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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 764765766767

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 109
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
5%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
20
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 18:58

Не всі діти легко переносять, на жаль.
У Чернівецькій області двоє дітей із підозрою на COVID-19 перебувають у реанімації, - ОДА

https://censor.net.ua/ua/news/3186897/u_chernivetskiyi_oblasti_dvoye_diteyi_iz_pidozroyu_na_covid19_perebuvayut_u_reanimatsiyi_oda
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 18:59

  freeze написав:Жесткое задержание полицией нарушителя карантина - продавца кофе на Трассе здоровья в Одессе. Особенно концовка видео впечатляет. Продавец потом отписался, что типа сотрясение мозга, может и преувеличивает, но однако

https://www.youtube.com/watch?v=BCl657u ... e=emb_logo


Героические вертухаи крутят безобидного коммерса. Хочу посмотреть, как эти же полицаи так же героически будут вязать какого-нибудь реально опасного рецидивиста.

Составили протокол, направили в суд. К чему это раша-стайл позорище устраивать?
Civis
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:05

  centurionus написав:Не всі діти легко переносять, на жаль.
У Чернівецькій області двоє дітей із підозрою на COVID-19 перебувають у реанімації, - ОДА

https://censor.net.ua/ua/news/3186897/u_chernivetskiyi_oblasti_dvoye_diteyi_iz_pidozroyu_na_covid19_perebuvayut_u_reanimatsiyi_oda

Это только первые ласточки, у нас мамаши детям вообще прививки не делают, а потом осложнения вылазят и детский организм вообще бороться не может. Этот вирус для нездоровой нации, с плохим питанием, да без нужного количества койко-мест и лекарств... Пора на шашлыки, короче, а потом всеобщее стенание за что такое и мне все должны были маски обеспечить, а я ж не знал...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:08

stm https://swprs.org/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D ... zdr3Vyd5Zk
Даже представители немецких домов престарелых теперь жалуются на ограничительные меры и ненадлежащее освещение в СМИ COVID-19: «Даже до коронавируса в зимние месяцы часто случалось так, что многие постояльцы умирали за относительно короткое время, но команды из телевидения не стояли за дверью и не показывали людей в защитных костюмах, героически подвергающих себя риску заражения.»

Данные из северного итальянского города Тревизо (недалеко от Венеции) показывают, что, несмотря на 108 смертей с положительным результатом на конец марта, общая смертность в муниципальных больницах оставалась примерно такой же, как и в предыдущие годы. Это является еще одним свидетельством того, что временно повышенная смертность в некоторых местах, скорее всего, вызвана внешними факторами, такими как паника и коллапс системы, чем одним только коронавирусом.

Профессор Джон Оксфорд из Лондонского университета Королевы Марии, один из ведущих мировых вирусологов и специалистов по гриппу, приходит к следующему выводу относительно COVID-19: «Лично я бы сказал, что лучший совет – тратить меньше времени на просмотр телевизионных новостей… Считаю эту вспышку похожей на эпидемию зимнего гриппа. В этом случае в прошлом году у нас было 8000 смертей в «группах риска», то есть более 65% людей с сердечными заболеваниями и т. п. Я не думаю, что COVID-19 превысит это число. Мы страдаем от эпидемии СМИ!»
awm111
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:10

  Civis написав:Героические вертухаи крутят безобидного коммерса. Хочу посмотреть, как эти же полицаи так же героически будут вязать какого-нибудь реально опасного рецидивиста.

