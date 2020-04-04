freeze написав:А вообще после этой пандемии, думаю, в мире несколько сменятся приоритеты. Когда 20-летний юноша-футболист в Ла-лиге за неделю получает на порядок больше зарплату, чем там же в Испании опытнейший врач-анестезиолог, это ненормально.
Абсолютно согласен. Зачем платить конские гонорары разным спортсменам, певцам, артистам, танцорам?!
Я тоже согласен.
Но платят же спортсменам не из бюджета, а из денег шейхов, китайцев и рос.нефтеолигархов, рекламщиков и безумных болельщиков, собирающихся по 80000 на стадионах и платящих огромные (по нашим меркам) деньги за билеты, футболки своих кумиров и телевизионный просмотр матчей. Ла-лига, кстати, в этом смысле намного уступает АПЛ. Но в Англии футбол - это существенная часть жизни страны. Кстати, до сих пор не понимаю, как в НХЛ ухитрились установить потолок зарплат и систему драфта, не дающую возможность условным шейхам скупать всех игроков подряд.
То же самое можно сказать о певцах-артистах. Раскрутка на ТВ, в СМИ и интернете + корпоративы и услаждение богатых буратин на их виллах. Миллионы подписчиков в соцсетях. Если есть спрос - будут и зарплаты.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
ЛАД написав:P.s. Кстати, при всём уважении к Комаровскому, высказанные им надежды/пожелания зарплат у медиков в 2000 долларов, на мой взгляд, несколько не реальны. Не может быть такой зарплаты у медиков при средней по стране в районе 400. Точно так же о состоянии нашей медицины и его призывах к бизнесу заботиться о здоровье работников. Всё упирается в уровень экономики. Не может быть хорошей медицины в бедной стране. Точно так же неправомерны сравнения с Союзом. СССР был достаточно богатой страной + закрытые границы (невозможность эмиграции и трудовой миграции) + какой-никакой, но социализм (в отличие от сегодняшней стадии дикого капитализма).
Комаровский медик, поэтому естественно будет лоббировать зарплаты медикам. А по факту то именно медики облажались в данной ситуации, хотя на Западе финансирование медицины и соответственно зарплаты медиков совсем не маленькие. К примеру в Канаде средняя зарплата врача 200тыс долл в год, а цифры по короне средние по больнице. То есть результат соответственно не соответствует финансированию. Считаю, что ситуация с короной во многом раздута медицинской мафией, сейчас на кону триллионы долларов.
Итак смотрим статистику за прошлый день, суббота, 4 апреля.
Каких-то выводов по общей ситуации делать не будем, поскольку помним про выявленный еще на прошлые выходные эффект сиесты, когда даже в период пандемии отделы статистики в некоторых государствах отдыхают в выходные.
Поэтому локальные мысли по отдельным странам.
США. Четырнадцатый день !!! подряд происходит увеличение числа заболевших за сутки. Это редкость - обычно отмечаются хоть какие-то колебания динамики.
Больше половины умерших за вчера в мире - это граждане США, Франции и Испании.
Франция. Сначала вал накрыл Италию, потом тут начало стихать, волна перешла в Испанию, потом тут начала стихать, и вот лидер по высоте волны в Европе - Франция. В одной Франции за вчера заболело больше людей, чем во всех странах Восточной Европы вместе взятых включая Россию, Прибалтику и Балканы. Макрон тут дней 10 назад говорил, что Франция объявила войну коронавирусу. Так вот пока Франция явно проигрывает.
Италия. Бег по кругу, очередной отскок по количеству заболевших в сторону увеличения. С такими успехами это история будет у итальянцев надолго.
Турция. Всё плохо. + 3013 заболевших за день. Очень быстро и очень много.
Молдова. Похоже терпит бедствие. Количество заболевших за вчера больше в маленькой Молдове, чем например в большой Украине. Причем карантин там достаточно жёсткий.
Заметил интересную деталь. Бельгия и Нидерланды, как по мне страны с родственным менталитетом, но уже 3-4 день имеют полностью противоположные тенденции в динамике. В результате с одинакового уровня заболеваемости за четыре дня всё кардинально изменилось. В Бельгии прирост за день уже + 1661, а в Нидерландах уменьшилось до + 904. По-моему у нас тут stm следила подробно за Бенилюксом, может знает, чем это вызвано, может какая-то разница в карантинных мерах ?
В теплых странах инфекция развивается достаточно бодро. Катар + 250, ОАЭ + 241. Страны гораздо меньше и теплее Украины, а заболевают чаще. Даже тропики Африки - Гвинея + 38, Нигер + 24, в относительных цифрах прирост достаточно большой, до этого там единичные случаи были.
Из положительного. Испания третий день небольшое улучшение ситуации по вновь заболевшим. Иран шестой день подряд улучшение по тому же показателю. Швейцария по-прежнему единственная страна в Европе, где выздоравливают быстрее, чем заболевают. Кстати уже третий день подряд у них уменьшается количество текущих больных. Болгария традиционно удивляет, + 18 заболевших, самый низкий показатель в Европе. Украина. Тоже можно поставить плюс. Пока развитие эпидемии достаточно сдержанное, не то что в соседней Турции или Молдове.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 05 кві, 2020 12:15, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав: ........ P.s. Кстати, при всём уважении к Комаровскому, высказанные им надежды/пожелания зарплат у медиков в 2000 долларов, на мой взгляд, несколько не реальны. Не может быть такой зарплаты у медиков при средней по стране в районе 400.
