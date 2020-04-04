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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 756757758759

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 106
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
22%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
3
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
19
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
4%
4
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
20
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:05

  yanyura написав:
  freeze написав:Украина. Тоже можно поставить плюс. Пока развитие эпидемии достаточно сдержанное, не то что в соседней Турции или Молдове.

Может причина в этом ( :?: ):
Ukraine - 126 Tests/1M pop
Turkey - 1,913 Tests/1M pop

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

По Молдове данных нет.


Даже не знаю, тут уже можно сомневаться в этом ли.
По крайней мере с пневмонией у нас вроде уже почти всем делают тесты.
А по умершим пневмонийщикам точно такая же пропорция с Турцией как в целом с заболевшими.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:05

  yanyura написав:
  freeze написав:Украина. Тоже можно поставить плюс. Пока развитие эпидемии достаточно сдержанное, не то что в соседней Турции или Молдове.

Может причина в этом ( :?: ):
Ukraine - 126 Tests/1M pop
Turkey - 1,913 Tests/1M pop

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

По Молдове данных нет.


Конечно дело в этом. я об этом писал еще в середине февраля. Нет тестов - нет заболевших - нет проблемы. и мы смотримся героями, а все кругом лохами. напоминает анекдот про чудака, едущего по встречной
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:07

  juristkostya написав:
  freeze написав:Я думаю, что юный футболист будет бегать также быстро за 2 миллиона евро зарплаты в год, как и при зарплате в 5 миллионов.
Можно попробовать определить это опытным путём.
А вот при условии высокой зарплаты врачей, там явно будут положительные перемены.

Франция и ряд других стран пробовали прогрессивный НДФЛ. Приводило всегда к одному - кучка супер-богатых людей меняла гражданство.

В Швеции, вроде, действует.
А, вообще, говорит о необходимости глобализации, в т.ч. и законов.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:08

  freeze написав:
  yanyura написав:
  freeze написав:Украина. Тоже можно поставить плюс. Пока развитие эпидемии достаточно сдержанное, не то что в соседней Турции или Молдове.

Может причина в этом ( :?: ):
Ukraine - 126 Tests/1M pop
Turkey - 1,913 Tests/1M pop

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

По Молдове данных нет.


Даже не знаю, тут уже можно сомневаться в этом ли.
По крайней мере с пневмонией у нас вроде уже почти всем делают тесты.
А по умершим пневмонийщикам точно такая же пропорция с Турцией как в целом с заболевшими.


где эта статистика по тестированию воспалений легких? я слышал - уже многократно о таких намерениях, которыми дорога сами знаете куда выстлана.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:08

  unicdima написав:Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у разі погіршення епідеміологічної ситуації, у столиці можуть заборонити рух приватного транспорту
Про це Кличко заявив у етері телеканалу ZIK.
"У випадку, якщо у нас буде поширюватися ця хвороба і досить сильно, якщо ми побачимо кратне збільшення, то для того, щоб не було інфекційного вибуху, де можуть бути інфіковані тисячі і десятки тисяч людей, ми однозначно будемо запроваджувати суворіші правила і може бути взагалі припинено пересування вулицями нашого міста для приватного транспорту", – сказав Кличко.
-----------------------------------------------------------------
ну не дебіл?

Думаю, что для ещё бОльшей "безпеки" - можно киевлян закрыть в отдельных комнатах, с запретом покидать их. Если "вирус" будет и дальше буянить - обязать закрыть окна, двери, вытяжки, и запретить любое личное общение (оставить только через месенджеры). За нарушение - штрафовать на 150.000грн
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:10

  freeze написав:В теплых странах инфекция развивается достаточно бодро. Катар + 250, ОАЭ + 241. Страны гораздо меньше и теплее Украины, а заболевают чаще.



У них это раньше началось, но мы догоняем.
В ОАЭ первая сотня инфицированных была выявлена 17.03 (113 случаев), в Украине 25.03 (тоже 113 случаев). Первая тысяча в ОАЭ зарегистрирована 2.04 (через 16 дней), в Украине 3.04 (через 9 дней)
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

качалка в Гідропарку бойкотує карантин.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:12

  adeges написав:где эта статистика по тестированию воспалений легких? я слышал - уже многократно о таких намерениях, которыми дорога сами знаете куда выстлана.


А где статистика, что кашляющего человека с температурой, одышкой и воспалением легких у нас не протестировали последние дни ?
Все такие случаи сейчас тестируют. Тем более для таких случаев уже есть достаточное количество тестов.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:14

  ЛАД написав:2. Теперь о политиках.
Представьте себя в роли президента (премьера) или близких к их положению лиц, которые должны принимать решения. Они, естественно, разбираются в вирусологии и эпидемиологии, скажем так, не очень. Может, хуже нас с вами. Это нормально. Это достаточно специализированные отрасли, времена энциклопедистов давно прошли, а по образованию политики чаще всего (как правило) не медики.
И к вам приходят специалисты и рассказывают о новой смертельно опасной болезни. Причём, даже если они признаются в том, что точно ничего не известно, они будут делать упор на возможную крайнюю опасность заболевания.

А у вас на носу (или чуть позже) выборы и вы понимаете, что если заболевание окажется действительно опасным, а вы не предпримете серьёзных мер, то противники обвинят вас в слабости, нерешительности, пренебрежении к жизни избирателей ...

С другой стороны, в случае если вы примете жёсткие меры, а опасения не оправдаются, будет нанесён серьёзный ущерб экономике и, соответственно, благосостоянию людей.
Но в этом случае, вы можете сослаться, что в других странах вели себя аналогично. Да и опасения не оправдались именно благодаря принятию таких жёстких мер.

Скорее всего, в таких условиях вы выберете второй вариант - жёсткие меры. А на всякий случай, если потом вдруг окажется, что опасность была не так велика, здесь и сейчас вы должны и будете поддерживать страх перед болезнью и даже лёгкую панику. Это, кстати, нужно и в том случае, если болезнь действительно опасна - для того, чтобы люди выполняли принятые требования.

Как видите, вариантов не так много и вариант жёсткой реакции для политика, на мой взгляд, предпочтительнее.
Хотя тут, конечно, есть риски срыва ситуации, когда возникшие экономические трудности окажутся для народа страшнее риска заболевания. Последствия могут быть непредсказуемые. В бедной стране такая опасность, в общем случае, выше.


Т.е. во главе угла - личный корыстный интерес политиков (переизбраться, подмутить, запугать и т.д.), а не пафосные высказывания о "человеческих жизнях" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:17

  Камикадзе написав:
  freeze написав:В теплых странах инфекция развивается достаточно бодро. Катар + 250, ОАЭ + 241. Страны гораздо меньше и теплее Украины, а заболевают чаще.



У них это раньше началось, но мы догоняем.
В ОАЭ первая сотня инфицированных была выявлена 17.03 (113 случаев), в Украине 25.03 (тоже 113 случаев). Первая тысяча в ОАЭ зарегистрирована 2.04 (через 16 дней), в Украине 3.04 (через 9 дней)


Это тоже влияет.
Но всё-таки в Эмиратах 30 марта было + 41 заболевший за день, 4 апреля + 241.
У нас нет такой динамики.
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