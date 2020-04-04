RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 751752753754>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 105
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
22%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
14%
15
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
19
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
4%
4
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
20
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 23:47

  гуляйполе написав:
  vladislavlvov написав:


Причем интересно что такого рода новости, в основном разгоняют сайты .ru ,как бы напрашиваются выводы...

Пакемон с какого евроновости стали заангажированными? Иди на другую ветку отсюда..[/quote]

Но сначала о «Евроньюс». Это – единственный информационный телеканал, который вещает сразу на семи языках: на английском французском, немецком, итальянском, испанском, португальском и на русском. Он и принадлежит интернациональному консорциуму, в который входят, главным образом, европейские телекомпании, в том числе российская ВГТРК.

Почитай умник,слово ВГТРК ничего не говорит?[/quote]

Вот просто интересно, если хотя бы одна из нескольких компаний в каком-либо объединении российская, то такое объединение автоматически следует считать заангажированным и проросссийским?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 04 кві, 2020 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15926
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4389 раз.
Подякували: 4074 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 23:50

  ЛАД написав:
  гуляйполе написав:Но сначала о «Евроньюс». Это – единственный информационный телеканал, который вещает сразу на семи языках: на английском французском, немецком, итальянском, испанском, португальском и на русском. Он и принадлежит интернациональному консорциуму, в который входят, главным образом, европейские телекомпании, в том числе российская ВГТРК.
Почитай умник,слово ВГТРК ничего не говорит?

Вот просто интересно, если хотя бы одна из нескольких компаний в каком-либо объединении российская, то такое объединение автоматически следует считать заангажированным и проросссийским?

Вы всё-таки не можете не признаться очередной раз в любви к России :mrgreen:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17098
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1812 раз.
Подякували: 2677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 23:53

  edvardd написав:Коронавирус опасен для молодых людей, в том числе ведущих здоровый образ жизни. Об этом со ссылкой на ВОЗ передает Corona 24 в субботу, 4 апреля.
.......
У организации есть информация о том, что среди зараженных коронавируса есть люди с крепким здоровьем, например, спортсмены, а также люди, которые придерживаются здорового образа жизни.

Насчёт крепкого здоровья у спортсменов есть большие сомнения.
При колоссальных физических нагрузках спортсменов высшего уровня их здоровье оставляет желать лучшего.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 04 кві, 2020 23:54, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15926
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4389 раз.
Подякували: 4074 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 23:54

  Civis написав:
  Starikan написав:Кстати, Комаровский в интервью Big Money (выше приводили ссылку) долго крутил-вертел, но не вытерпел и открытым текстом высказался за белорусский вариант.
С таким же успехом Комаровский может высказаться и за немецкий вариант ("60% должны переболеть") - от этого в Украине 25'000 ИВЛ не появится (а немцы заказали еще +10'000 этих устройств).

Именно поэтому К и не высказывается за немецкий вариант.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17098
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1812 раз.
Подякували: 2677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:00

  ЛАД написав:Насчёт крепкого здоровья у спортсменов есть большие сомнения.
При колоссальных физических нагрузках спортсменов высшего уровня их здоровье оставляет желать лучшего.


Где-то проскакивало мнение, что якобы высокие уровни тестостерона негативно влияют на иммунитет.
Civis
 
Повідомлень: 77
З нами з: 08.03.15
Подякував: 32 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:02

  vladislavlvov написав:


Причем интересно что такого рода новости, в основном разгоняют сайты .ru ,как бы напрашиваются выводы...[/quote]
Пакемон с какого евроновости стали заангажированными? Иди на другую ветку отсюда..[/quote]
Извините, шо вмешиваюсь.
Если речь о евроньюс, то очень давно. Даже сами новости отличаются по содержанию, про подачу и говорить нечего.
Для сравнения откройте их сайт в рашкованской редакции и сайт бритиш версия, или французов. Абсолютно разные темы, если и пересекаются, то подача под разным углом.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 772
З нами з: 27.05.15
Подякував: 145 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Странно, что там опять французы мутят, просто добавили за вчера еще 18 000 тысяч забооевших.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16113
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4088 раз.
Подякували: 6388 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:07

  freeze написав:Странно, что там опять французы мутят, просто добавили за вчера еще 18 000 тысяч забооевших.


Видать по какому-то департаменту статистика задерживалась.
Вообще в режиме реального времени, в масштабах страны, очень тяжело собирать статистику.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3007
З нами з: 26.03.16
Подякував: 159 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:08

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  гуляйполе написав:Но сначала о «Евроньюс». Это – единственный информационный телеканал, который вещает сразу на семи языках: на английском французском, немецком, итальянском, испанском, португальском и на русском. Он и принадлежит интернациональному консорциуму, в который входят, главным образом, европейские телекомпании, в том числе российская ВГТРК.
Почитай умник,слово ВГТРК ничего не говорит?

Вот просто интересно, если хотя бы одна из нескольких компаний в каком-либо объединении российская, то такое объединение автоматически следует считать заангажированным и проросссийским?

Вы всё-таки не можете не признаться очередной раз в любви к России :mrgreen:

Простите, не обижайтесь, но Вы в очередной раз написали глупость. Почему глупость, надеюсь, подумаете и поймёте сами. Объяснять тривиальные вещи, да ещё и в теме, где это флуд, лень.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15926
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4389 раз.
Подякували: 4074 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:11

  swan forever написав:........
Если речь о евроньюс, то очень давно. Даже сами новости отличаются по содержанию, про подачу и говорить нечего.
Для сравнения откройте их сайт в рашкованской редакции и сайт бритиш версия, или французов. Абсолютно разные темы, если и пересекаются, то подача под разным углом.

Читайте англ. или французский вариант. Кто запрещает?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15926
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4389 раз.
Подякували: 4074 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 751752753754>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 687, 688, 689
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6889 1537154
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 15:31
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84155)
05.04.2020 01:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron