Додано: Нед 05 кві, 2020 19:08

Даже представители немецких домов престарелых теперь жалуются на ограничительные меры и ненадлежащее освещение в СМИ COVID-19: «Даже до коронавируса в зимние месяцы часто случалось так, что многие постояльцы умирали за относительно короткое время, но команды из телевидения не стояли за дверью и не показывали людей в защитных костюмах, героически подвергающих себя риску заражения.»Данные из северного итальянского города Тревизо (недалеко от Венеции) показывают, что, несмотря на 108 смертей с положительным результатом на конец марта, общая смертность в муниципальных больницах оставалась примерно такой же, как и в предыдущие годы. Это является еще одним свидетельством того, что временно повышенная смертность в некоторых местах, скорее всего, вызвана внешними факторами, такими как паника и коллапс системы, чем одним только коронавирусом.Профессор Джон Оксфорд из Лондонского университета Королевы Марии, один из ведущих мировых вирусологов и специалистов по гриппу, приходит к следующему выводу относительно COVID-19: «Лично я бы сказал, что лучший совет – тратить меньше времени на просмотр телевизионных новостей… Считаю эту вспышку похожей на эпидемию зимнего гриппа. В этом случае в прошлом году у нас было 8000 смертей в «группах риска», то есть более 65% людей с сердечными заболеваниями и т. п. Я не думаю, что COVID-19 превысит это число. Мы страдаем от эпидемии СМИ!»