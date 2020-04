Додано: Нед 05 кві, 2020 09:06

edvardd написав: Украинские учёные пришли к выводу,что маска защищает от 17 000 грн.



Энэ муу #coronavirus чинь маш ухаантай, зальтай, айхтар бэрх амьтан бололтой. Томоохон улс гүрнүүд ер нь л хэцүүдэж байх шиг... Өглөө босоод ирэх болгонд ингэчхээд байх юм



США :человек, который изготовил и продал #coronavirus в #China. #Charles Lieber, заведующий кафедрой химии и биологии в #HarvardUniversity США. Он только что был арестован сегодня по данным американских источников в департаменте. @SharylAttkisson

