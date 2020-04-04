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Причем интересно что такого рода новости, в основном разгоняют сайты .ru ,как бы напрашиваются выводы...[/quote]
Пакемон с какого евроновости стали заангажированными? Иди на другую ветку отсюда..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:56
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Причем интересно что такого рода новости, в основном разгоняют сайты .ru ,как бы напрашиваются выводы...[/quote]
Пакемон с какого евроновости стали заангажированными? Иди на другую ветку отсюда..
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:57
По поводу перспектив получения Украиной аппаратов ИВЛ
Бери, если найдешь: "третья мировая" война развернулась за аппараты ИВЛ
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 04 кві, 2020 21:58
Вы думаете, он смотрел?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 04 кві, 2020 22:04
Вообще конечно маразм - Привоз крытые корпуса, толпы народу, продавцы в масках на шее, все ходят пробуют творог и тд. - всё открыто.
Трасса здоровья, где все гуляют на свежем морском ветерке на расстоянии десятков метров друг от друга - нельзя.
Какая-то имитация бурной деятельности для галочки. Дыбылы, пля.
Строительные рынки на открытом воздухе закрыты, а в закрытые помещения Эпицентра заходи без проблем. Пару дней назад был в Эпицентре, температуру правда на входе меряют, у меня показало 34.5, я спросил охранника может меня спасать надо, он сказал не надо - можешь проходить внутрь.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 04 кві, 2020 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 04 кві, 2020 22:04
Лучше не позорься.
Отсутствие масок в Чернигове, ни о чём не говорит.
Разве что о том, что в Чернигове неповоротливая торговля. И мэр.
А утверждать что-либо Ваше любимое занятие. Продолжайте.
Желательно на политветке.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 04 кві, 2020 22:07
В данном случае Вы о себе. Насчёт читателей и писателей.
Женщина на видео - врач на Тенерифе - Испания.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 04 кві, 2020 22:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Был в Новусе, поставили автомат по продаже масок, 40грн за 2шт, выдает в коробочке.
Маски так себе, без проволочки фиксатора под нос, пишут трехслойные с каким-то фильтрующим слоем.
Додано: Суб 04 кві, 2020 22:16
Кличко на рингу нокатує коронавіруса.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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