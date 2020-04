Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 756757758759 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 106 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 22% 23 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 11 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 15% 16 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 3 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 5 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 18% 19 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 5 Найманий працівник, втратив роботу 4% 4 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 19% 20 Всього голосів : 106 Додано: Нед 05 кві, 2020 13:05 yanyura написав: freeze написав: Украина. Тоже можно поставить плюс. Пока развитие эпидемии достаточно сдержанное, не то что в соседней Турции или Молдове. Украина. Тоже можно поставить плюс. Пока развитие эпидемии достаточно сдержанное, не то что в соседней Турции или Молдове.

Может причина в этом ( ):

Ukraine - 126 Tests/1M pop

Turkey - 1,913 Tests/1M pop

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries



По Молдове данных нет. Может причина в этом ():По Молдове данных нет.



Даже не знаю, тут уже можно сомневаться в этом ли.

По крайней мере с пневмонией у нас вроде уже почти всем делают тесты.

А по умершим пневмонийщикам точно такая же пропорция с Турцией как в целом с заболевшими. Даже не знаю, тут уже можно сомневаться в этом ли.По крайней мере с пневмонией у нас вроде уже почти всем делают тесты.А по умершим пневмонийщикам точно такая же пропорция с Турцией как в целом с заболевшими. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16125 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4088 раз. Подякували: 6390 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 13:05 yanyura написав: freeze написав: Украина. Тоже можно поставить плюс. Пока развитие эпидемии достаточно сдержанное, не то что в соседней Турции или Молдове. Украина. Тоже можно поставить плюс. Пока развитие эпидемии достаточно сдержанное, не то что в соседней Турции или Молдове.

Может причина в этом ( ):

Ukraine - 126 Tests/1M pop

Turkey - 1,913 Tests/1M pop

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries



По Молдове данных нет. Может причина в этом ():По Молдове данных нет.



Конечно дело в этом. я об этом писал еще в середине февраля. Нет тестов - нет заболевших - нет проблемы. и мы смотримся героями, а все кругом лохами. напоминает анекдот про чудака, едущего по встречной Конечно дело в этом. я об этом писал еще в середине февраля. Нет тестов - нет заболевших - нет проблемы. и мы смотримся героями, а все кругом лохами. напоминает анекдот про чудака, едущего по встречной It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 2824 З нами з: 14.03.06 Подякував: 157 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 13:07 juristkostya написав: freeze написав: Я думаю, что юный футболист будет бегать также быстро за 2 миллиона евро зарплаты в год, как и при зарплате в 5 миллионов.

Можно попробовать определить это опытным путём.

А вот при условии высокой зарплаты врачей, там явно будут положительные перемены. Я думаю, что юный футболист будет бегать также быстро за 2 миллиона евро зарплаты в год, как и при зарплате в 5 миллионов.Можно попробовать определить это опытным путём.А вот при условии высокой зарплаты врачей, там явно будут положительные перемены.

Франция и ряд других стран пробовали прогрессивный НДФЛ. Приводило всегда к одному - кучка супер-богатых людей меняла гражданство. Франция и ряд других стран пробовали прогрессивный НДФЛ. Приводило всегда к одному - кучка супер-богатых людей меняла гражданство.

В Швеции, вроде, действует.

А, вообще, говорит о необходимости глобализации, в т.ч. и законов. В Швеции, вроде, действует.А, вообще, говорит о необходимости глобализации, в т.ч. и законов. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15931 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4390 раз. Подякували: 4078 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 13:08 freeze написав: yanyura написав: freeze написав: Украина. Тоже можно поставить плюс. Пока развитие эпидемии достаточно сдержанное, не то что в соседней Турции или Молдове. Украина. Тоже можно поставить плюс. Пока развитие эпидемии достаточно сдержанное, не то что в соседней Турции или Молдове.

Может причина в этом ( ):

Ukraine - 126 Tests/1M pop

Turkey - 1,913 Tests/1M pop

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries



По Молдове данных нет. Может причина в этом ():По Молдове данных нет.



Даже не знаю, тут уже можно сомневаться в этом ли.

По крайней мере с пневмонией у нас вроде уже почти всем делают тесты.

А по умершим пневмонийщикам точно такая же пропорция с Турцией как в целом с заболевшими. Даже не знаю, тут уже можно сомневаться в этом ли.По крайней мере с пневмонией у нас вроде уже почти всем делают тесты.А по умершим пневмонийщикам точно такая же пропорция с Турцией как в целом с заболевшими.



где эта статистика по тестированию воспалений легких? я слышал - уже многократно о таких намерениях, которыми дорога сами знаете куда выстлана. где эта статистика по тестированию воспалений легких? я слышал - уже многократно о таких намерениях, которыми дорога сами знаете куда выстлана. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 2824 З нами з: 14.03.06 Подякував: 157 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 13:08 unicdima написав: Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у разі погіршення епідеміологічної ситуації, у столиці можуть заборонити рух приватного транспорту

Про це Кличко заявив у етері телеканалу ZIK.

