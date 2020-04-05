Додано: Нед 05 кві, 2020 16:47

Natt написав: Продукты и лекарства приносят друзья (со всеми предосторожностями). Продукты и лекарства приносят друзья (со всеми предосторожностями).

safonovstanislav написав: Вроде бы как всё бесплатно. Никто ничего про деньги не говорил, не просил. Вроде бы как всё бесплатно. Никто ничего про деньги не говорил, не просил.

safonovstanislav написав: 9 дней отсидел в самоизоляции. В Днепре вообще легко. 9 дней отсидел в самоизоляции. В Днепре вообще легко.

хорошо когда есть друзья, и есть к кому отправить ребенка.. надеюсь у вашей подруги все будет хорошодоводилось бывать в днепровских больницах.. один раз в космичке, а второй, не знаю точно, но гдето аж на окраине города... так на космичке даже чистую постель бесплатно выдали, и она и правда была чистой, лекарства по началу давали бесплатно, потом конечно же отправили с рецептом в аптеку. Но могу признать ,что в Днепре больницы более менее приличные, из всех государственных где доводилось бывать.из домочадцев кто в наличии?) как они от вас изолировались.