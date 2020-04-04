ЛАД написав:Запрет парков и пр., скорее всего, объясняется сложностью контроля - пойди вылови в большом парке/лесопарке всякие компании. А так выходит человек из парка (или входит) - всё понятно, штраф.
Интересно, на каком основании будет штраф? Они успеют на каждом входе в каждый парк расставить таблички "Вход воспрещен" или развесить ленточки? Допустим, я не смотрю телевизор и не читаю интернет, и просто вышел погулять, как делаю это уже много лет. Или например иду через парк на на работу, в магазин. Думаю, в остутствии табличек такой штраф легко можно опротестовать в суде.
Приношу извинения, пост получился длиннее, чем ожидал. Конкретных сведений и рекомендаций не содержит, так что, кто хочет конкретики, можно не читать.
Puente написав:
ЛАД написав: Тем не менее, карантин ввели и ужесточают. Почему?
Оце найцікавіше питання насправді . Багато разів його задаю - але поки навіть версій дуже мало ... Сам себе процитую : Бо в загальному якось можна розглядати кілька версій - конспірологічну - віртуальну ( як дехто пише - розводять ) , конспірологічну - але реальну ( з засекреченням якоїсь інформації ) , панічну у зв"язку з цільовою групою ризику страшого віку ...
Прежде, чем писать, ещё раз напоминаю,что я не медик, не вирусолог и не эпидемиолог. Поэтому всё, что пишу, это моё личное мнение, основанное на общих знаниях и жизненном опыте. Доказывать, что оно единственно верное, не могу и не буду. Скорее, на мой взгляд, более-менее логичная конструкция. Так что тапками (сапогами) прошу не бросать. В конспирологические теории не верю. Ни в реальные, ни в виртуальные. Хотя бы потому, что их можно придумать бесконечное количество, начиная от мирового правительства или масонов и заканчивая злобными инопланетянами. Многие из таких вариантов отыграны Голливудом. Мне, в общем, такие фильмы нравятся, но оставим эти сюжеты для кино. Пока нет хоть каких-нибудь доказательств это можно считать чистыми спекуляциями. В панику "у зв"язку з цільовою групою ризику старшого віку" тоже не верю, т.к. не верю в сентиментальность политиков.
1. Я прекрасно понимаю вирусологов и их опасения. Они сами говорят о том, что знают всего 20% вирусов. Правда, когда называется такая цифра возникают большие сомнения. Возможно, это верхняя оценка, а реально это 15-10% или ещё меньше. Они предполагают возможность появления новых (точнее, очень старых, древних) вирусов, замороженных во льдах Гималаев или Антарктиды, допускают вероятность заноса новых вирусов из космоса, каких-нибудь сложных мутаций существующих вирусов и ещё бог весть что. Что говорить, если до сих пор не определились, являются вирусы живыми организмами или нет. В этих условиях они вполне могут ожидать/бояться появления вируса а) заметно более заразного, чем нынешняя корона, б) с достаточно длинным инкубационным периодом (вполне хватит даже такого, как нынешний, если он появится не в диких джунглях а в более-менее оживлённом месте - к примеру, в том же Ухани, или в Париже, или в Нью-Йорке, но лучше с ещё большим), в) значительно более смертоносного (с большей летальностью), чем нынешний (хотя бы как у SARS или выше), г) не вызывающего сколько-нибудь стойкого иммунитета. Сами понимаете, что произойдёт в таком случае. При таких характеристиках нам бы уже не пришлось обсуждать, опаснее такой вирус, чем грипп или нет. Число зараженных было бы уже значительно больше и в том, что смертность выросла, мы бы уже не сомневались. Поэтому вполне понятна лёгкая или не очень паника среди вирусологов при появлении любого нового вируса. Это более чем естественно.
Соответственно, их советы в любом случае будут с уклоном в сторону перестраховки и крайних мер. Точно так же у эпидемиологов.
2. Теперь о политиках. Представьте себя в роли президента (премьера) или близких к их положению лиц, которые должны принимать решения. Они, естественно, разбираются в вирусологии и эпидемиологии, скажем так, не очень. Может, хуже нас с вами. Это нормально. Это достаточно специализированные отрасли, времена энциклопедистов давно прошли, а по образованию политики чаще всего (как правило) не медики. И к вам приходят специалисты и рассказывают о новой смертельно опасной болезни. Причём, даже если они признаются в том, что точно ничего не известно, они будут делать упор на возможную крайнюю опасность заболевания.
