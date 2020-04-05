Додано: Нед 05 кві, 2020 15:43

freeze написав: adeges написав: где эта статистика по тестированию воспалений легких? я слышал - уже многократно о таких намерениях, которыми дорога сами знаете куда выстлана. где эта статистика по тестированию воспалений легких? я слышал - уже многократно о таких намерениях, которыми дорога сами знаете куда выстлана.



А где статистика, что кашляющего человека с температурой, одышкой и воспалением легких у нас не протестировали последние дни ?

Все такие случаи сейчас тестируют. Тем более для таких случаев уже есть достаточное количество тестов. А где статистика, что кашляющего человека с температурой, одышкой и воспалением легких у нас не протестировали последние дни ?Все такие случаи сейчас тестируют. Тем более для таких случаев уже есть достаточное количество тестов.

У подруги симптомы, похожие на коронавирус, причем напрягла ее боль в груди и трудности с дыханием, говорит, раньше при ОРВИ такого не чувствовала. Подозревает, что заразилась на работе, так как там часть народу с такими же симптомами, некоторые из них после поездки в ЕС. Еле выбила у семейника экспресс-тестирование (там отдельная история). Результат негативный. Говорит врачу - а ПЦР? А у них ЦУ - если экспресс-тест негативный, на ПЦР не отправлять. О точности экспресс-тестов на ветке уже говорилось неоднократно.P.S. Сидит на самоизоляции, так как уверенности в том, что это не коронавирус, у нее нет. Самочувствие улучшается.