freeze написав:А вообще после этой пандемии, думаю, в мире несколько сменятся приоритеты. Когда 20-летний юноша-футболист в Ла-лиге за неделю получает на порядок больше зарплату, чем там же в Испании опытнейший врач-анестезиолог, это ненормально.
Абсолютно согласен. Зачем платить конские гонорары разным спортсменам, певцам, артистам, танцорам?!
Насправді з податків футболіста та співака платять зарплату лікарям і т.д. Чи це добре? Але тенденції такі що за 100 років зарплата футболіста іде тільки все більше і більше у співвідношенні до зарплат.
В основном всё же с налогов пересичных.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:В Бельгии прирост за день уже + 1661, а в Нидерландах уменьшилось до + 904. По-моему у нас тут stm следила подробно за Бенилюксом, может знает, чем это вызвано, может какая-то разница
Нидерланды и Бельгия как Германия и Франция. Одни - расчётливый и холодный ум, другие - творческие люди. Финансы проще раздобыть всегда в Германии и Нидерландах, они кстати воспринимаются Италией и Испанией как ось зла. Отчасти это правда, Германия сейчас обсуждает с Италией транш помощи, но под залог дорог, Колизея и других интересных объектов. Т.е. зная распиздяйство Германия уже знает как получить выгоду Что бы не быть настолько прям плохой страной иногда транш одобрен со стороны Германии, но вот чудо, Нидерланды сразу становятся против и идёт блок ))) Так, мне нравиться наблюдать за этим боданием, но вот когда на кону жизни людей холодный ум я бы отпинала под зад. Ни один ИВЛ из 30000 наличествующих у Германии не был передан Италии во временное пользование в то время когда там уже всё полыхало, патологическая жадность. Это и приведёт рано или поздно к Италэкзит, Рашка бы так не могла пиариться во все дыры передай они хоть 1000 ИВЛ. Но политика, значит кому-то это таки надо. Кстати почему все берут лечение хлорином, хотя даже по начальным китайским СМИ побочек было много. И все тихо сказали что нифига не подходит Тоцилизумаб https://www.unian.net/m/health/worldnews/10919003-tocilizumab-protiv-koronavirusa-chto-izvestno-ob-etom-preparate-i-deystvitelno-li-on-pomogaet.html Вот только из того за чем я следила из 11 пациентов Неаполь+Козенца все 11 в добром здравии, а 4 вытянули из того света за 3-4 дня. И вот нашу соотечественницу тоже вытянули за 3 дня и стоимость копеечная... https://tsn.ua/ru/amp/video/video-novini/pervaya-ukrainka-v-italii-vyzdorovela-ot-koronavirusa-kakim-bylo-lechenie.html А тётенька диабетик поступивший в состоянии дышу на 20%... Производитель это фирма Японско Итальянский концерн. И смотрим на смертность в Японии.
Востаннє редагувалось stm в Нед 05 кві, 2020 13:49, всього редагувалось 2 разів.
Trast написав:Ок. Давайте поміркуємо, що дає карантин? Всі говорять, що він дає зменшення навантаження на медичну систему і на всіх апаратів не вистачить. Скільки потрібно апаратів і волонтерів, скільки це коштує? Думаю в 10 або може в 100 раз дешевше, ніж річний карантин. Чому річний, тому що поки 80%-90% не перехворіє на вірус, то він буде шкодити і надалі. Так навіщо тоді карантин? Застосували б краще грощі, які необхідно щоб акумулювати максимальні сили на медперсонал та апарати і зняли б карантин, все, за 2 місяці все б закінчилось, але б економіки працювали, люди б працювали і імунітет був би міцнішим.
Trast написав:Ок. Давайте поміркуємо, що дає карантин? Всі говорять, що він дає зменшення навантаження на медичну систему і на всіх апаратів не вистачить. Скільки потрібно апаратів і волонтерів, скільки це коштує? Думаю в 10 або може в 100 раз дешевше, ніж річний карантин. Чому річний, тому що поки 80%-90% не перехворіє на вірус, то він буде шкодити і надалі. Так навіщо тоді карантин? Застосували б краще грощі, які необхідно щоб акумулювати максимальні сили на медперсонал та апарати і зняли б карантин, все, за 2 місяці все б закінчилось, але б економіки працювали, люди б працювали і імунітет був би міцнішим.
Раньше за такое называли дурнем и социопатом.
Другое дело, что в отличие от аппаратов и защитных костюмов квалифицированный медперсонал быстро не наштампуешь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Польская писательница Ольга Токарчук, лауреатка Нобелевской премии по литературе и обладательница Международной Букеровской премии, поделилась своими размышлениями о том, что сейчас переживает человечество и какое будущее нас ждет после коронавируса.
Trast написав:Ок. Давайте поміркуємо, що дає карантин? Всі говорять, що він дає зменшення навантаження на медичну систему і на всіх апаратів не вистачить. Скільки потрібно апаратів і волонтерів, скільки це коштує? Думаю в 10 або може в 100 раз дешевше, ніж річний карантин. Чому річний, тому що поки 80%-90% не перехворіє на вірус, то він буде шкодити і надалі. Так навіщо тоді карантин? Застосували б краще грощі, які необхідно щоб акумулювати максимальні сили на медперсонал та апарати і зняли б карантин, все, за 2 місяці все б закінчилось, але б економіки працювали, люди б працювали і імунітет був би міцнішим.
Раньше за такое называли дурнем и социопатом.
Зараз це як мінімум "слуга наріду"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
rollo написав:Польская писательница Ольга Токарчук, лауреатка Нобелевской премии по литературе и обладательница Международной Букеровской премии, поделилась своими размышлениями о том, что сейчас переживает человечество и какое будущее нас ждет после коронавируса.