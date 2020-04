Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 764765766767 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 109 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 21% 23 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 11 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 15% 16 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 4 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 5 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 18% 20 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 5 Найманий працівник, втратив роботу 5% 5 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 20 Всього голосів : 109 Додано: Нед 05 кві, 2020 18:58

У Чернівецькій області двоє дітей із підозрою на COVID-19 перебувають у реанімації, - ОДА

https://censor.net.ua/ua/news/3186897/u_chernivetskiyi_oblasti_dvoye_diteyi_iz_pidozroyu_na_covid19_perebuvayut_u_reanimatsiyi_oda Не всі діти легко переносять, на жаль. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1100 З нами з: 07.10.09 Подякував: 265 раз. Подякували: 305 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 18:59 freeze написав: Жесткое задержание полицией нарушителя карантина - продавца кофе на Трассе здоровья в Одессе. Особенно концовка видео впечатляет. Продавец потом отписался, что типа сотрясение мозга, может и преувеличивает, но однако



Героические вертухаи крутят безобидного коммерса. Хочу посмотреть, как эти же полицаи так же героически будут вязать какого-нибудь реально опасного рецидивиста.



Составили протокол, направили в суд. К чему это раша-стайл позорище устраивать? Героические вертухаи крутят безобидного коммерса. Хочу посмотреть, как эти же полицаи так же героически будут вязать какого-нибудь реально опасного рецидивиста.Составили протокол, направили в суд. К чему это раша-стайл позорище устраивать? Civis Повідомлень: 82 З нами з: 08.03.15 Подякував: 34 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 19:05 centurionus написав: Не всі діти легко переносять, на жаль.

Это только первые ласточки, у нас мамаши детям вообще прививки не делают, а потом осложнения вылазят и детский организм вообще бороться не может. Этот вирус для нездоровой нации, с плохим питанием, да без нужного количества койко-мест и лекарств... Пора на шашлыки, короче, а потом всеобщее стенание за что такое и мне все должны были маски обеспечить, а я ж не знал... Это только первые ласточки, у нас мамаши детям вообще прививки не делают, а потом осложнения вылазят и детский организм вообще бороться не может. Этот вирус для нездоровой нации, с плохим питанием, да без нужного количества койко-мест и лекарств... Пора на шашлыки, короче, а потом всеобщее стенание за что такое и мне все должны были маски обеспечить, а я ж не знал... stm

Повідомлень: 2203 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 19:08 stm https://swprs.org/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D ... zdr3Vyd5Zk

Даже представители немецких домов престарелых теперь жалуются на ограничительные меры и ненадлежащее освещение в СМИ COVID-19: «Даже до коронавируса в зимние месяцы часто случалось так, что многие постояльцы умирали за относительно короткое время, но команды из телевидения не стояли за дверью и не показывали людей в защитных костюмах, героически подвергающих себя риску заражения.»



Данные из северного итальянского города Тревизо (недалеко от Венеции) показывают, что, несмотря на 108 смертей с положительным результатом на конец марта, общая смертность в муниципальных больницах оставалась примерно такой же, как и в предыдущие годы. Это является еще одним свидетельством того, что временно повышенная смертность в некоторых местах, скорее всего, вызвана внешними факторами, такими как паника и коллапс системы, чем одним только коронавирусом.



