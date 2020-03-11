США :человек, который изготовил и продал #coronavirus в #China. #Charles Lieber, заведующий кафедрой химии и биологии в #HarvardUniversity США. Он только что был арестован сегодня по данным американских источников в департаменте. @SharylAttkisson https://www.justice.gov/opa/pr/harvard- ... na-related
охота на вєдьм
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
ЛАД написав: ...Как видите, вариантов не так много и вариант жёсткой реакции для политика, на мой взгляд, предпочтительнее. Хотя тут, конечно, есть риски срыва ситуации, когда возникшие экономические трудности окажутся для народа страшнее риска заболевания. Последствия могут быть непредсказуемые. В бедной стране такая опасность, в общем случае, выше.
Вы фактически пересказали смысл прогремевшего интервью К.
P.s. Кстати, при всём уважении к Комаровскому, высказанные им надежды/пожелания зарплат у медиков в 2000 долларов, на мой взгляд, несколько не реальны. Не может быть такой зарплаты у медиков при средней по стране в районе 400.
А вот тут он ляпнул явную глупость при поддержке собеседника (оба - бизнесмены, и их классовая ненависть к бюджетникам понятна). Те 3-4 млрд из бюджета на "академию наук", о которой они говорили - это финансирование НАН Украины, т.е. "точных" наук и их приложений. Академия медицинских наук - это совершенно отдельное ведомство с гораздо меньшим финансированием. И вообще этот ляп насчет 2000 не напомнил вам аналогичный ляп о 4000 вашего (и доктора К) политического фаворита?
Насчет обвинения меня в глупости - оставлю на вашей совести. Вам уже аргументированно ответили по поводу содержания русскоязычных новостей.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
freeze написав:Болеющий гриппом вполне может одновременно заболеть и коронавирусом.
Откуда вы это взяли? Насколько я знаю, при заболевании вирусной болезнью резко активизируется иммунитет, и другие вирусы (не те, что размножились и вызвали первоначальное заболевание) не имеют шансов. Потому что изначально попадают в организм в сравнительно небольшом количестве. Даже переболев гриппом и ОРВИ, формируется нечто вроде гипериммунитета, и человек не может подцепить другой вирус, правда, непродолжительное время, месяц- два где-то. Поэтому не думаю, что больной гриппом может заболеть коронавирусом (и наоборот).
Одновременное заболевание гриппом и коронавирусом уже не раз фиксировалось в этом году. По моему даже одна из умерших в Украине была с двойным набором. Уже не раз разьясняли в СМИ, что иммунитет от гриппа (прививки) никак не влияет на способность заболеть коронавирусом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
https://youtu.be/uYiINUMSGh8 как же приятно слушать то что через две недели посде меня озвучил Комаровский например об ИВЛ на45 минуте. То что я пересказывал две недели назад https://youtu.be/lZkUEv086Fc я сделал акцент на 10 минуте на статью https://m.censor.net.ua/resonance/31807 ... estezologa Коронавірус COVID-19 і реалії української медицини: роздуми анестезіолога 11.03.20 17:00140101 57 Автор: Ігор Голинський Лікар-анестезіолог - реаніматолог Центральної міської клінічної лікарні м.Івано-Франківська, який має 40-річний стаж, А кто хотел и умеет гуглить мог это еще сам прчитать за неделю до меня. Ну и Комаровский высказался об ужесточении карантина тоже на три дня позже Спору нет у Комаровского очень много работи отвечать на очень глупые вопросы... Молодец он единственный адекватный только вынужден очень сдержанно в отличии от меня ( нас на форуме) это еоментировать, боиться потерять ааторитет и нажить врагов но и он уже не может сдерживаться от того маразма в стране который происходит.
https://youtu.be/EDsBoPeMsYo моє Офіційне звернення до ВРУ. Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
Неужели это не Аваков пролоббировал работу Эпицентров ? Может для вида конечно оштрафовали.
В Киевской области строительные гипермаркеты не остановили прием посетителей вопреки правилам карантина и теперь заплатят штраф.
Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
"Правоохранители столичного региона выявили нарушения требований карантина в торгово-строительных гипермаркетах городов Белая Церковь, Боярка и Буча. В отношении них полицейские уже составляли административные протоколы за нарушение условий карантина по ст. 44-3 КУоАП", - говорится в сообщении.
Тем не менее владельцы торговых площадок проигнорировали действия правоохранителей и продолжили зарабатывать в условиях активного распространения коронавирусной инфекции в стране.
"Работники полиции Киевщины в этот раз снова собрали доказательства продажи строительных материалов гражданам, опросили свидетелей и составили на владельцев торговых центров административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП", - отмечается в сообщении.
Теперь материалы дела будут направлены в суд для изучения. Пресс-служба полиции напомнила, что в соответствии с действующим законодательством должностным лицам грозит штраф в размере от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.