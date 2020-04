Додано: Суб 04 кві, 2020 22:16

fler написав: Мер Києва Віталій Кличко прогнозує, що столиця може побороти поширення коронавірусу за два тижні.

Кличко на рингу нокатує коронавіруса. Кличко на рингу нокатує коронавіруса.

