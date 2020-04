Додано: Нед 05 кві, 2020 17:54

safonovstanislav написав: st512 написав: safonovstanislav написав: Сижу тут, грущу в Днепре в 21й в одиночном боксе, жду результатов нормальных тестов завтра.

финансовую сторону вопроса раскроете, подалуйста..

Вроде бы как всё бесплатно. Никто ничего про деньги не говорил, не просил. Тестов всяких разных поделали, рентген сделали, кормят более-менее съедобно даже. Какие-то антибиотики сходу хотели начать колоть, уже принесли готовый шприц, отказался, т.к. не так уж плохо себя чувствовал, а курс антибиотиков обычно не очень-то и короткий. Сейчас вообще идеальное самочувствие. Просто стреманулся, что как пишут, люди из идеального состояния за 2 дня уже под аппарат попадают. Тем более мог в самолёте в Борисполе заразится, где пол самолёта кашляло и термометры светились красным, в котором провёл 8 часов, из которых 3.5 часа в приземлившемся с выключенной вентиляцией и нависающими людьми столпившимися над сидениями перед выходом (сидел в 5 ряду) Вроде бы как всё бесплатно. Никто ничего про деньги не говорил, не просил. Тестов всяких разных поделали, рентген сделали, кормят более-менее съедобно даже. Какие-то антибиотики сходу хотели начать колоть, уже принесли готовый шприц, отказался, т.к. не так уж плохо себя чувствовал, а курс антибиотиков обычно не очень-то и короткий. Сейчас вообще идеальное самочувствие. Просто стреманулся, что как пишут, люди из идеального состояния за 2 дня уже под аппарат попадают. Тем более мог в самолёте в Борисполе заразится, где пол самолёта кашляло и термометры светились красным, в котором провёл 8 часов, из которых 3.5 часа в приземлившемся с выключенной вентиляцией и нависающими людьми столпившимися над сидениями перед выходом (сидел в 5 ряду)



да. смелые люди. я 8 февраля в европы не поехал. чисто изза короны. самолеты аэропорты сопли.