А вот тут он ляпнул явную глупость при поддержке собеседника (оба - бизнесмены, и их классовая ненависть к бюджетникам понятна). Те 3-4 млрд из бюджета на "академию наук", о которой они говорили - это финансирование НАН Украины, т.е. "точных" наук и их приложений. Академия медицинских наук - это совершенно отдельное ведомство с гораздо меньшим финансированием. И вообще этот ляп насчет 2000 не напомнил вам аналогичный ляп о 4000 вашего (и доктора К) политического фаворита?
Честно говоря, не знаю, нет ли исследовательских институтов медтематики в системе НАН и сколько расходуется на АМН. Но наука вообще финансируется недостаточно. И не считаю эти высказывания проявлением "классовой ненависти к бюджетникам". Хотя, возможно, это тоже присутствует. Ляп не напомнило, т.к. о 4000 это был действительно ляп (правда, его высказал не Зе, а кто-то из его команды), у Комаровского это не ляп, а пожелание и, как он считает необходимость. Он не пророк и, как любой человек, может ошибаться.
Насчет обвинения меня в глупости - оставлю на вашей совести. Вам уже аргументированно ответили по поводу содержания русскоязычных новостей.
Так же, как я оставляю на Вашей совести многочисленные выпады в мой адрес. По поводу евроньюс (а не вообще русскоязычных новостей) спорить не могу - не смотрю, не знаю. А что касается новостей вообще - есть разные каналы, врут по-разному. К сожалению, наши украинские врут иначе, но часто не меньше. И вообще журналистика - вторая древнейшая профессия и не сильно отличается от первой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
juristkostya написав:Но если взглянуть объективно, весь цивилизованный мир заинтересован как можно быстрее вернуться в прежнее состояние. Чтобы туризм, сфера услуг, индустрия развлечений и всё прочее. Ну, просто потому, что материальное благополучие давно обеспечено, и поддерживать активность экономики можно только производством "нематериальных" благ. Не, ну можно, конечно, Марс колонизировать....но это чуть позже...
Та нічого не зміниться, окрім збільшення запасів костюмів, масок, дезінфекторів, кількості військових інфекційних госпіталів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Tegularius написав:....... Меры должны быть разумными. К сожалению, этим там и не пахнет. Очевидна необходимость запрета массовых мероприятий. Закрытия учебных заведений (хотя именно к этому вирусу дети и молодежь маловосприимчивы). Особого контроля над приезжими из эпидемиологически опасных регионов. Но зачем закрывать метро и общественный транспорт, если даже в наиболее пострадавших странах этого не делали? Наоборот, сейчас можно было легко сделать так, чтобы он ездил полупустым и люди нормально добирались на работу. После закрытия метро люди толпились на остановках и в маршрутках, теперь толпятся в очередях за спецпропусками - это не способствует заражению? Зачем закрывать продуктовые рынки, если на открытом воздухе риск заразиться гораздо ниже, чем в супермаркете? Почему разрешили работать ломбардам (это жизненно необходимый сервис, да), и при этом нельзя полечить разболевшийся зуб? Почему разрешили гулять в парках с собаками и запретили с детьми: комфорт для собаки важнее комфорта для ребенка? Кого заразит человек, одиноко гуляющий в лесу? Хорошо ли влияет на имунитет сидение в душных квартирах при +20 на улице, или невозможность восполнить весенний авитаминоз свежей зеленью из-за неработающих рынков? Зачем обязательно носить маски на улице, если ВООЗ заявила, что здоровым они не нужны?
Сейчас, когда люди напуганы, они будут осглашаться с любыми мерами. Но страх пройдет, и появятся вопросы. Думаю, тогда рейтинг властей, вводящих глупые непродуманные запреты обвалится, и не только у нас.
В Харькове продуктовые рынки не закрывали (во всяком случае, те, которые вижу). Транспорт, кроме метро, тоже. (Метро закрыли исключительно по жёсткому требованию Киева). Зубные кабинеты у нас тоже работают (не знаю, насколько легально). Разрешение на ломбарды как раз понятно - в условиях отсутствия зарплаты ... Насчёт парков уже писал - по-моему, проблемы контроля. А почему по одному и почему нельзя с детьми дочка мне объяснила - если бы разрешили вдвоём и с детьми, то она с мужем и детьми (и с собакой) могли бы туда завеяться на весь день, и таких было бы много, парки были бы переполнены. А одному с собакой скучновато, погуляешь пусть час, и всё. Некоторые запреты чересчур жёсткие из-за наших привычек их нарушать - жёсткий запрет нарушить сложнее, точнее, сложнее придумать отговорки в оправдание.
