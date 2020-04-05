st512 написав:интересует бытовая сторона самоизоляции.. кто продукты приносит, лекарства..
9 дней отсидел в самоизоляции. В Днепре вообще легко. Доставка чего-угодно прям домой. Даже новая почта домой привозила всё. Адресная доставка у новой почты - это конечно мрак и ужас. Одну посылку вообще на 3 дня задержали. На склад она приехала 1 апреля, а доставили домой 4 апреля(все дни рабочие). Наличными ни за что не платил, с курьерами не общался. Забрал пакет, и сразу закрывал калитку (частный дом)
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Нед 05 кві, 2020 16:15, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:тётка реально не может сложить два плюс два. Как можно радоваться "снижению темпа жизни" и в то же время осуждать Евросоюз за закрытие национальных границ в период эпидемии, если это всего лишь две стороны одного явления, они никак не могли возникнуть одно без другого.
лауреатка Нобелевской премии по литературе и обладательница Международной Букеровской премии, тупа, а зебра і юристкостя умні шо капєц.
Литераторы - фантазеры еще те. Уже на спад пошло в Европе это все. Вторая волна - не знаю, будет или не будет, но то что рано или поздно это все закончится и венется на круги своя - определенно ясно.
Единственное, в 21й в Днепре, тут персонала намного старше 60 прям вообще много. Для меня это прям вообще странно. Ладно там коронавирус только появился. Но, ведь это же инфекционка. Для старшего поколения любой вирус будет не очень приятен. Я не знаю насколько ядерный иммунитет нужно иметь местным работникам, чтоб дожить до таких возрастов, работая с вирусными пациентами
safonovstanislav написав:Сижу тут, грущу в Днепре в 21й в одиночном боксе, жду результатов нормальных тестов завтра.
финансовую сторону вопроса раскроете, подалуйста..
Вроде бы как всё бесплатно. Никто ничего про деньги не говорил, не просил. Тестов всяких разных поделали, рентген сделали, кормят более-менее съедобно даже. Какие-то антибиотики сходу хотели начать колоть, уже принесли готовый шприц, отказался, т.к. не так уж плохо себя чувствовал, а курс антибиотиков обычно не очень-то и короткий. Сейчас вообще идеальное самочувствие. Просто стреманулся, что как пишут, люди из идеального состояния за 2 дня уже под аппарат попадают. Тем более мог в самолёте в Борисполе заразится, где пол самолёта кашляло и термометры светились красным, в котором провёл 8 часов, из которых 3.5 часа в приземлившемся с выключенной вентиляцией и нависающими людьми столпившимися над сидениями перед выходом (сидел в 5 ряду)
согласно нового приказа минздрава, все кто может дышать лечатся дома, интересно им тоже лекарства домой приносить будут?
почитал инструкцию на хлорохин: https://compendium.com.ua/info/169475/immard/ там подтвердили дозу 6,5 миллиграмм на килограмм веса, но единственно не понял юмора - в расчете на идеальную, а не фактическую массу тела больного, получается: Формула для расчета идеальной массы тела по методу Devine (чаще всего используется для расчета): Мужчины: ИМТ=50+2.3*(0.394*рост-60) Женщины: ИМТ=45.5+2.3*(0.394*рост-60) ИМТ - идеальная масса тела, кг Формула для расчета идеальной массы тела по методу Robinson: Мужчины: ИМТ=52+1.9*(0.394*рост-60) Женщины: ИМТ=49+1.7*(0.394*рост-60) ИМТ - идеальная масса тела, кг
ещё из интересного - надо запивать стаканом молока, и в острой фазе 1-2 дня удваивать дозу
edvardd написав:согласно нового приказа минздрава, все кто может дышать лечатся дома, интересно им тоже лекарства домой приносить будут?
Ну, не знаю. Просился подождать результаты анализов дома, не пустили. Тем более сегодня день рождения у сына, т.е. вместо отметить вчетвером дома, отмечают втроём. Без гостей вообще. Полиции тут много на территории. Видимо, в Днепре пока всё настолько хорошо, что могут себе позволить. Такие дела