"У випадку, якщо у нас буде поширюватися ця хвороба і досить сильно, якщо ми побачимо кратне збільшення, то для того, щоб не було інфекційного вибуху, де можуть бути інфіковані тисячі і десятки тисяч людей, ми однозначно будемо запроваджувати суворіші правила і може бути взагалі припинено пересування вулицями нашого міста для приватного транспорту", – сказав Кличко.

-----------------------------------------------------------------

ну не дебіл? Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у разі погіршення епідеміологічної ситуації, у столиці можуть заборонити рух приватного транспортуПро це Кличко заявив у етері телеканалу ZIK."У випадку, якщо у нас буде поширюватися ця хвороба і досить сильно, якщо ми побачимо кратне збільшення, то для того, щоб не було інфекційного вибуху, де можуть бути інфіковані тисячі і десятки тисяч людей, ми однозначно будемо запроваджувати суворіші правила і може бути взагалі припинено пересування вулицями нашого міста для приватного транспорту", – сказав Кличко.-----------------------------------------------------------------ну не дебіл?

Думаю, что для ещё бОльшей "безпеки" - можно киевлян закрыть в отдельных комнатах, с запретом покидать их. Если "вирус" будет и дальше буянить - обязать закрыть окна, двери, вытяжки, и запретить любое личное общение (оставить только через месенджеры). За нарушение - штрафовать на 150.000грн Думаю, что для ещё бОльшей "безпеки" - можно киевлян закрыть в отдельных комнатах, с запретом покидать их. Если "вирус" будет и дальше буянить - обязать закрыть окна, двери, вытяжки, и запретить любое личное общение (оставить только через месенджеры). За нарушение - штрафовать на 150.000грн Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11014 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6693 раз. Подякували: 2959 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 13:10 freeze написав: В теплых странах инфекция развивается достаточно бодро. Катар + 250, ОАЭ + 241. Страны гораздо меньше и теплее Украины, а заболевают чаще.

В теплых странах инфекция развивается достаточно бодро. Катар + 250, ОАЭ + 241. Страны гораздо меньше и теплее Украины, а заболевают чаще.





У них это раньше началось, но мы догоняем.

В ОАЭ первая сотня инфицированных была выявлена 17.03 (113 случаев), в Украине 25.03 (тоже 113 случаев). Первая тысяча в ОАЭ зарегистрирована 2.04 (через 16 дней), в Украине 3.04 (через 9 дней) У них это раньше началось, но мы догоняем.В ОАЭ первая сотня инфицированных была выявлена 17.03 (113 случаев), в Украине 25.03 (тоже 113 случаев). Первая тысяча в ОАЭ зарегистрирована 2.04 (через 16 дней), в Украине 3.04 (через 9 дней) "Всё проходит, и это пройдёт" Камикадзе Повідомлень: 1964 З нами з: 04.09.11 Подякував: 586 раз. Подякували: 949 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 13:12 Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.facebook.com/10001524025758 ... 021402098/ качалка в Гідропарку бойкотує карантин. unicdima

Повідомлень: 225 З нами з: 10.06.19 Подякував: 15 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 13:12 adeges написав: где эта статистика по тестированию воспалений легких? я слышал - уже многократно о таких намерениях, которыми дорога сами знаете куда выстлана. где эта статистика по тестированию воспалений легких? я слышал - уже многократно о таких намерениях, которыми дорога сами знаете куда выстлана.



А где статистика, что кашляющего человека с температурой, одышкой и воспалением легких у нас не протестировали последние дни ?

Все такие случаи сейчас тестируют. Тем более для таких случаев уже есть достаточное количество тестов. А где статистика, что кашляющего человека с температурой, одышкой и воспалением легких у нас не протестировали последние дни ?Все такие случаи сейчас тестируют. Тем более для таких случаев уже есть достаточное количество тестов. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16125 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4088 раз. Подякували: 6390 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 13:14 ЛАД написав: 2. Теперь о политиках.

Представьте себя в роли президента (премьера) или близких к их положению лиц, которые должны принимать решения. Они, естественно, разбираются в вирусологии и эпидемиологии, скажем так, не очень. Может, хуже нас с вами. Это нормально. Это достаточно специализированные отрасли, времена энциклопедистов давно прошли, а по образованию политики чаще всего (как правило) не медики.

И к вам приходят специалисты и рассказывают о новой смертельно опасной болезни. Причём, даже если они признаются в том, что точно ничего не известно, они будут делать упор на возможную крайнюю опасность заболевания.



А у вас на носу (или чуть позже) выборы и вы понимаете, что если заболевание окажется действительно опасным, а вы не предпримете серьёзных мер, то противники обвинят вас в слабости, нерешительности, пренебрежении к жизни избирателей ...



