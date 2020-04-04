Додано: Нед 05 кві, 2020 14:51

fler написав: Если бы эту статистику умножали каждый день на 10, наши люди очень быстро бы научились и маски шить, и дома сидеть, и другие правила соблюдать Если бы эту статистику умножали каждый день на 10, наши люди очень быстро бы научились и маски шить, и дома сидеть, и другие правила соблюдать

Маски, шапочки и халаты нынче нужны нашим медикам сотнями тысяч штук, т.к., по-хорошему, они должны быть одноразовыми.В домашних условиях это нереально, чтобы потянуть такие масштабы, надо не панику нагнетать, а элементарно не мешать бизнесу. Барабашовские швейники только начали осваивать этот вид продукции - как врубили карантин и отрубили метро. И масштабы производства сократились в разы. Ну, просто потому, что швеи не ездят на работу каждая на своём персональном авто и детей в детсад/школу теперь не отправишь.В итоге, мало того, что валюту тратим на закупку простейших вещей, так ещё и в очереди стоим, т.к. китайские товарищи ещё не обеспечили более платёжеспособные страны.