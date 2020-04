Додано: Нед 05 кві, 2020 00:48

Маю сумніви щодо коректності подачі повідомлень щодо "життя" вірусів на поверхнях днями-тижнями-місяцями.

ПЛР може знайти РНК/ДНК вимерлих істот, наприклад, мамонтів, неандертальців тощо.

Але здатність вірусів до зараження - дещо інше. Цю здатність перевіряють в старий спосіб - на ембріонах курей (наскільки я знаю, нічого не змінилося на сьогодні). Повідомлень про такі експерименти щодо коронавірусу "з поверхонь" не траплялося.

Проникнення в клітину відбувається за допомогою досить складних молекул "корони". Наскільки стійкі ці молекули на різних поверхнях - хтозна, але, вірогідно, менш стійкі ніж РНК під захисною оболонкою.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell