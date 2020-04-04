Приношу извинения, пост получился длиннее, чем ожидал.
Конкретных сведений и рекомендаций не содержит, так что, кто хочет конкретики, можно не читать.
Puente написав: ЛАД написав:
Тем не менее, карантин ввели и ужесточают. Почему?
Оце найцікавіше питання насправді . Багато разів його задаю - але поки навіть версій дуже мало ...
Сам себе процитую :
Бо в загальному якось можна розглядати кілька версій - конспірологічну - віртуальну ( як дехто пише - розводять ) , конспірологічну - але реальну ( з засекреченням якоїсь інформації ) , панічну у зв"язку з цільовою групою ризику страшого віку ...
Прежде, чем писать, ещё раз напоминаю,что я не медик, не вирусолог и не эпидемиолог.
Поэтому всё, что пишу, это моё личное мнение, основанное на общих знаниях и жизненном опыте. Доказывать, что оно единственно верное, не могу и не буду. Скорее, на мой взгляд, более-менее логичная конструкция.
Так что тапками (сапогами) прошу не бросать.
В конспирологические теории не верю. Ни в реальные, ни в виртуальные.
Хотя бы потому, что их можно придумать бесконечное количество, начиная от мирового правительства или масонов и заканчивая злобными инопланетянами. Многие из таких вариантов отыграны Голливудом. Мне, в общем, такие фильмы нравятся, но оставим эти сюжеты для кино. Пока нет хоть каких-нибудь доказательств это можно считать чистыми спекуляциями.
В панику "у зв"язку з цільовою групою ризику старшого віку" тоже не верю, т.к. не верю в сентиментальность политиков.
1. Я прекрасно понимаю вирусологов и их опасения. Они сами говорят о том, что знают всего 20% вирусов. Правда, когда называется такая цифра возникают большие сомнения.
Возможно, это верхняя оценка, а реально это 15-10% или ещё меньше.
Они предполагают возможность появления новых (точнее, очень старых, древних) вирусов, замороженных во льдах Гималаев или Антарктиды, допускают вероятность заноса новых вирусов из космоса, каких-нибудь сложных мутаций существующих вирусов и ещё бог весть что.
Что говорить, если до сих пор не определились, являются вирусы живыми организмами или нет.
В этих условиях они вполне могут ожидать/бояться появления вируса
а) заметно более заразного, чем нынешняя корона,
б) с достаточно длинным инкубационным периодом (вполне хватит даже такого, как нынешний, если он появится не в диких джунглях а в более-менее оживлённом месте - к примеру, в том же Ухани, или в Париже, или в Нью-Йорке, но лучше с ещё большим),
в) значительно более смертоносного (с большей летальностью), чем нынешний (хотя бы как у SARS или выше),
г) не вызывающего сколько-нибудь стойкого иммунитета.
Сами понимаете, что произойдёт в таком случае. При таких характеристиках нам бы уже не пришлось обсуждать, опаснее такой вирус, чем грипп или нет. Число зараженных было бы уже значительно больше и в том, что смертность выросла, мы бы уже не сомневались.
Поэтому вполне понятна лёгкая или не очень паника среди вирусологов при появлении любого нового вируса. Это более чем естественно.
Соответственно, их советы в любом случае будут с уклоном в сторону перестраховки и крайних мер.
Точно так же у эпидемиологов.
2. Теперь о политиках.
Представьте себя в роли президента (премьера) или близких к их положению лиц, которые должны принимать решения. Они, естественно, разбираются в вирусологии и эпидемиологии, скажем так, не очень. Может, хуже нас с вами. Это нормально. Это достаточно специализированные отрасли, времена энциклопедистов давно прошли, а по образованию политики чаще всего (как правило) не медики.
И к вам приходят специалисты и рассказывают о новой смертельно опасной болезни. Причём, даже если они признаются в том, что точно ничего не известно, они будут делать упор на возможную крайнюю опасность заболевания.
А у вас на носу (или чуть позже) выборы и вы понимаете, что если заболевание окажется действительно опасным, а вы не предпримете серьёзных мер, то противники обвинят вас в слабости, нерешительности, пренебрежении к жизни избирателей ...
С другой стороны, в случае если вы примете жёсткие меры, а опасения не оправдаются, будет нанесён серьёзный ущерб экономике и, соответственно, благосостоянию людей.
Но в этом случае, вы можете сослаться, что в других странах вели себя аналогично. Да и опасения не оправдались именно благодаря принятию таких жёстких мер.
Скорее всего, в таких условиях вы выберете второй вариант - жёсткие меры. А на всякий случай, если потом
вдруг окажется, что опасность была не так велика, здесь и сейчас
вы должны и будете поддерживать страх перед болезнью и даже лёгкую панику. Это, кстати, нужно и в том случае, если болезнь действительно опасна - для того, чтобы люди выполняли принятые требования.
Как видите, вариантов не так много и вариант жёсткой реакции для политика, на мой взгляд, предпочтительнее.
Хотя тут, конечно, есть риски срыва ситуации, когда возникшие экономические трудности окажутся для народа страшнее риска заболевания. Последствия могут быть непредсказуемые. В бедной стране такая опасность, в общем случае, выше.
P.s. Кстати, при всём уважении к Комаровскому, высказанные им надежды/пожелания зарплат у медиков в 2000 долларов, на мой взгляд, несколько не реальны. Не может быть такой зарплаты у медиков при средней по стране в районе 400.
Точно так же о состоянии нашей медицины и его призывах к бизнесу заботиться о здоровье работников. Всё упирается в уровень экономики. Не может быть хорошей медицины в бедной стране.
Точно так же неправомерны сравнения с Союзом. СССР был достаточно богатой страной + закрытые границы (невозможность эмиграции и трудовой миграции) + какой-никакой, но социализм (в отличие от сегодняшней стадии дикого капитализма).