С другой стороны, в случае если вы примете жёсткие меры, а опасения не оправдаются, будет нанесён серьёзный ущерб экономике и, соответственно, благосостоянию людей.

Но в этом случае, вы можете сослаться, что в других странах вели себя аналогично. Да и опасения не оправдались именно благодаря принятию таких жёстких мер.



Скорее всего, в таких условиях вы выберете второй вариант - жёсткие меры. А на всякий случай, если потом вдруг окажется, что опасность была не так велика, здесь и сейчас вы должны и будете поддерживать страх перед болезнью и даже лёгкую панику. Это, кстати, нужно и в том случае, если болезнь действительно опасна - для того, чтобы люди выполняли принятые требования.



Как видите, вариантов не так много и вариант жёсткой реакции для политика, на мой взгляд, предпочтительнее.

Хотя тут, конечно, есть риски срыва ситуации, когда возникшие экономические трудности окажутся для народа страшнее риска заболевания. Последствия могут быть непредсказуемые. В бедной стране такая опасность, в общем случае, выше. 2. Теперь о политиках.Представьте себя в роли президента (премьера) или близких к их положению лиц, которые должны принимать решения. Они, естественно, разбираются в вирусологии и эпидемиологии, скажем так, не очень. Может, хуже нас с вами. Это нормально. Это достаточно специализированные отрасли, времена энциклопедистов давно прошли, а по образованию политики чаще всего (как правило) не медики.И к вам приходят специалисты и рассказывают о новой смертельно опасной болезни. Причём, даже если они признаются в том, что точно ничего не известно, они будут делать упор на возможную крайнюю опасность заболевания.А у вас на носу (или чуть позже) выборы и вы понимаете, что если заболевание окажется действительно опасным, а вы не предпримете серьёзных мер, то противники обвинят вас в слабости, нерешительности, пренебрежении к жизни избирателей ...С другой стороны, в случае если вы примете жёсткие меры, а опасения не оправдаются, будет нанесён серьёзный ущерб экономике и, соответственно, благосостоянию людей.Но в этом случае, вы можете сослаться, что в других странах вели себя аналогично. Да и опасения не оправдались именно благодаря принятию таких жёстких мер.Скорее всего, в таких условиях вы выберете второй вариант - жёсткие меры. А на всякий случай, если потом вдруг окажется, что опасность была не так велика, здесь и сейчас вы должны и будете поддерживать страх перед болезнью и даже лёгкую панику. Это, кстати, нужно и в том случае, если болезнь действительно опасна - для того, чтобы люди выполняли принятые требования.Как видите, вариантов не так много и вариант жёсткой реакции для политика, на мой взгляд, предпочтительнее.Хотя тут, конечно, есть риски срыва ситуации, когда возникшие экономические трудности окажутся для народа страшнее риска заболевания. Последствия могут быть непредсказуемые. В бедной стране такая опасность, в общем случае, выше.



Т.е. во главе угла - личный корыстный интерес политиков (переизбраться, подмутить, запугать и т.д.), а не пафосные высказывания о "человеческих жизнях" Т.е. во главе угла - личный корыстный интерес политиков (переизбраться, подмутить, запугать и т.д.), а не пафосные высказывания о "человеческих жизнях" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11014 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6693 раз. Подякували: 2959 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 13:17 Камикадзе написав: freeze написав: В теплых странах инфекция развивается достаточно бодро. Катар + 250, ОАЭ + 241. Страны гораздо меньше и теплее Украины, а заболевают чаще.

В теплых странах инфекция развивается достаточно бодро. Катар + 250, ОАЭ + 241. Страны гораздо меньше и теплее Украины, а заболевают чаще.





У них это раньше началось, но мы догоняем.

В ОАЭ первая сотня инфицированных была выявлена 17.03 (113 случаев), в Украине 25.03 (тоже 113 случаев). Первая тысяча в ОАЭ зарегистрирована 2.04 (через 16 дней), в Украине 3.04 (через 9 дней) У них это раньше началось, но мы догоняем.В ОАЭ первая сотня инфицированных была выявлена 17.03 (113 случаев), в Украине 25.03 (тоже 113 случаев). Первая тысяча в ОАЭ зарегистрирована 2.04 (через 16 дней), в Украине 3.04 (через 9 дней)



Это тоже влияет.

Но всё-таки в Эмиратах 30 марта было + 41 заболевший за день, 4 апреля + 241.

У нас нет такой динамики. Это тоже влияет.Но всё-таки в Эмиратах 30 марта было + 41 заболевший за день, 4 апреля + 241.У нас нет такой динамики. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16125 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4088 раз. Подякували: 6390 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 756757758759 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Ой+, unicdima,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: lapay Игорь Алексеевич і 5 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 687 , 688 , 689

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6889 1537226

ЛОБ П'ят 03 кві, 2020 15:31