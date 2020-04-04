Причем интересно что такого рода новости, в основном разгоняют сайты .ru ,как бы напрашиваются выводы...
Пакемон с какого евроновости стали заангажированными? Иди на другую ветку отсюда..[/quote]
Но сначала о «Евроньюс». Это – единственный информационный телеканал, который вещает сразу на семи языках: на английском французском, немецком, итальянском, испанском, португальском и на русском. Он и принадлежит интернациональному консорциуму, в который входят, главным образом, европейские телекомпании, в том числе российская ВГТРК.
Почитай умник,слово ВГТРК ничего не говорит?[/quote]
Вот просто интересно, если хотя бы одна из нескольких компаний в каком-либо объединении российская, то такое объединение автоматически следует считать заангажированным и проросссийским?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 04 кві, 2020 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
гуляйполе написав:Но сначала о «Евроньюс». Это – единственный информационный телеканал, который вещает сразу на семи языках: на английском французском, немецком, итальянском, испанском, португальском и на русском. Он и принадлежит интернациональному консорциуму, в который входят, главным образом, европейские телекомпании, в том числе российская ВГТРК. Почитай умник,слово ВГТРК ничего не говорит?
Вот просто интересно, если хотя бы одна из нескольких компаний в каком-либо объединении российская, то такое объединение автоматически следует считать заангажированным и проросссийским?
Вы всё-таки не можете не признаться очередной раз в любви к России
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
edvardd написав:Коронавирус опасен для молодых людей, в том числе ведущих здоровый образ жизни. Об этом со ссылкой на ВОЗ передает Corona 24 в субботу, 4 апреля. ....... У организации есть информация о том, что среди зараженных коронавируса есть люди с крепким здоровьем, например, спортсмены, а также люди, которые придерживаются здорового образа жизни.
Насчёт крепкого здоровья у спортсменов есть большие сомнения. При колоссальных физических нагрузках спортсменов высшего уровня их здоровье оставляет желать лучшего.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 04 кві, 2020 23:54, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Причем интересно что такого рода новости, в основном разгоняют сайты .ru ,как бы напрашиваются выводы...[/quote] Пакемон с какого евроновости стали заангажированными? Иди на другую ветку отсюда..[/quote] Извините, шо вмешиваюсь. Если речь о евроньюс, то очень давно. Даже сами новости отличаются по содержанию, про подачу и говорить нечего. Для сравнения откройте их сайт в рашкованской редакции и сайт бритиш версия, или французов. Абсолютно разные темы, если и пересекаются, то подача под разным углом.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
гуляйполе написав:Но сначала о «Евроньюс». Это – единственный информационный телеканал, который вещает сразу на семи языках: на английском французском, немецком, итальянском, испанском, португальском и на русском. Он и принадлежит интернациональному консорциуму, в который входят, главным образом, европейские телекомпании, в том числе российская ВГТРК. Почитай умник,слово ВГТРК ничего не говорит?
Вот просто интересно, если хотя бы одна из нескольких компаний в каком-либо объединении российская, то такое объединение автоматически следует считать заангажированным и проросссийским?
Вы всё-таки не можете не признаться очередной раз в любви к России
Простите, не обижайтесь, но Вы в очередной раз написали глупость. Почему глупость, надеюсь, подумаете и поймёте сами. Объяснять тривиальные вещи, да ещё и в теме, где это флуд, лень.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
swan forever написав:........ Если речь о евроньюс, то очень давно. Даже сами новости отличаются по содержанию, про подачу и говорить нечего. Для сравнения откройте их сайт в рашкованской редакции и сайт бритиш версия, или французов. Абсолютно разные темы, если и пересекаются, то подача под разным углом.
Читайте англ. или французский вариант. Кто запрещает?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.