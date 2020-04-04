rollo написав:Польская писательница Ольга Токарчук, лауреатка Нобелевской премии по литературе и обладательница Международной Букеровской премии, поделилась своими размышлениями о том, что сейчас переживает человечество и какое будущее нас ждет после коронавируса.
freeze написав: Я думаю, что юный футболист будет бегать также быстро за 2 миллиона евро зарплаты в год, как и при зарплате в 5 миллионов. Можно попробовать определить это опытным путём. А вот при условии высокой зарплаты врачей, там явно будут положительные перемены.
Если он будет бегать за 2 млн., то и налогов он уплатит с 2 млн. А если он бегает за 5 млн. то в бюджет идет цифра существенно больше... дилемма однако.
fler написав:Если бы эту статистику умножали каждый день на 10, наши люди очень быстро бы научились и маски шить, и дома сидеть, и другие правила соблюдать
Маски, шапочки и халаты нынче нужны нашим медикам сотнями тысяч штук, т.к., по-хорошему, они должны быть одноразовыми. В домашних условиях это нереально, чтобы потянуть такие масштабы, надо не панику нагнетать, а элементарно не мешать бизнесу. Барабашовские швейники только начали осваивать этот вид продукции - как врубили карантин и отрубили метро. И масштабы производства сократились в разы. Ну, просто потому, что швеи не ездят на работу каждая на своём персональном авто и детей в детсад/школу теперь не отправишь.
В итоге, мало того, что валюту тратим на закупку простейших вещей, так ещё и в очереди стоим, т.к. китайские товарищи ещё не обеспечили более платёжеспособные страны.
freeze написав: Я думаю, что юный футболист будет бегать также быстро за 2 миллиона евро зарплаты в год, как и при зарплате в 5 миллионов. Можно попробовать определить это опытным путём. А вот при условии высокой зарплаты врачей, там явно будут положительные перемены.
Если он будет бегать за 2 млн., то и налогов он уплатит с 2 млн. А если он бегает за 5 млн. то в бюджет идет цифра существенно больше... дилемма однако.
никакой дилеммы. Активнее бизнес - выше отчисления. Если куча зомби готова потратить заработанные деньги, чтобы посмотреть на "двадцать два бугая да на полтора часа" (с) - так сам бог велел с этих денег профинансировать общественно-важные проекты.
rollo написав:Польская писательница Ольга Токарчук, лауреатка Нобелевской премии по литературе и обладательница Международной Букеровской премии, поделилась своими размышлениями о том, что сейчас переживает человечество и какое будущее нас ждет после коронавируса.
rollo написав:Польская писательница Ольга Токарчук, лауреатка Нобелевской премии по литературе и обладательница Международной Букеровской премии, поделилась своими размышлениями о том, что сейчас переживает человечество и какое будущее нас ждет после коронавируса.
Мы сидим дома, читаем книги и смотрим сериалы, но на самом деле мы готовимся к великой битве за новую реальность
Совершенно верно. Написано сильно, советую всем почитать.
тётка реально не может сложить два плюс два. Как можно радоваться "снижению темпа жизни" и в то же время осуждать Евросоюз за закрытие национальных границ в период эпидемии, если это всего лишь две стороны одного явления, они никак не могли возникнуть одно без другого.
juristkostya написав:тётка реально не может сложить два плюс два. Как можно радоваться "снижению темпа жизни" и в то же время осуждать Евросоюз за закрытие национальных границ в период эпидемии, если это всего лишь две стороны одного явления, они никак не могли возникнуть одно без другого.
лауреатка Нобелевской премии по литературе и обладательница Международной Букеровской премии, тупа, а зебра і юристкостя умні шо капєц.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав: Я думаю, что юный футболист будет бегать также быстро за 2 миллиона евро зарплаты в год, как и при зарплате в 5 миллионов. Можно попробовать определить это опытным путём. А вот при условии высокой зарплаты врачей, там явно будут положительные перемены.
Если он будет бегать за 2 млн., то и налогов он уплатит с 2 млн. А если он бегает за 5 млн. то в бюджет идет цифра существенно больше... дилемма однако.
никакой дилеммы. Активнее бизнес - выше отчисления. Если куча зомби готова потратить заработанные деньги, чтобы посмотреть на "двадцать два бугая да на полтора часа" (с) - так сам бог велел с этих денег профинансировать общественно-важные проекты.
Как говаривал Профессор Преображенский, вам бы молчать и слушать а вы даете советы космического масштаба и такой же космической глупости. "активнее бизнес-выше отчисления", это ничего что при высоких отчислениях бизнес или уйдет в тень или станет менее активным? Про "бугаев" и "зомби" это песня... Бог пишется с большой буквы, и напомните где именно и кому именно он велел финансировать "общественно важные" проекты, общественную важность которых надо полагать будете решать Вы? Абы что-то ляпнуть...