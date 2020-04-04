Додано: Суб 04 кві, 2020 22:04

Вообще конечно маразм - Привоз крытые корпуса, толпы народу, продавцы в масках на шее, все ходят пробуют творог и тд. - всё открыто.

Трасса здоровья, где все гуляют на свежем морском ветерке на расстоянии десятков метров друг от друга - нельзя.

Какая-то имитация бурной деятельности для галочки. Дыбылы, пля.

Строительные рынки на открытом воздухе закрыты, а в закрытые помещения Эпицентра заходи без проблем. Пару дней назад был в Эпицентре, температуру правда на входе меряют, у меня показало 34.5, я спросил охранника может меня спасать надо, он сказал не надо - можешь проходить внутрь.

Востаннє редагувалось freeze в Суб 04 кві, 2020 22:04, всього редагувалось 1 раз.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.