Natt написав:Продукты и лекарства приносят друзья (со всеми предосторожностями).
хорошо когда есть друзья, и есть к кому отправить ребенка.. надеюсь у вашей подруги все будет хорошо
safonovstanislav написав:Вроде бы как всё бесплатно. Никто ничего про деньги не говорил, не просил.
доводилось бывать в днепровских больницах.. один раз в космичке, а второй, не знаю точно, но гдето аж на окраине города... так на космичке даже чистую постель бесплатно выдали, и она и правда была чистой, лекарства по началу давали бесплатно, потом конечно же отправили с рецептом в аптеку. Но могу признать ,что в Днепре больницы более менее приличные, из всех государственных где доводилось бывать.
safonovstanislav написав:9 дней отсидел в самоизоляции. В Днепре вообще легко.
из домочадцев кто в наличии?) как они от вас изолировались.
Востаннє редагувалось st512 в Нед 05 кві, 2020 16:51, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:все кто может дышать лечатся дома, интересно им тоже лекарства домой приносить будут?
Лекарства по почте не отправляют? Кстати, даже табак для кальяна купили удалённо. Таксисты только так мотаются на доставках. Платишь на карту, тебе привозит такси. Отправить таксиста в аптеку, как по мне, вообще никаких проблем, если нужно срочно. Причём, оплатить можно всё тем же переводом на карту. Он ставит заказ под дверь, жмёт в звонок, и ждёт в 5 метрах, пока ты выйдешь и заберёшь. Вообще никакой проблемы в больших городах.
safonovstanislav написав:Отправить таксиста в аптеку, как по мне, вообще никаких проблем, если нужно срочно. Причём, оплатить можно всё тем же переводом на карту. Он ставит заказ под дверь, жмёт в звонок, и ждёт в 5 метрах, пока ты выйдешь и заберёшь.
надолго ли хватит смелости у таксистов... Идти в аптеку, потом в подъезд, лифт, этаж в котором могут жить зараженные, при том что большинство подъездов не проветриваются от слова совсем. Но надо признать, таксисты весьма смелая прослойка населения.
safonovstanislav написав:Так по крайней мере сказал Комаровский. Последнюю ночь с женой спали в разных комнатах.
Видел видос как китаец от своей жены зараженной медсестры изолировался... Ей было плохо, он носил ей еду в полной амуниции, потом ее забрали, но ему удалось не заразиться от нее
safonovstanislav написав:Отправить таксиста в аптеку, как по мне, вообще никаких проблем, если нужно срочно. Причём, оплатить можно всё тем же переводом на карту. Он ставит заказ под дверь, жмёт в звонок, и ждёт в 5 метрах, пока ты выйдешь и заберёшь.
надолго ли хватит смелости у таксистов... Идти в аптеку, потом в подъезд, лифт, этаж в котором могут жить зараженные, при том что большинство подъездов не проветриваются от слова совсем...
Честно, не знаю. Практически везде говорят, что сейчас курьеры в подъезды не заходят. Мы в частном доме живём, по-этому такой проблемы нет. Выхожу прям на улицу, никого даже в калитку не пускаю, даже до эпидемии, т.к. всегда были вопросы про есть ли собака, потом ещё нужно выходить проверять, хорошо ли закрыли калитку при уходе. А если зима, так ещё, не дай бог, кто-то на ступеньках подскользнётся. Всегда проще самому выйти на улицу, чем запускать в дом.
edvardd написав:согласно нового приказа минздрава, все кто может дышать лечатся дома, интересно им тоже лекарства домой приносить будут?
Ну, не знаю. Просился подождать результаты анализов дома, не пустили. Тем более сегодня день рождения у сына, т.е. вместо отметить вчетвером дома, отмечают втроём. Без гостей вообще. Полиции тут много на территории. Видимо, в Днепре пока всё настолько хорошо, что могут себе позволить. Такие дела
просто повезло быть в числе первых, когда попрёт, тогда и приказ прочитают...
safonovstanislav написав:Вряд ли как-то от домочадцев можно изолироваться. Это пустая трата сил при любой болезни.
Не скажите - здравый смысл всегда должен быть.
Поведение должно быть такое же, как и при гриппе при совместном проживании: больной в отдельной комнате; пошел в туалет - сразу проветривать помещение; на всех маски; раздельная посуда; раздельные полотенца; здоровым как можно чаще мыть руки; если есть УФ лампа - "прожаривать" комнаты (без людей - не забывать по факту проветривать, чтобы озоном не дышать); в случае с Ковидом еще и дверные ручки / выключатели постоянно обрабатывать антисептиком не помешает.
Понятно, что эти меры гарантии не дадут, но риск заражения могут отчасти снизить (вообще ничего не делать - еще глупее).