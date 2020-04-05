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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 761762763764765>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 108
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
19
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
5%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
20
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:43

  freeze написав:
  adeges написав:где эта статистика по тестированию воспалений легких? я слышал - уже многократно о таких намерениях, которыми дорога сами знаете куда выстлана.


А где статистика, что кашляющего человека с температурой, одышкой и воспалением легких у нас не протестировали последние дни ?
Все такие случаи сейчас тестируют. Тем более для таких случаев уже есть достаточное количество тестов.

У подруги симптомы, похожие на коронавирус, причем напрягла ее боль в груди и трудности с дыханием, говорит, раньше при ОРВИ такого не чувствовала. Подозревает, что заразилась на работе, так как там часть народу с такими же симптомами, некоторые из них после поездки в ЕС. Еле выбила у семейника экспресс-тестирование (там отдельная история). Результат негативный. Говорит врачу - а ПЦР? А у них ЦУ - если экспресс-тест негативный, на ПЦР не отправлять. О точности экспресс-тестов на ветке уже говорилось неоднократно.
P.S. Сидит на самоизоляции, так как уверенности в том, что это не коронавирус, у нее нет. Самочувствие улучшается.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Пенсионер написав:Как говаривал Профессор Преображенский, вам бы молчать и слушать а вы даете советы космического масштаба и такой же космической глупости. "активнее бизнес-выше отчисления", это ничего что при высоких отчислениях бизнес или уйдет в тень или станет менее активным? Про "бугаев" и "зомби" это песня...

1. чем активнее бизнес - тем быстрее оборачиваются средства. И на каждом обороте государство снимает свои сливки в виде налогов. На примере футболиста можно говорить, что чтобы он стал получать 5 млн вместо 2х - болельщики должны потратить больше денег на билеты (это если предельно упростить). А в цене каждого билета сидит НДС, а с доходов футболиста (и всей той армии тренеров, массажистов, менеджеров и пр обслуги) взимается подоходный налог.
Таким образом, если население добровольно потратит больше денег на развлечения, то данный вид бизнеса будет более активен, а государство получит больше ресурса для финансирования здравоохранения и проч.
2. про "22 бугая" - это всего лишь цитата из Жванецкого, я не виноват, что вам она незнакома.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:54

  flyman написав:
  juristkostya написав:тётка реально не может сложить два плюс два.
Как можно радоваться "снижению темпа жизни" и в то же время осуждать Евросоюз за закрытие национальных границ в период эпидемии, если это всего лишь две стороны одного явления, они никак не могли возникнуть одно без другого.


лауреатка Нобелевской премии по литературе и обладательница Международной Букеровской премии, тупа, а зебра і юристкостя умні шо капєц.

лауреатка за "за воображение, с энциклопедической страстью показывающее нарушение границ как способ жить".
Это как-то гарантирует, что она дока по вопросам глобального мироустройства в условиях эпидемии? С каких делов?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:57

  Natt написав:
  freeze написав:
  adeges написав:где эта статистика по тестированию воспалений легких? я слышал - уже многократно о таких намерениях, которыми дорога сами знаете куда выстлана.


А где статистика, что кашляющего человека с температурой, одышкой и воспалением легких у нас не протестировали последние дни ?
Все такие случаи сейчас тестируют. Тем более для таких случаев уже есть достаточное количество тестов.

У подруги симптомы, похожие на коронавирус, причем напрягла ее боль в груди и трудности с дыханием, говорит, раньше при ОРВИ такого не чувствовала. Подозревает, что заразилась на работе, так как там часть народу с такими же симптомами, некоторые из них после поездки в ЕС. Еле выбила у семейника экспресс-тестирование (там отдельная история). Результат негативный. Говорит врачу - а ПЦР? А у них ЦУ - если экспресс-тест негативный, на ПЦР не отправлять. О точности экспресс-тестов на ветке уже говорилось неоднократно.
P.S. Сидит на самоизоляции, так как уверенности в том, что это не коронавирус, у нее нет. Самочувствие улучшается.

Я тоже в пятницу почувствовал трудности с дыханием. Забрали в инфекционку через 103. Экспресс-тест негативный. Сижу тут, грущу в Днепре в 21й в одиночном боксе, жду результатов нормальных тестов завтра. На удивление тут прям вообще тихо и спокойно, всего до 10 человек с подозрениями. А в скорой сказали, что я - первый, кого они везут с подозрением. Так что, в Днепре ситуация норм
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Natt написав:P.S. Сидит на самоизоляции, так как уверенности в том, что это не коронавирус, у нее нет. Самочувствие улучшается.

