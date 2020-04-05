safonovstanislav написав:Сижу тут, грущу в Днепре в 21й в одиночном боксе, жду результатов нормальных тестов завтра.
финансовую сторону вопроса раскроете, подалуйста..
Вроде бы как всё бесплатно. Никто ничего про деньги не говорил, не просил. Тестов всяких разных поделали, рентген сделали, кормят более-менее съедобно даже. Какие-то антибиотики сходу хотели начать колоть, уже принесли готовый шприц, отказался, т.к. не так уж плохо себя чувствовал, а курс антибиотиков обычно не очень-то и короткий. Сейчас вообще идеальное самочувствие. Просто стреманулся, что как пишут, люди из идеального состояния за 2 дня уже под аппарат попадают. Тем более мог в самолёте в Борисполе заразится, где пол самолёта кашляло и термометры светились красным, в котором провёл 8 часов, из которых 3.5 часа в приземлившемся с выключенной вентиляцией и нависающими людьми столпившимися над сидениями перед выходом (сидел в 5 ряду)
да. смелые люди. я 8 февраля в европы не поехал. чисто изза короны. самолеты аэропорты сопли.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:да. смелые люди. я 8 февраля в европы не поехал. чисто изза короны. самолеты аэропорты сопли.
Это фактически был последний шанс съездить на море до того, как поломался мир.
В Египте, кстати, всё было цивильно, везде санитайзеры, людей очень мало. А вот в самолёте - как в хлеву. Люди набухались, ходили-бродили туда-сюда, чужие дети бегали по проходу ради развлечения, кашель был отовсюду, некоторые так кашляли, что не могли остановиться. Мы думали, сейчас придёт наказание больным с температурой, посадят их всех на обсервацию. Ага, фиг. Проверяльщики, как будто не замечали, что у них раз за разом термометр горит красным, прям целыми семьями больные поприлетали. А проверяльщикам температуры лишние хлопоты не нужны, я так понимаю, указали в документах, что все здоровы. А потом, все кричат, беда, беда, много зараженных в Киеве, после того, как туда всех свезли, оставив открытым только 1 аэропорт на всю Украину.
После того, как COVID-19 пробился в Италию, уничтожив значительную часть пожилого населения страны, Китай объявил миру, что пожертвует средства индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы помочь Италии остановить его распространение. Позднее в сообщениях указывалось, что Китай фактически продал , а не пожертвовал средства индивидуальной защиты Италии. Высокопоставленный представитель администрации Трампа говорит The Spectator, что это намного хуже: Китай заставил Италию выкупить запасы СИЗ, которые он дал Китаю во время первоначальной вспышки коронавируса. https://spectator.us/italy-china-ppe-sold-coronavirus/
PS. Лучше бы вообще запретили возврат кого-либо в Украину. Сидели бы все в своих заграничьях пару месяцев карантина, а кто хочет вернуться в период пандемии, на 2-недельную обсервацию. Проблема в том, что все отели Египта закрылись из-за отсутствия людей, которых просто вывезли в Украину. А так бы, сидели, бассейны, солнце, море, пляж, олл-инклюзив. Думали вообще откарантиниться в Египте. Это всё-таки лучше, чем сидеть дома. Но, зачем-то Украина начала всех забирать домой, и отелям просто пришлось закрыться
Австрийское правительство планирует использовать данные местоположения смартфонов для борьбы с распространением коронавируса, заявил канцлер страны Себастьян Курц, сообщает DW.
По его словам, дополнительные меры по борьбе с пандемией необходимы, поскольку страна планирует в ближайшем будущем ослабить запрет на выход из дома.
Два миллиона австрийцев не имеют смартфонов, поэтому правительство рассматривает возможность раздать им брелоки, сообщающие о местоположении. Одновременно также есть потребность в быстром тестировании на коронавирус и изоляция тех, кто контактировал с инфицированными, отметил Курц.
это не в стране где есть малосемейки, однушки, студии и все такое... лично я надеюсь на то что по теплу развернут палаточные городки, как в Днепре, чтоб хотяб от домочадцев можно было изолироваться, ну или санатории и пионерлагеря хоть как-то обустроить
С температурой больных в палатки...
Ни самому не захочется, ни родных кого отправить в палатку рука не поднимется.
hxbbgaf написав:Говорят, Порох хотел купить масок в Китае, попиариться немного, так коцабы специально везде следуют и предлагают бОльшую цену. И груз с масками на границе до сих пор стоит. Братушки.
это порох говорит,что хотел? )))Так зачем покупать,если для пиара достаточно сказать,что "я хотела,но не шмогла-клятi москали мiне не дали" ))))поставив таким образом себя в один ряд с Италией,Францией и пр.,у которых перекупали под носом СИЗ ))))
Жесткое задержание полицией нарушителя карантина - продавца кофе на Трассе здоровья в Одессе. Особенно концовка видео впечатляет. Продавец потом отписался, что типа сотрясение мозга, может и преувеличивает, но однако