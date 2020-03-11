Додано: Нед 05 кві, 2020 10:23

как же приятно слушать то что через две недели посде меня озвучил Комаровский например об ИВЛ на45 минуте. То что я пересказывал две недели назадя сделал акцент на 10 минуте на статьюКоронавірус COVID-19 і реалії української медицини: роздуми анестезіолога11.03.20 17:00140101 57Автор:Центральної міської клінічної лікарні м.Івано-Франківська, який має 40-річний стаж,А кто хотел и умеет гуглить мог это еще сам прчитать за неделю до меня.Ну и Комаровский высказался об ужесточении карантина тоже на три дня позжеСпору нет у Комаровского очень много работи отвечать на очень глупые вопросы... Молодец он единственный адекватный только вынужден очень сдержанно в отличии от меня ( нас на форуме) это еоментировать, боиться потерять ааторитет и нажить врагов но и он уже не может сдерживаться от того маразма в стране который происходит.