если не секрет, сама живет или с семьей? квартира, дом? Простите за личные вопросы, но очень интересует бытовая сторона самоизоляции.. кто продукты приносит, лекарства..

  safonovstanislav написав:Сижу тут, грущу в Днепре в 21й в одиночном боксе, жду результатов нормальных тестов завтра.

финансовую сторону вопроса раскроете, пожалуйста..
st512
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:05

  Tegularius написав:Откуда вы это взяли?
Насколько я знаю, при заболевании вирусной болезнью резко активизируется иммунитет, и другие вирусы (не те, что размножились и вызвали первоначальное заболевание) не имеют шансов. Потому что изначально попадают в организм в сравнительно небольшом количестве.
Даже переболев гриппом и ОРВИ, формируется нечто вроде гипериммунитета, и человек не может подцепить другой вирус, правда, непродолжительное время, месяц- два где-то.
Поэтому не думаю, что больной гриппом может заболеть коронавирусом (и наоборот).


Уже подтверждено "опытным путем", что наличие диагностированного гриппа не "освобождает" от Ковида-19 - вспышка заболевания в Монастыриском районе Тернопольской области была именно из-за этого: https://www.currenttime.tv/a/30523918.html

Так что инструкции нашего МОЗа (при диагностированном гриппе не проверять на Ковид) только вредят - надеюсь, их уже пересмотрели.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:09

stm
Актемра ( "Тоцилизумаб") не стоит 5 копеек, его сейчас нет в продаже, но дело не в этом, смотрите цену на 13 марта:
Зображення
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:09

  st512 написав:
  Natt написав:P.S. Сидит на самоизоляции, так как уверенности в том, что это не коронавирус, у нее нет. Самочувствие улучшается.

если не секрет, сама живет или с семьей? квартира, дом? Простите за личные вопросы, но очень интересует бытовая сторона самоизоляции.. кто продукты приносит, лекарства..

Сыну 2 года, отправлен к родителям на дачу как только поняла, что заболевает (по этому поводу переживает, что если и сын заразился, то родители могут заболеть, но сначала думала, что просто ОРВИ, корону до болей в груди и проблем с дыханием не подозревала). Квартира. Продукты и лекарства приносят друзья (со всеми предосторожностями).
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:10

  Natt написав:У подруги симптомы, похожие на коронавирус, причем напрягла ее боль в груди и трудности с дыханием, говорит, раньше при ОРВИ такого не чувствовала. Подозревает, что заразилась на работе, так как там часть народу с такими же симптомами, некоторые из них после поездки в ЕС. Еле выбила у семейника экспресс-тестирование (там отдельная история). Результат негативный. Говорит врачу - а ПЦР? А у них ЦУ - если экспресс-тест негативный, на ПЦР не отправлять. О точности экспресс-тестов на ветке уже говорилось неоднократно.
P.S. Сидит на самоизоляции, так как уверенности в том, что это не коронавирус, у нее нет. Самочувствие улучшается.


Учитывая текущий информационный фон, думаю, что психосоматика сейчас играет весьма существенную роль.

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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 16:10

  st512 написав:
  safonovstanislav написав:Сижу тут, грущу в Днепре в 21й в одиночном боксе, жду результатов нормальных тестов завтра.

финансовую сторону вопроса раскроете, подалуйста..

Вроде бы как всё бесплатно. Никто ничего про деньги не говорил, не просил. Тестов всяких разных поделали, рентген сделали, кормят более-менее съедобно даже. Какие-то антибиотики сходу хотели начать колоть, уже принесли готовый шприц, отказался, т.к. не так уж плохо себя чувствовал, а курс антибиотиков обычно не очень-то и короткий. Сейчас вообще идеальное самочувствие. Просто стреманулся, что как пишут, люди из идеального состояния за 2 дня уже под аппарат попадают. Тем более мог в самолёте в Борисполе заразится, где пол самолёта кашляло и термометры светились красным, в котором провёл 8 часов, из которых 3.5 часа в приземлившемся с выключенной вентиляцией и нависающими людьми столпившимися над сидениями перед выходом (сидел в 5 ряду)
safonovstanislav
 
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