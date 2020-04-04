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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 кві, 2020 00:17
ЛАД написав:
Читайте англ. или французский вариант. Кто запрещает?
Зачем вообще зацикливаться на одном источнике информации?
Я, например, предпочитаю телевизионные новости на английском: так как новостные каналы крутят одно и то же в течение часа, то обычно смотрю один выпуск Евроньюз, потом Дойче Велле, BBC, CNN, France24 и в конце Альджазира
(события на Ближнем Востоке они освещают гораздо подробнее прочих новостных агентств) - вся эта братья в виде закладок на стартовой странице у меня висит.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 00:21
Shram написав: freeze написав:
Странно, что там опять французы мутят, просто добавили за вчера еще 18 000 тысяч забооевших.
Видать по какому-то департаменту статистика задерживалась.
Вообще в режиме реального времени, в масштабах страны, очень тяжело собирать статистику.
18 000 это 3 дня заболеваемости в целом по Франции, а тут просто взяли и накинули сверху
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 00:27
freeze написав: Shram написав: freeze написав:
Странно, что там опять французы мутят, просто добавили за вчера еще 18 000 тысяч забооевших.
Видать по какому-то департаменту статистика задерживалась.
Вообще в режиме реального времени, в масштабах страны, очень тяжело собирать статистику.
18 000 это 3 дня заболеваемости в целом по Франции, а тут просто взяли и накинули сверху
Тут кто-то приводил объяснение. Не помню, то ли включили статистику из домов престарелых, то ли ещё что-то в этом духе.
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ЛАД
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Додано: Нед 05 кві, 2020 00:32
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у разі погіршення епідеміологічної ситуації, у столиці можуть заборонити рух приватного транспорту
Про це Кличко заявив у етері телеканалу ZIK.
"У випадку, якщо у нас буде поширюватися ця хвороба і досить сильно, якщо ми побачимо кратне збільшення, то для того, щоб не було інфекційного вибуху, де можуть бути інфіковані тисячі і десятки тисяч людей, ми однозначно будемо запроваджувати суворіші правила і може бути взагалі припинено пересування вулицями нашого міста для приватного транспорту", – сказав Кличко.
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ну не дебіл?
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unicdima
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Додано: Нед 05 кві, 2020 00:48
Маю сумніви щодо коректності подачі повідомлень щодо "життя" вірусів на поверхнях днями-тижнями-місяцями.
ПЛР може знайти РНК/ДНК вимерлих істот, наприклад, мамонтів, неандертальців тощо.
Але здатність вірусів до зараження - дещо інше. Цю здатність перевіряють в старий спосіб - на ембріонах курей (наскільки я знаю, нічого не змінилося на сьогодні). Повідомлень про такі експерименти щодо коронавірусу "з поверхонь" не траплялося.
Проникнення в клітину відбувається за допомогою досить складних молекул "корони". Наскільки стійкі ці молекули на різних поверхнях - хтозна, але, вірогідно, менш стійкі ніж РНК під захисною оболонкою.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Нед 05 кві, 2020 00:49
unicdima написав: і може бути взагалі припинено пересування вулицями нашого міста для приватного транспорту", – сказав Кличко.
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ну не дебіл?
В Ухані так і було. Там взагалі пусті 8-полосні вулиці були. Не знаю, як там Київ, а в Полтаві приватного транспорту на дорогах точно не поменшало.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 01:46
unicdima написав:
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у разі погіршення епідеміологічної ситуації, у столиці можуть заборонити рух приватного транспорту
Про це Кличко заявив у етері телеканалу ZIK.
"У випадку, якщо у нас буде поширюватися ця хвороба і досить сильно, якщо ми побачимо кратне збільшення, то для того, щоб не було інфекційного вибуху, де можуть бути інфіковані тисячі і десятки тисяч людей, ми однозначно будемо запроваджувати суворіші правила і може бути взагалі припинено пересування вулицями нашого міста для приватного транспорту", – сказав Кличко.
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ну не дебіл?
Супер!
Теперь медики не смогут добраться на работу даже в своих авто.
Виталь, жги еще
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antey1969
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Додано: Нед 05 кві, 2020 01:50
antey1969 написав: unicdima написав:
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у разі погіршення епідеміологічної ситуації, у столиці можуть заборонити рух приватного транспорту
Про це Кличко заявив у етері телеканалу ZIK.
"У випадку, якщо у нас буде поширюватися ця хвороба і досить сильно, якщо ми побачимо кратне збільшення, то для того, щоб не було інфекційного вибуху, де можуть бути інфіковані тисячі і десятки тисяч людей, ми однозначно будемо запроваджувати суворіші правила і може бути взагалі припинено пересування вулицями нашого міста для приватного транспорту", – сказав Кличко.
-----------------------------------------------------------------
ну не дебіл?
Супер!
Теперь медики не смогут добраться на работу даже в своих авто.
Виталь, жги еще
Не увлекайтесь.
Медикам могут выдать спецпропуска, можно организовать спецтранспорт для них.
Но при кратном
(точнее, многократном) росте числа заболевших карантин придется ужесточать.
Надеюсь, что этого не произойдёт.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 02:00
ЛАД написав:
Не увлекайтесь.
Медикам могут выдать спецпропуска, можно организовать спецтранспорт для них.
Но при кратном
(точнее, многократном) росте числа заболевших карантин придется ужесточать.
Надеюсь, что этого не произойдёт.
страна не только из медиков состоит
Они своим де*** угробят страну и жертв будет на порядки больше чем от самого вируса.
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unicdima
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Додано: Нед 05 кві, 2020 03:47
freeze написав:
Болеющий гриппом вполне может одновременно заболеть и коронавирусом.
Откуда вы это взяли?
Насколько я знаю, при заболевании вирусной болезнью резко активизируется иммунитет, и другие вирусы (не те, что размножились и вызвали первоначальное заболевание) не имеют шансов. Потому что изначально попадают в организм в сравнительно небольшом количестве.
Даже переболев гриппом и ОРВИ, формируется нечто вроде гипериммунитета, и человек не может подцепить другой вирус, правда, непродолжительное время, месяц- два где-то.
Поэтому не думаю, что больной гриппом может заболеть коронавирусом (и наоборот).
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