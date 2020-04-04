Даже не знаю, тут уже можно сомневаться в этом ли. По крайней мере с пневмонией у нас вроде уже почти всем делают тесты. А по умершим пневмонийщикам точно такая же пропорция с Турцией как в целом с заболевшими.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Конечно дело в этом. я об этом писал еще в середине февраля. Нет тестов - нет заболевших - нет проблемы. и мы смотримся героями, а все кругом лохами. напоминает анекдот про чудака, едущего по встречной
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
freeze написав:Я думаю, что юный футболист будет бегать также быстро за 2 миллиона евро зарплаты в год, как и при зарплате в 5 миллионов. Можно попробовать определить это опытным путём. А вот при условии высокой зарплаты врачей, там явно будут положительные перемены.
Франция и ряд других стран пробовали прогрессивный НДФЛ. Приводило всегда к одному - кучка супер-богатых людей меняла гражданство.
В Швеции, вроде, действует. А, вообще, говорит о необходимости глобализации, в т.ч. и законов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Даже не знаю, тут уже можно сомневаться в этом ли. По крайней мере с пневмонией у нас вроде уже почти всем делают тесты. А по умершим пневмонийщикам точно такая же пропорция с Турцией как в целом с заболевшими.
где эта статистика по тестированию воспалений легких? я слышал - уже многократно о таких намерениях, которыми дорога сами знаете куда выстлана.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
unicdima написав:Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у разі погіршення епідеміологічної ситуації, у столиці можуть заборонити рух приватного транспорту Про це Кличко заявив у етері телеканалу ZIK. "У випадку, якщо у нас буде поширюватися ця хвороба і досить сильно, якщо ми побачимо кратне збільшення, то для того, щоб не було інфекційного вибуху, де можуть бути інфіковані тисячі і десятки тисяч людей, ми однозначно будемо запроваджувати суворіші правила і може бути взагалі припинено пересування вулицями нашого міста для приватного транспорту", – сказав Кличко. ----------------------------------------------------------------- ну не дебіл?
Думаю, что для ещё бОльшей "безпеки" - можно киевлян закрыть в отдельных комнатах, с запретом покидать их. Если "вирус" будет и дальше буянить - обязать закрыть окна, двери, вытяжки, и запретить любое личное общение (оставить только через месенджеры). За нарушение - штрафовать на 150.000грн
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
freeze написав:В теплых странах инфекция развивается достаточно бодро. Катар + 250, ОАЭ + 241. Страны гораздо меньше и теплее Украины, а заболевают чаще.
У них это раньше началось, но мы догоняем. В ОАЭ первая сотня инфицированных была выявлена 17.03 (113 случаев), в Украине 25.03 (тоже 113 случаев). Первая тысяча в ОАЭ зарегистрирована 2.04 (через 16 дней), в Украине 3.04 (через 9 дней)
adeges написав:где эта статистика по тестированию воспалений легких? я слышал - уже многократно о таких намерениях, которыми дорога сами знаете куда выстлана.
А где статистика, что кашляющего человека с температурой, одышкой и воспалением легких у нас не протестировали последние дни ? Все такие случаи сейчас тестируют. Тем более для таких случаев уже есть достаточное количество тестов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:2. Теперь о политиках. Представьте себя в роли президента (премьера) или близких к их положению лиц, которые должны принимать решения. Они, естественно, разбираются в вирусологии и эпидемиологии, скажем так, не очень. Может, хуже нас с вами. Это нормально. Это достаточно специализированные отрасли, времена энциклопедистов давно прошли, а по образованию политики чаще всего (как правило) не медики. И к вам приходят специалисты и рассказывают о новой смертельно опасной болезни. Причём, даже если они признаются в том, что точно ничего не известно, они будут делать упор на возможную крайнюю опасность заболевания.
А у вас на носу (или чуть позже) выборы и вы понимаете, что если заболевание окажется действительно опасным, а вы не предпримете серьёзных мер, то противники обвинят вас в слабости, нерешительности, пренебрежении к жизни избирателей ...
С другой стороны, в случае если вы примете жёсткие меры, а опасения не оправдаются, будет нанесён серьёзный ущерб экономике и, соответственно, благосостоянию людей. Но в этом случае, вы можете сослаться, что в других странах вели себя аналогично. Да и опасения не оправдались именно благодаря принятию таких жёстких мер.
Скорее всего, в таких условиях вы выберете второй вариант - жёсткие меры. А на всякий случай, если потом вдруг окажется, что опасность была не так велика, здесь и сейчас вы должны и будете поддерживать страх перед болезнью и даже лёгкую панику. Это, кстати, нужно и в том случае, если болезнь действительно опасна - для того, чтобы люди выполняли принятые требования.
Как видите, вариантов не так много и вариант жёсткой реакции для политика, на мой взгляд, предпочтительнее. Хотя тут, конечно, есть риски срыва ситуации, когда возникшие экономические трудности окажутся для народа страшнее риска заболевания. Последствия могут быть непредсказуемые. В бедной стране такая опасность, в общем случае, выше.
Т.е. во главе угла - личный корыстный интерес политиков (переизбраться, подмутить, запугать и т.д.), а не пафосные высказывания о "человеческих жизнях"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
freeze написав:В теплых странах инфекция развивается достаточно бодро. Катар + 250, ОАЭ + 241. Страны гораздо меньше и теплее Украины, а заболевают чаще.
У них это раньше началось, но мы догоняем. В ОАЭ первая сотня инфицированных была выявлена 17.03 (113 случаев), в Украине 25.03 (тоже 113 случаев). Первая тысяча в ОАЭ зарегистрирована 2.04 (через 16 дней), в Украине 3.04 (через 9 дней)
Это тоже влияет. Но всё-таки в Эмиратах 30 марта было + 41 заболевший за день, 4 апреля + 241. У нас нет такой динамики.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.