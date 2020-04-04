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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 759760761762

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 108
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
19
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
5%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
20
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:39

  flyman написав:
  rollo написав:Польская писательница Ольга Токарчук, лауреатка Нобелевской премии по литературе и обладательница Международной Букеровской премии, поделилась своими размышлениями о том, что сейчас переживает человечество и какое будущее нас ждет после коронавируса.

https://www.buro247.ua/lifestyle/expert ... ZBsQYVQoIU


Мы сидим дома, читаем книги и смотрим сериалы, но на самом деле мы готовимся к великой битве за новую реальность

Совершенно верно.
Написано сильно, советую всем почитать.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:41

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:а якщо три разом, + Данія?
в смысле? Их всего три, одна из них Дания.

Швеція, Норвегія, Фінляндія.

Неверно.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:41

  freeze написав:
Я думаю, что юный футболист будет бегать также быстро за 2 миллиона евро зарплаты в год, как и при зарплате в 5 миллионов.
Можно попробовать определить это опытным путём.
А вот при условии высокой зарплаты врачей, там явно будут положительные перемены.


Если он будет бегать за 2 млн., то и налогов он уплатит с 2 млн. А если он бегает за 5 млн. то в бюджет идет цифра существенно больше... дилемма однако.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:41

  adeges написав:есть ложь, большая ложь и украинская статистика больных короновирусом

Если бы эту статистику умножали каждый день на 10, наши люди очень быстро бы научились и маски шить, и дома сидеть, и другие правила соблюдать :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:51

  fler написав:Если бы эту статистику умножали каждый день на 10, наши люди очень быстро бы научились и маски шить, и дома сидеть, и другие правила соблюдать :roll:

Маски, шапочки и халаты нынче нужны нашим медикам сотнями тысяч штук, т.к., по-хорошему, они должны быть одноразовыми.
В домашних условиях это нереально, чтобы потянуть такие масштабы, надо не панику нагнетать, а элементарно не мешать бизнесу. Барабашовские швейники только начали осваивать этот вид продукции - как врубили карантин и отрубили метро. И масштабы производства сократились в разы. Ну, просто потому, что швеи не ездят на работу каждая на своём персональном авто и детей в детсад/школу теперь не отправишь.

В итоге, мало того, что валюту тратим на закупку простейших вещей, так ещё и в очереди стоим, т.к. китайские товарищи ещё не обеспечили более платёжеспособные страны.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:54

  Пенсионер написав:
  freeze написав:
Я думаю, что юный футболист будет бегать также быстро за 2 миллиона евро зарплаты в год, как и при зарплате в 5 миллионов.
Можно попробовать определить это опытным путём.
А вот при условии высокой зарплаты врачей, там явно будут положительные перемены.


Если он будет бегать за 2 млн., то и налогов он уплатит с 2 млн. А если он бегает за 5 млн. то в бюджет идет цифра существенно больше... дилемма однако.

никакой дилеммы. Активнее бизнес - выше отчисления. Если куча зомби готова потратить заработанные деньги, чтобы посмотреть на "двадцать два бугая да на полтора часа" (с) - так сам бог велел с этих денег профинансировать общественно-важные проекты.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:56

  rollo написав:
  flyman написав:
  rollo написав:Польская писательница Ольга Токарчук, лауреатка Нобелевской премии по литературе и обладательница Международной Букеровской премии, поделилась своими размышлениями о том, что сейчас переживает человечество и какое будущее нас ждет после коронавируса.

https://www.buro247.ua/lifestyle/expert ... ZBsQYVQoIU


Мы сидим дома, читаем книги и смотрим сериалы, но на самом деле мы готовимся к великой битве за новую реальность

Совершенно верно.
Написано сильно, советую всем почитать.

Не читал, но осуждаю.

Выработается общий иммунитет, эпидемия закончится, все вернется на круги своя. Это не первая и не последняя эпидемия в истории человечества.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:04

  rollo написав:
  flyman написав:
  rollo написав:Польская писательница Ольга Токарчук, лауреатка Нобелевской премии по литературе и обладательница Международной Букеровской премии, поделилась своими размышлениями о том, что сейчас переживает человечество и какое будущее нас ждет после коронавируса.

https://www.buro247.ua/lifestyle/expert ... ZBsQYVQoIU


Мы сидим дома, читаем книги и смотрим сериалы, но на самом деле мы готовимся к великой битве за новую реальность

Совершенно верно.
Написано сильно, советую всем почитать.

тётка реально не может сложить два плюс два.
Как можно радоваться "снижению темпа жизни" и в то же время осуждать Евросоюз за закрытие национальных границ в период эпидемии, если это всего лишь две стороны одного явления, они никак не могли возникнуть одно без другого.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:30

  juristkostya написав:тётка реально не может сложить два плюс два.
Как можно радоваться "снижению темпа жизни" и в то же время осуждать Евросоюз за закрытие национальных границ в период эпидемии, если это всего лишь две стороны одного явления, они никак не могли возникнуть одно без другого.


лауреатка Нобелевской премии по литературе и обладательница Международной Букеровской премии, тупа, а зебра і юристкостя умні шо капєц.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:31

  juristkostya написав:
  Пенсионер написав:
  freeze написав:
Я думаю, что юный футболист будет бегать также быстро за 2 миллиона евро зарплаты в год, как и при зарплате в 5 миллионов.
Можно попробовать определить это опытным путём.
А вот при условии высокой зарплаты врачей, там явно будут положительные перемены.


Если он будет бегать за 2 млн., то и налогов он уплатит с 2 млн. А если он бегает за 5 млн. то в бюджет идет цифра существенно больше... дилемма однако.

никакой дилеммы. Активнее бизнес - выше отчисления. Если куча зомби готова потратить заработанные деньги, чтобы посмотреть на "двадцать два бугая да на полтора часа" (с) - так сам бог велел с этих денег профинансировать общественно-важные проекты.

Как говаривал Профессор Преображенский, вам бы молчать и слушать а вы даете советы космического масштаба и такой же космической глупости. "активнее бизнес-выше отчисления", это ничего что при высоких отчислениях бизнес или уйдет в тень или станет менее активным? Про "бугаев" и "зомби" это песня... Бог пишется с большой буквы, и напомните где именно и кому именно он велел финансировать "общественно важные" проекты, общественную важность которых надо полагать будете решать Вы? Абы что-то ляпнуть...
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