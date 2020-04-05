Додано: Нед 05 кві, 2020 18:06

adeges написав: да. смелые люди. я 8 февраля в европы не поехал. чисто изза короны. самолеты аэропорты сопли. да. смелые люди. я 8 февраля в европы не поехал. чисто изза короны. самолеты аэропорты сопли.

Это фактически был последний шанс съездить на море до того, как поломался мир.В Египте, кстати, всё было цивильно, везде санитайзеры, людей очень мало. А вот в самолёте - как в хлеву. Люди набухались, ходили-бродили туда-сюда, чужие дети бегали по проходу ради развлечения, кашель был отовсюду, некоторые так кашляли, что не могли остановиться.Мы думали, сейчас придёт наказание больным с температурой, посадят их всех на обсервацию. Ага, фиг. Проверяльщики, как будто не замечали, что у них раз за разом термометр горит красным, прям целыми семьями больные поприлетали. А проверяльщикам температуры лишние хлопоты не нужны, я так понимаю, указали в документах, что все здоровы.А потом, все кричат, беда, беда, много зараженных в Киеве, после того, как туда всех свезли, оставив открытым только 1 аэропорт на всю Украину.