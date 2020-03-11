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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 753754755756

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 106
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
22%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
19
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
4%
4
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
20
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 08:42

Все для людей...

Жители Киева обнаружили автоматы по продаже медицинских масок. Так, один из таких аппаратов размещен в супермаркете "Фуршет" на улице Мостицкой.

Об этом в субботу, 4 апреля, проинформировал Телеграм-канал Киев Сейчас.

Сообщается, что при помощи автомата можно купить трехслойные маски по цене 20 гривен/штука. Также можно купить сразу две маски за 40 гривен или три за 60 гривен.
kwon
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 09:06

  edvardd написав:Украинские учёные пришли к выводу,что маска защищает от 17 000 грн.

Энэ муу #coronavirus чинь маш ухаантай, зальтай, айхтар бэрх амьтан бололтой. Томоохон улс гүрнүүд ер нь л хэцүүдэж байх шиг... Өглөө босоод ирэх болгонд ингэчхээд байх юм

США :человек, который изготовил и продал #coronavirus в #China. #Charles Lieber, заведующий кафедрой химии и биологии в #HarvardUniversity США. Он только что был арестован сегодня по данным американских источников в департаменте. @SharylAttkisson
https://www.justice.gov/opa/pr/harvard- ... na-related

охота на вєдьм
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 09:47

  ЛАД написав: ...Как видите, вариантов не так много и вариант жёсткой реакции для политика, на мой взгляд, предпочтительнее.
Хотя тут, конечно, есть риски срыва ситуации, когда возникшие экономические трудности окажутся для народа страшнее риска заболевания. Последствия могут быть непредсказуемые. В бедной стране такая опасность, в общем случае, выше.

Вы фактически пересказали смысл прогремевшего интервью К.

P.s. Кстати, при всём уважении к Комаровскому, высказанные им надежды/пожелания зарплат у медиков в 2000 долларов, на мой взгляд, несколько не реальны. Не может быть такой зарплаты у медиков при средней по стране в районе 400.

А вот тут он ляпнул явную глупость при поддержке собеседника (оба - бизнесмены, и их классовая ненависть к бюджетникам понятна). Те 3-4 млрд из бюджета на "академию наук", о которой они говорили - это финансирование НАН Украины, т.е. "точных" наук и их приложений.
Академия медицинских наук - это совершенно отдельное ведомство с гораздо меньшим финансированием. И вообще этот ляп насчет 2000 не напомнил вам аналогичный ляп о 4000 вашего (и доктора К) политического фаворита?

Насчет обвинения меня в глупости - оставлю на вашей совести.
Вам уже аргументированно ответили по поводу содержания русскоязычных новостей.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Tegularius написав:
  freeze написав:Болеющий гриппом вполне может одновременно заболеть и коронавирусом.

Откуда вы это взяли?
Насколько я знаю, при заболевании вирусной болезнью резко активизируется иммунитет, и другие вирусы (не те, что размножились и вызвали первоначальное заболевание) не имеют шансов. Потому что изначально попадают в организм в сравнительно небольшом количестве.
Даже переболев гриппом и ОРВИ, формируется нечто вроде гипериммунитета, и человек не может подцепить другой вирус, правда, непродолжительное время, месяц- два где-то.
Поэтому не думаю, что больной гриппом может заболеть коронавирусом (и наоборот).


Одновременное заболевание гриппом и коронавирусом уже не раз фиксировалось в этом году.
По моему даже одна из умерших в Украине была с двойным набором.
Уже не раз разьясняли в СМИ, что иммунитет от гриппа (прививки) никак не влияет на способность заболеть коронавирусом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://youtu.be/uYiINUMSGh8
как же приятно слушать то что через две недели посде меня озвучил Комаровский например об ИВЛ на45 минуте. То что я пересказывал две недели назад https://youtu.be/lZkUEv086Fc
я сделал акцент на 10 минуте на статью https://m.censor.net.ua/resonance/31807 ... estezologa Коронавірус COVID-19 і реалії української медицини: роздуми анестезіолога
11.03.20 17:00140101 57
Автор: Ігор Голинський
Лікар-анестезіолог - реаніматолог Центральної міської клінічної лікарні м.Івано-Франківська, який має 40-річний стаж,
А кто хотел и умеет гуглить мог это еще сам прчитать за неделю до меня.
Ну и Комаровский высказался об ужесточении карантина тоже на три дня позже :)
Спору нет у Комаровского очень много работи отвечать на очень глупые вопросы... Молодец он единственный адекватный только вынужден очень сдержанно в отличии от меня ( нас на форуме) это еоментировать, боиться потерять ааторитет и нажить врагов но и он уже не может сдерживаться от того маразма в стране который происходит.
https://youtu.be/EDsBoPeMsYo моє Офіційне звернення до ВРУ.
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:как же приятно слушать то что через две недели посде меня озвучил

как полагаете, может проще один раз сделать себе подпись "я молодец и предупреждал раньше всех, подробности по ссылке", чем постоянно педалить посты в свою честь?
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:50

Неужели это не Аваков пролоббировал работу Эпицентров ? Может для вида конечно оштрафовали.

В Киевской области строительные гипермаркеты не остановили прием посетителей вопреки правилам карантина и теперь заплатят штраф.

Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Правоохранители столичного региона выявили нарушения требований карантина в торгово-строительных гипермаркетах городов Белая Церковь, Боярка и Буча. В отношении них полицейские уже составляли административные протоколы за нарушение условий карантина по ст. 44-3 КУоАП", - говорится в сообщении.

Тем не менее владельцы торговых площадок проигнорировали действия правоохранителей и продолжили зарабатывать в условиях активного распространения коронавирусной инфекции в стране.

"Работники полиции Киевщины в этот раз снова собрали доказательства продажи строительных материалов гражданам, опросили свидетелей и составили на владельцев торговых центров административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП", - отмечается в сообщении.

Теперь материалы дела будут направлены в суд для изучения. Пресс-служба полиции напомнила, что в соответствии с действующим законодательством должностным лицам грозит штраф в размере от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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