет в моем городе.
А вы теперь спрыгнули, что не про Чернигов говорили, а про Харьков.
Хотя по ссылке, аптеки Чернигова


Хм, сорян, что-то об автоматическом определении геолокации пользователя слышали? Это значит, что функционал сайта позволяет автоматом определить город пользователя, и показывать ему при заходе на сайт данные из этого населенного пункта. На этом сайте такая штука как раз реализована. Если зайдете по ссылке выше, находясь в Киеве, то по этой же ссылке будут аптеки Киева, если в Чернигове - то Чернигова, если в Харькове - то покажут аптеки Харькова.

P.S. Правда, сейчас почти все перешли по ссылке и проверили? 8)
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я прикинул, как меняется вероятность заражения от расстояния. Если без сквозняков и чихов просто 1 больной и 1 здоровый дышат, то должно быть пропорц 1/R^3(обратно кубу расстояния). Пригодится для нелюдных помещений. Можно доработать формулу - ввести коэф, если в маске.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:Странные выводы
Громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони
Просто улица - не громадське місце. Ни дороги, ни тротуары. Остановка транспорта - сооружение - да. Магазины, всяческие заведения, площадки, стадионы, подземные переходы.
А просто по улице ходить можно и без масок

Крім цього парки, сквери (і зони відпрчинку, здається). Конкретний перелік встановлюють органи місцевої влади.
Наче в Києві включено "двори" багатоповерхівок.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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  stryzhko написав:......
За Китаєм. Там пропускну систему з QR-кодами використовували ще 2 місяці тому, а розробили напевно задовго до цього.
Наш в.о. мер вже розробляє, щоб не було тисячних черг, як в інших містах))
.,...

В Харькове в АТБ работникам уже выдали. Не знаю, с кодом или как.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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