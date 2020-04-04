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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 759760761762>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 108
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
19
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
5%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
20
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:38

Украина: коллапс экономики и установление диктатуры под видом борьбы с коронавирусом

советую!





https://youtu.be/E2nghqydIKQ?t=447
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:39

  Ой+ написав:
  varlo написав:
  freeze написав:А вообще после этой пандемии, думаю, в мире несколько сменятся приоритеты.
Когда 20-летний юноша-футболист в Ла-лиге за неделю получает на порядок больше зарплату, чем там же в Испании опытнейший врач-анестезиолог, это ненормально.

Абсолютно согласен. Зачем платить конские гонорары разным спортсменам, певцам, артистам, танцорам?!


Насправді з податків футболіста та співака платять зарплату лікарям і т.д. Чи це добре? Але тенденції такі що за 100 років зарплата футболіста іде тільки все більше і більше у співвідношенні до зарплат.

В основном всё же с налогов пересичных.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:41

  freeze написав:В Бельгии прирост за день уже + 1661, а в Нидерландах уменьшилось до + 904. По-моему у нас тут stm следила подробно за Бенилюксом, может знает, чем это вызвано, может какая-то разница

Нидерланды и Бельгия как Германия и Франция. Одни - расчётливый и холодный ум, другие - творческие люди. Финансы проще раздобыть всегда в Германии и Нидерландах, они кстати воспринимаются Италией и Испанией как ось зла. Отчасти это правда, Германия сейчас обсуждает с Италией транш помощи, но под залог дорог, Колизея и других интересных объектов. Т.е. зная распиздяйство Германия уже знает как получить выгоду :) Что бы не быть настолько прям плохой страной иногда транш одобрен со стороны Германии, но вот чудо, Нидерланды сразу становятся против и идёт блок )))
Так, мне нравиться наблюдать за этим боданием, но вот когда на кону жизни людей холодный ум я бы отпинала под зад. Ни один ИВЛ из 30000 наличествующих у Германии не был передан Италии во временное пользование в то время когда там уже всё полыхало, патологическая жадность. Это и приведёт рано или поздно к Италэкзит, Рашка бы так не могла пиариться во все дыры передай они хоть 1000 ИВЛ. Но политика, значит кому-то это таки надо.
Кстати почему все берут лечение хлорином, хотя даже по начальным китайским СМИ побочек было много. И все тихо сказали что нифига не подходит Тоцилизумаб
https://www.unian.net/m/health/worldnews/10919003-tocilizumab-protiv-koronavirusa-chto-izvestno-ob-etom-preparate-i-deystvitelno-li-on-pomogaet.html
Вот только из того за чем я следила из 11 пациентов Неаполь+Козенца все 11 в добром здравии, а 4 вытянули из того света за 3-4 дня. И вот нашу соотечественницу тоже вытянули за 3 дня и стоимость копеечная...
https://tsn.ua/ru/amp/video/video-novini/pervaya-ukrainka-v-italii-vyzdorovela-ot-koronavirusa-kakim-bylo-lechenie.html
А тётенька диабетик поступивший в состоянии дышу на 20%...
Производитель это фирма Японско Итальянский концерн. И смотрим на смертность в Японии.
Востаннє редагувалось stm в Нед 05 кві, 2020 13:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:а якщо три разом, + Данія?
в смысле? Их всего три, одна из них Дания.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:53

  Trast написав:Ок.
Давайте поміркуємо, що дає карантин?
Всі говорять, що він дає зменшення навантаження на медичну систему і на всіх апаратів не вистачить.
Скільки потрібно апаратів і волонтерів, скільки це коштує?
Думаю в 10 або може в 100 раз дешевше, ніж річний карантин.
Чому річний, тому що поки 80%-90% не перехворіє на вірус, то він буде шкодити і надалі.
Так навіщо тоді карантин?
Застосували б краще грощі, які необхідно щоб акумулювати максимальні сили на медперсонал та апарати і зняли б карантин, все, за 2 місяці все б закінчилось, але б економіки працювали, люди б працювали і імунітет був би міцнішим.

Раньше за такое называли дурнем и социопатом.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:54

  rollo написав:
  Trast написав:Ок.
Давайте поміркуємо, що дає карантин?
Всі говорять, що він дає зменшення навантаження на медичну систему і на всіх апаратів не вистачить.
Скільки потрібно апаратів і волонтерів, скільки це коштує?
Думаю в 10 або може в 100 раз дешевше, ніж річний карантин.
Чому річний, тому що поки 80%-90% не перехворіє на вірус, то він буде шкодити і надалі.
Так навіщо тоді карантин?
Застосували б краще грощі, які необхідно щоб акумулювати максимальні сили на медперсонал та апарати і зняли б карантин, все, за 2 місяці все б закінчилось, але б економіки працювали, люди б працювали і імунітет був би міцнішим.

Раньше за такое называли дурнем и социопатом.

:?:
Другое дело, что в отличие от аппаратов и защитных костюмов квалифицированный медперсонал быстро не наштампуешь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:57

Польская писательница Ольга Токарчук, лауреатка Нобелевской премии по литературе и обладательница Международной Букеровской премии, поделилась своими размышлениями о том, что сейчас переживает человечество и какое будущее нас ждет после коронавируса.

https://www.buro247.ua/lifestyle/expert ... ZBsQYVQoIU
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:33

  juristkostya написав:
  flyman написав:а якщо три разом, + Данія?
в смысле? Их всего три, одна из них Дания.

Швеція, Норвегія, Фінляндія.
Чи в тебе інший глобус?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:34

  rollo написав:
  Trast написав:Ок.
Давайте поміркуємо, що дає карантин?
Всі говорять, що він дає зменшення навантаження на медичну систему і на всіх апаратів не вистачить.
Скільки потрібно апаратів і волонтерів, скільки це коштує?
Думаю в 10 або може в 100 раз дешевше, ніж річний карантин.
Чому річний, тому що поки 80%-90% не перехворіє на вірус, то він буде шкодити і надалі.
Так навіщо тоді карантин?
Застосували б краще грощі, які необхідно щоб акумулювати максимальні сили на медперсонал та апарати і зняли б карантин, все, за 2 місяці все б закінчилось, але б економіки працювали, люди б працювали і імунітет був би міцнішим.

Раньше за такое называли дурнем и социопатом.

Зараз це як мінімум "слуга наріду"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:36

  rollo написав:Польская писательница Ольга Токарчук, лауреатка Нобелевской премии по литературе и обладательница Международной Букеровской премии, поделилась своими размышлениями о том, что сейчас переживает человечество и какое будущее нас ждет после коронавируса.

https://www.buro247.ua/lifestyle/expert ... ZBsQYVQoIU


Мы сидим дома, читаем книги и смотрим сериалы, но на самом деле мы готовимся к великой битве за новую реальность
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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