Профессор Джон Оксфорд из Лондонского университета Королевы Марии, один из ведущих мировых вирусологов и специалистов по гриппу, приходит к следующему выводу относительно COVID-19: «Лично я бы сказал, что лучший совет – тратить меньше времени на просмотр телевизионных новостей… Считаю эту вспышку похожей на эпидемию зимнего гриппа. В этом случае в прошлом году у нас было 8000 смертей в «группах риска», то есть более 65% людей с сердечными заболеваниями и т. п. Я не думаю, что COVID-19 превысит это число. Мы страдаем от эпидемии СМИ!» Даже представители немецких домов престарелых теперь жалуются на ограничительные меры и ненадлежащее освещение в СМИ COVID-19: «Даже до коронавируса в зимние месяцы часто случалось так, что многие постояльцы умирали за относительно короткое время, но команды из телевидения не стояли за дверью и не показывали людей в защитных костюмах, героически подвергающих себя риску заражения.»Данные из северного итальянского города Тревизо (недалеко от Венеции) показывают, что, несмотря на 108 смертей с положительным результатом на конец марта, общая смертность в муниципальных больницах оставалась примерно такой же, как и в предыдущие годы. Это является еще одним свидетельством того, что временно повышенная смертность в некоторых местах, скорее всего, вызвана внешними факторами, такими как паника и коллапс системы, чем одним только коронавирусом.Профессор Джон Оксфорд из Лондонского университета Королевы Марии, один из ведущих мировых вирусологов и специалистов по гриппу, приходит к следующему выводу относительно COVID-19: «Лично я бы сказал, что лучший совет – тратить меньше времени на просмотр телевизионных новостей… Считаю эту вспышку похожей на эпидемию зимнего гриппа. В этом случае в прошлом году у нас было 8000 смертей в «группах риска», то есть более 65% людей с сердечными заболеваниями и т. п. Я не думаю, что COVID-19 превысит это число. Мы страдаем от эпидемии СМИ!» awm111

Повідомлень: 573 З нами з: 17.03.14 Подякував: 5 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 19:10 Civis написав: Героические вертухаи крутят безобидного коммерса. Хочу посмотреть, как эти же полицаи так же героически будут вязать какого-нибудь реально опасного рецидивиста. Героические вертухаи крутят безобидного коммерса. Хочу посмотреть, как эти же полицаи так же героически будут вязать какого-нибудь реально опасного рецидивиста.

Хоть не застрелили, и то хорошо. С опасными уже были случаи, в основном смертельные для полиции. Даже себя не могут защитить. Обидно за полицию.

Сначала крутят, а потом всплывают всякие вот такие новости, когда кого-то не того скрутили:

"... в лесу полиция нашла труп правоохранителя, прикованного к дереву... с ... пакетом на голове ..."

https://dv-gazeta.info/dneprnews/v-lesu ... telya.html



8000 за год и 4934 за 2 месяца или месяц на сегодня с увеличением ежедневно СМИ может и ищут сенсацию, но морги обычно не стоят переполненными и машин скорой обычно хватает я лишь статист, который лучше походит на хайпе в масочке и пореже, а вы практик который готов уложить в могилы много чисто что бы мне доказать что?

США смертность от гриппа

https://www.pressenza.com/2020/02/the-flu-has-killed-10000-americans-this-season/

Год 2019-2020 10000 от гриппа.

Fourteen influenza-associated pediatric deaths occurring during the 2019-2020 season between weeks 45 and 4 (the weeks ending November 9, 2019 and January 25, 2020) were reported to CDC during week 4.

Текущее положение с марта 9,149

Повідомлень: 2203 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 кві, 2020 19:22 stm Ты пройди по ссылке почитай. Я истеричкам трусливым ничего доказывать не собираюсь,скоро все поймут,что спекулянты страхом продали вам эпидемию тестов от насморка. Только все обеднеют,многие умрут от этой пандемии СМИ ,от диверсии журнашлюх,от докторов рвачей,истеричек мэров и прочих де***. awm111

Я не трусливая, а просто хочу на таких как подобные Вам провести чистейший эксперимент. Собрать Вас в лучшее экономически развитое место на Земле выделить пару врачей и пару аппаратов ИВЛ и составить математическую модель смертности по возрастам. Большая часть из вас приобретает иммунитет так необходимый нации. Меньшая, ну как Бог даст. Часть масочников вроде меня защитят свои семьи от пи**. Дабл вин статэджи жаль нельзя организовать даже в рамках малого поселка. Вам же зайти поговорить всегда хочется о том что вируса нет... А жаль...))) Я не трусливая, а просто хочу на таких как подобные Вам провести чистейший эксперимент. Собрать Вас в лучшее экономически развитое место на Земле выделить пару врачей и пару аппаратов ИВЛ и составить математическую модель смертности по возрастам. Большая часть из вас приобретает иммунитет так необходимый нации. Меньшая, ну как Бог даст. Часть масочников вроде меня защитят свои семьи от пи**. Дабл вин статэджижаль нельзя организовать даже в рамках малого поселка. Вам же зайти поговорить всегда хочется о том что вируса нет... А жаль...))) stm

