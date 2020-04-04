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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 748749750751

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 104
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
22%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
13%
14
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
19
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
4%
4
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
20
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:56

[/quote]

Причем интересно что такого рода новости, в основном разгоняют сайты .ru ,как бы напрашиваются выводы...[/quote]
Пакемон с какого евроновости стали заангажированными? Иди на другую ветку отсюда..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:57

По поводу перспектив получения Украиной аппаратов ИВЛ
https://mnenia.zahav.ru/Articles/14158/ ... parati_ibl
Бери, если найдешь: "третья мировая" война развернулась за аппараты ИВЛ
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:58

  Starikan написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:В Чернигове не знаю, а в Харькове -

Не исключаю, что в Харькове есть маски в аптеках
Но в Чернигове нет масок в аптеках. Даже по ссылке Starikan

Так я тоже по Харькову давал ссылку, там же справа карта Харькова :mrgreen:

Вы думаете, он смотрел? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 22:04

Вообще конечно маразм - Привоз крытые корпуса, толпы народу, продавцы в масках на шее, все ходят пробуют творог и тд. - всё открыто.
Трасса здоровья, где все гуляют на свежем морском ветерке на расстоянии десятков метров друг от друга - нельзя.
Какая-то имитация бурной деятельности для галочки. Дыбылы, пля.
Строительные рынки на открытом воздухе закрыты, а в закрытые помещения Эпицентра заходи без проблем. Пару дней назад был в Эпицентре, температуру правда на входе меряют, у меня показало 34.5, я спросил охранника может меня спасать надо, он сказал не надо - можешь проходить внутрь.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 04 кві, 2020 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 22:04

  pesikot написав:ЛАД
Лучше не позорься.
Наличие масок в Харькове, ни о чём не говорит
Ссылки твои и Starikan, что маски есть в наличии, а по факту "нет в наличии" в Чернигове, картину не меняют

В Чернигове масок нет. Поэтому я буду утверждать, что ужесточение мер - это зло.
И масок нет

Лучше не позорься.
Отсутствие масок в Чернигове, ни о чём не говорит.
Разве что о том, что в Чернигове неповоротливая торговля. И мэр.
А утверждать что-либо Ваше любимое занятие. Продолжайте.
Желательно на политветке.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 22:07

  yama написав:......
Еще раз напишу так как все писатели и никто не читатель !
ВСЕХ больных с подозрением на корону везут в несколько больниц одного района Италии и потому там завал и увеличение смертности и летальности и всего остального
https://habr.com/ru/post/494896/

В данном случае Вы о себе. Насчёт читателей и писателей.
Женщина на видео - врач на Тенерифе - Испания.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 22:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Был в Новусе, поставили автомат по продаже масок, 40грн за 2шт, выдает в коробочке.
Маски так себе, без проволочки фиксатора под нос, пишут трехслойные с каким-то фильтрующим слоем.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 22:16

  fler написав:Мер Києва Віталій Кличко прогнозує, що столиця може побороти поширення коронавірусу за два тижні. :D
https://thebabel.com.ua/news/41556-klic ... oh-tizhniv

Кличко на рингу нокатує коронавіруса.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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