К тому времени, когда страх пройдёт, и вопросы исчезнут, будут волновать другие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Юрій Андрухович Проблема лише в тому, що глядачі дедалі масовіше стають акторами, до того ж переважно в ролі жертв Маска вам не поможе, але не смійте виходити з дому без маски. Взагалі не смійте виходити – чи в масці, чи без. Маска – найдієвіший засіб, але вона не поможе. Обмежте свою діяльність купуванням харчів, ліків і туалетного паперу, але не нарікайте, що крамниці від того спорожніють. Дотримуйтесь відстані у півтора метра (для початку). Поступово збільшуйте її до трьох і п'яти метрів, а в ідеалі обходьте кожне живе створіння десятою дорогою. Віддаляйтеся від ближніх своїх. Немає ближніх – є носії зарази й ходячі мерці. Більше тисячі не збиратися. Більше п'ятисот не збиратися. Більше сорока не збиратися. Більше трьох не збиратися. Більше не збиратися! Якомога частіше мийте руки, але жоден сорт мила не усуває вірус до кінця. Мийте руки щонайменше 16 секунд. Щонайменше 20 секунд. Але краще 25-30 секунд. Мийте руки так довго, як можете, але навряд чи це вас урятує. Мийте руки, як заповідав великий Понтій Пілат. Не лінуйтеся приймати теплі ванни для профілактичної інгаляції дихальних шляхів, але пам'ятайте, що тепла ванна – ідеальне для вірусу середовище. У групі ризику особи 65 плюс, хоч віднедавна й особи 65 мінус. У групі ризику всі особи. Група ризику – це інша назва людства. Не торкайтеся нічого – в першу чергу власних облич. Тимчасово уявіть, що їх у вас немає. Тимчасово відмовте собі в усьому, крім інтернету, але не надто захоплюйтеся порносайтами: вони створюють небезпечну ілюзію, ніби у вашому житті все добре й нічого не змінилося. Тримайте руки при собі і користуйтеся рукавицями. Рукавиці – найдієвіший засіб, але не забувайте їх міняти якомога частіше. Кожні 16, 20, 25 і 30 секунд. Домашні тварини не здатні заразити саме цим вірусом, але завтра виявиться, що здатні і перш усього цим. Дезінфікуйте всі доступні поверхні спиртом, але не забувайте, що алкоголь убиває ваш імунітет. Забудьте про рукостискання, обійми і поцілунки, але не дивуйтеся, що вас немає кому поховати. Не звертайтеся до лікарів передчасно: лише по досягненню середньої тяжкості. Не звертайтеся до лікарів надто пізно, хоч вони й так зроблять усе можливе для правильного оформлення вашої смерті. Не звертайтеся до лікарів узагалі: вони – група ризику. Карантин – найдієвіший захід, він запорука перемоги: після його запровадження кількість захворювань зросла вчетверо. Всемеро. Вдесятеро. Продовжує рости. Заражених вірусом громадян слід або ізолювати, або – згідно з планом Б – збирати їх докупи в якомога більших кількостях на піших прикордонних переходах. 80 відсотків людей (т. зв. "тихі поширювачі") вже перехворіли, самі того не зауваживши, але невідомо, хто в такому разі це зауважив і чому вирішили, що їх саме 80, а не, наприклад, 79. Виліковуваність загалом поки що вища за смертність, але поки що не в нашій країні. Втім і в нашій країні не без добрих новин: у влади знайдеться достатньо ресурсів, щоб суворо карати "тихих поширювачів" і розстрілювати на місці панікерів. Здоров'я і життя людини – головний пріоритет нашої влади. І якщо буде й далі йти до гіршого (а буде), то можете не хвилюватися – влада обов'язково посилить заходи. Якісь та й посилить. Нацгвардію залучить, зі снайперами. Вірус обов'язково відступить уже після Великодня, але ніхто не знає котрого року. Вірус обов'язково відступить уже влітку, бо не витримує спеки, але такої, яку людина теж не витримує. Вірус – це Світовий Розум, точніше – його Гра в наше очищення й виправлення. Вірус вірить у можливість нашого очищення й виправлення. Нам пощастило, що він усе ще вірить. Вірус жорстокий, убивчий, дотепний, дошкульний, швидший за нас і справедливий. Вірус невпинно за нами спостерігає й мутує відповідно до наших методів протистояння. Йому подобається, як ми налякані, але йому цього мало. Він у творчому пошуку. Чого не скажеш про нас. Невдовзі виявиться, що найкраще він передається не рукостисканням, а інтернетом, і доведеться вимикати. Бо якщо вже закрили кордони, летовища й метро, то чому б і не інтернет. Ви уявляєте собі життя в карантині, самотності, в чотирьох стінах – і без інтернету? Автор сценарію ще й не таке для вас приберіг. Автор сценарію – професіонал, який пише нам само Існування. Згідно зі законами серіалу, він увесь час руйнує попередні здогади глядачів про сутність подій. Це нормально. Проблема лише в тому, що глядачі дедалі масовіше стають акторами, до того ж переважно в ролі жертв. Вірус – це серіал, і напруга не сміє спадати аж до кінця сезону. Але в міжсезоння все одно всі будуть говорити лише про вірус. У марній надії, що другого сезону з якогось дива не станеться. https://zbruc.eu/node/96717