А у вас на носу (или чуть позже) выборы и вы понимаете, что если заболевание окажется действительно опасным, а вы не предпримете серьёзных мер, то противники обвинят вас в слабости, нерешительности, пренебрежении к жизни избирателей ...
С другой стороны, в случае если вы примете жёсткие меры, а опасения не оправдаются, будет нанесён серьёзный ущерб экономике и, соответственно, благосостоянию людей. Но в этом случае, вы можете сослаться, что в других странах вели себя аналогично. Да и опасения не оправдались именно благодаря принятию таких жёстких мер.
Скорее всего, в таких условиях вы выберете второй вариант - жёсткие меры. А на всякий случай, если потом вдруг окажется, что опасность была не так велика, здесь и сейчас вы должны и будете поддерживать страх перед болезнью и даже лёгкую панику. Это, кстати, нужно и в том случае, если болезнь действительно опасна - для того, чтобы люди выполняли принятые требования.
Как видите, вариантов не так много и вариант жёсткой реакции для политика, на мой взгляд, предпочтительнее. Хотя тут, конечно, есть риски срыва ситуации, когда возникшие экономические трудности окажутся для народа страшнее риска заболевания. Последствия могут быть непредсказуемые. В бедной стране такая опасность, в общем случае, выше.
P.s. Кстати, при всём уважении к Комаровскому, высказанные им надежды/пожелания зарплат у медиков в 2000 долларов, на мой взгляд, несколько не реальны. Не может быть такой зарплаты у медиков при средней по стране в районе 400. Точно так же о состоянии нашей медицины и его призывах к бизнесу заботиться о здоровье работников. Всё упирается в уровень экономики. Не может быть хорошей медицины в бедной стране. Точно так же неправомерны сравнения с Союзом. СССР был достаточно богатой страной + закрытые границы (невозможность эмиграции и трудовой миграции) + какой-никакой, но социализм (в отличие от сегодняшней стадии дикого капитализма).
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 05 кві, 2020 04:43, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Запрет парков и пр., скорее всего, объясняется сложностью контроля - пойди вылови в большом парке/лесопарке всякие компании. А так выходит человек из парка (или входит) - всё понятно, штраф.
Интересно, на каком основании будет штраф? Они успеют на каждом входе в каждый парк расставить таблички "Вход воспрещен" или развесить ленточки? Допустим, я не смотрю телевизор и не читаю интернет, и просто вышел погулять, как делаю это уже много лет. Или например иду через парк на на работу, в магазин. Думаю, в остутствии табличек такой штраф легко можно опротестовать в суде.
В нашем суде? Боюсь, это будет стоить дороже, чем заплатить штраф. Кроме того, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
swan forever написав:........ Если речь о евроньюс, то очень давно. Даже сами новости отличаются по содержанию, про подачу и говорить нечего. Для сравнения откройте их сайт в рашкованской редакции и сайт бритиш версия, или французов. Абсолютно разные темы, если и пересекаются, то подача под разным углом.
Читайте англ. или французский вариант. Кто запрещает?
Просто замечательно, шо наконец-то признана заангажированность ру.евроньюс. Шо и требовалось доказать - искажение фактов и пропаганда рашкованов на ведущих новостных каналах Европы.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
ЛАД написав:Представьте себя в роли президента (премьера) или близких к их положению лиц, которые должны принимать решения. Они, естественно, разбираются в вирусологии и эпидемиологии, скажем так, не очень. Может, хуже нас с вами. Это нормально. Это достаточно специализированные отрасли, времена энциклопедистов давно прошли, а по образованию политики чаще всего (как правило) не медики. И к вам приходят специалисты и рассказывают о новой смертельно опасной болезни. Причём, даже если они признаются в том, что точно ничего не известно, они будут делать упор на возможную крайнюю опасность заболевания.
А у вас на носу (или чуть позже) выборы и вы понимаете, что если заболевание окажется действительно опасным, а вы не предпримете серьёзных мер, то противники обвинят вас в слабости, нерешительности, пренебрежении к жизни избирателей ...
С другой стороны, в случае если вы примете жёсткие меры, а опасения не оправдаются, будет нанесён серьёзный ущерб экономике и, соответственно, благосостоянию людей. Но в этом случае, вы можете сослаться, что в других странах вели себя аналогично. Да и опасения не оправдались именно благодаря принятию таких жёстких мер.