Хоть не застрелили, и то хорошо. С опасными уже были случаи, в основном смертельные для полиции. Даже себя не могут защитить. Обидно за полицию.
Сначала крутят, а потом всплывают всякие вот такие новости, когда кого-то не того скрутили:
"... в лесу полиция нашла труп правоохранителя, прикованного к дереву... с ... пакетом на голове ..."
https://dv-gazeta.info/dneprnews/v-lesu ... telya.html

Никого не хотел обидеть данным сообщением. Мне бы хотелось, чтоб полицией можно было гордиться, и у нас было правовое государство
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Нед 05 кві, 2020 19:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:12

  awm111 написав:stm https://swprs.org/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D ... zdr3Vyd5Zk
Даже представители немецких домов престарелых теперь жалуются на ограничительные меры и ненадлежащее освещение в СМИ COVID-19: «Даже до коронавируса в зимние месяцы часто случалось так, что многие постояльцы умирали за относительно короткое время, но команды из телевидения не стояли за дверью и не показывали людей в защитных костюмах, героически подвергающих себя риску заражения.»

Данные из северного итальянского города Тревизо (недалеко от Венеции) показывают, что, несмотря на 108 смертей с положительным результатом на конец марта, общая смертность в муниципальных больницах оставалась примерно такой же, как и в предыдущие годы. Это является еще одним свидетельством того, что временно повышенная смертность в некоторых местах, скорее всего, вызвана внешними факторами, такими как паника и коллапс системы, чем одним только коронавирусом.

Профессор Джон Оксфорд из Лондонского университета Королевы Марии, один из ведущих мировых вирусологов и специалистов по гриппу, приходит к следующему выводу относительно COVID-19: «Лично я бы сказал, что лучший совет – тратить меньше времени на просмотр телевизионных новостей… Считаю эту вспышку похожей на эпидемию зимнего гриппа. В этом случае в прошлом году у нас было 8000 смертей в «группах риска», то есть более 65% людей с сердечными заболеваниями и т. п. Я не думаю, что COVID-19 превысит это число. Мы страдаем от эпидемии СМИ!»

8000 за год и 4934 за 2 месяца или месяц на сегодня с увеличением ежедневно ;) СМИ может и ищут сенсацию, но морги обычно не стоят переполненными и машин скорой обычно хватает :) я лишь статист, который лучше походит на хайпе в масочке и пореже, а вы практик который готов уложить в могилы много чисто что бы мне доказать что?
США смертность от гриппа
https://www.pressenza.com/2020/02/the-flu-has-killed-10000-americans-this-season/
Год 2019-2020 10000 от гриппа.
Fourteen influenza-associated pediatric deaths occurring during the 2019-2020 season between weeks 45 and 4 (the weeks ending November 9, 2019 and January 25, 2020) were reported to CDC during week 4.
Текущее положение с марта 9,149
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Востаннє редагувалось stm в Нед 05 кві, 2020 19:23, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:22

stm Ты пройди по ссылке почитай. Я истеричкам трусливым ничего доказывать не собираюсь,скоро все поймут,что спекулянты страхом продали вам эпидемию тестов от насморка. Только все обеднеют,многие умрут от этой пандемии СМИ ,от диверсии журнашлюх,от докторов рвачей,истеричек мэров и прочих де***.
awm111
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:31

  awm111 написав:stm Ты пройди по ссылке почитай. Я истеричкам трусливым ничего доказывать не собираюсь,скоро все поймут,что спекулянты страхом продали вам эпидемию тестов от насморка. Только все обеднеют,многие умрут от этой пандемии СМИ ,от диверсии журнашлюх,от докторов рвачей,истеричек мэров и прочих де***.

Я не трусливая, а просто хочу на таких как подобные Вам провести чистейший эксперимент. Собрать Вас в лучшее экономически развитое место на Земле выделить пару врачей и пару аппаратов ИВЛ и составить математическую модель смертности по возрастам. Большая часть из вас приобретает иммунитет так необходимый нации. Меньшая, ну как Бог даст. Часть масочников вроде меня защитят свои семьи от пи**. Дабл вин статэджи ;) жаль нельзя организовать даже в рамках малого поселка. Вам же зайти поговорить всегда хочется о том что вируса нет... А жаль...)))
stm
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П'ят 03 кві, 2020 15:31
ЛОБ

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