Скорее всего, в таких условиях вы выберете второй вариант - жёсткие меры. А на всякий случай, если потом вдруг окажется, что опасность была не так велика, здесь и сейчас вы должны и будете поддерживать страх перед болезнью и даже лёгкую панику. Это, кстати, нужно и в том случае, если болезнь действительно опасна - для того, чтобы люди выполняли принятые требования.
Как видите, вариантов не так много и вариант жёсткой реакции для политика, на мой взгляд, предпочтительнее. Хотя тут, конечно, есть риски срыва ситуации, когда возникшие экономические трудности окажутся для народа страшнее риска заболевания. Последствия могут быть непредсказуемые. В бедной стране такая опасность, в общем случае, выше.
Меры должны быть разумными. К сожалению, этим там и не пахнет. Очевидна необходимость запрета массовых мероприятий. Закрытия учебных заведений (хотя именно к этому вирусу дети и молодежь маловосприимчивы). Особого контроля над приезжими из эпидемиологически опасных регионов. Но зачем закрывать метро и общественный транспорт, если даже в наиболее пострадавших странах этого не делали? Наоборот, сейчас можно было легко сделать так, чтобы он ездил полупустым и люди нормально добирались на работу. После закрытия метро люди толпились на остановках и в маршрутках, теперь толпятся в очередях за спецпропусками - это не способствует заражению? Зачем закрывать продуктовые рынки, если на открытом воздухе риск заразиться гораздо ниже, чем в супермаркете? Почему разрешили работать ломбардам (это жизненно необходимый сервис, да), и при этом нельзя полечить разболевшийся зуб? Почему разрешили гулять в парках с собаками и запретили с детьми: комфорт для собаки важнее комфорта для ребенка? Кого заразит человек, одиноко гуляющий в лесу? Хорошо ли влияет на имунитет сидение в душных квартирах при +20 на улице, или невозможность восполнить весенний авитаминоз свежей зеленью из-за неработающих рынков? Зачем обязательно носить маски на улице, если ВООЗ заявила, что здоровым они не нужны?
Сейчас, когда люди напуганы, они будут осглашаться с любыми мерами. Но страх пройдет, и появятся вопросы. Думаю, тогда рейтинг властей, вводящих глупые непродуманные запреты обвалится, и не только у нас.
antey1969 написав:Не увлекайтесь. Медикам могут выдать спецпропуска, можно организовать спецтранспорт для них. Но при кратном (точнее, многократном) росте числа заболевших карантин придется ужесточать. Надеюсь, что этого не произойдёт.
чтобы один медик мог работать, куча народу должна ежедневно его обеспечивать. Печь хлеб, чинить потекший кран, шить одежду взамен изношенной.
Элементарный пример с масками/халатами: барабашовские швейники могли бы завалить всю страну этим нехитрым товаром - но ни в одном перечне "критической инфраструктуру" нет предприятий лёгкой промышленности. Кто выиграет от закупки масок за границей?
США :человек, который изготовил и продал #coronavirus в #China. #Charles Lieber, заведующий кафедрой химии и биологии в #HarvardUniversity США. Он только что был арестован сегодня по данным американских источников в департаменте. @SharylAttkisson https://www.justice.gov/opa/pr/harvard- ... na-related
ЛАД написав:Кроме того, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.
А знание иногда освобождает. У нас появился замечательный шанс умерить гордыню. Ограничения для выгула животных, кроме необходимости это делать одним лицом, в постановлении не прописаны. Мы вполне можем отстаивать свое законное право выгуливать приматов семейства гоминид Еще стоит отметить, что количество животных, выгуливаемых одним лицом, не ограничено
ЛАД написав:Кроме того, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.
А знание иногда освобождает. У нас появился замечательный шанс умерить гордыню. Ограничения для выгула животных, кроме необходимости это делать одним лицом, в постановлении не прописаны. Мы вполне можем отстаивать свое законное право выгуливать приматов семейства гоминид Еще стоит отметить, что количество животных, выгуливаемых одним лицом, не ограничено
Меня надо выгуливать!
Очередной дефицит. Все резко станут животнолюбами, а цены на хомяков и хамелеонов взлетят на 2 порядка