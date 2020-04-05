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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 766767768769770>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 109
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
5%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
20
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:54

  awm111 написав:stm Ты пройди по ссылке почитай. Я истеричкам трусливым ничего доказывать не собираюсь,скоро все поймут,что спекулянты страхом продали вам эпидемию тестов от насморка.


Предлагаю вам такому смелому и уверенному в "обычном насморке" идти поработать в инфекционку мед.братом, там как раз сейчас рабочих рук не хватает.
Докажите своим примером что вы не трусливая истеричка и заодно поможете больным людям.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Shram написав:идти поработать в инфекционку мед.братом

Только не нужно забывать, что медики умирают любого возраста, не только 60+. Можно даже какого-нибудь лёгкого вируса принять смертельную дозу. Пока иммунитет будет расчехляться, человек уже просто умрёт.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:59

  freeze написав:Жесткое задержание полицией нарушителя карантина - продавца кофе на Трассе здоровья в Одессе. Особенно концовка видео впечатляет. Продавец потом отписался, что типа сотрясение мозга, может и преувеличивает, но однако

https://www.youtube.com/watch?v=BCl657u ... e=emb_logo


конченные мусоровские твари, лучше б более полезными делами занимались. Какой продавец кофе преступник, ай-йай-йай.
Щас этим уб_людкам еще придумали новую кормушку за "неношение маски"....

п.с. Зажимают везде в мире гайки со своими карантинами и эпидемиями, - тестируют меру терпения. Доиграются что резьбу сорвет нафиг.


  Игорь Алексеевич написав:если вчера я верил в вирус, то сегодня я склоняюсь, что меня власть развела на бабки. :twisted:



в том то и дело, вроде вирус, вроде опасно, вроде даже с относительным пониманием относишься к карантину. Но ведь чувство, что кто-то глобально разводит не покидает.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:07

  Игорь Алексеевич написав:если вчера я верил в вирус, то сегодня я склоняюсь, что меня власть развела на бабки. :twisted:

Радует, что прозревающих становится больше. :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:10

Индия запретила весь экспорт гидроксихлорохина, противомалярийного препарата, который президент Дональд Трамп неоднократно рекламировал как « изменяющий игру » в борьбе против Covid-19.
Экспорт препарата и его составов запрещен «без каких-либо исключений», и с немедленным вступлением в силу заявил Генеральный директорат внешней торговли Индии 4 апреля на своем веб-сайте.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... virus-drug
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:11

Юрист Александр Гумиров подал иск в Окружной админсуд Киева на правительство Украины. В иске правовед оспаривает законность введения в стране тотального карантина из-за коронавируса.

Об иске Гумиров сообщил в своем Facebook.

Юрист объяснил, почему решил обратиться в суд. По его словам, он не смог мириться с "саботажем и уничтожением экономики Украины, с попранием конституционных прав украинцев, с неразумными и недобросовестными запретами, разоряющими предпринимателей и превращающими людей в запуганных паникёров в намордниках".

В целом он не отрицает угрозы распространения коронавируса, но считает многие карантинные меры неразумными и незаконными.



В иске его автор оспаривает следующее.

Карантин в Украине может быть введен только в отношении особо опасных болезней. ОРЗ такой не является. Карантин может инициировать только главный санитарный врач, причем только в том случае, если в Украине президентом введен режим чрезвычайного положения. Такого нет и не было. Чрезвычайное положение может быть введено только при эпидемии, а эпидемический порог, установленный МОЗ Украины, - не менее 191 000 заболевших. Значит, Кабмин нарушил закон и процедуру введения карантина. Нет и не было причин вводить тотальный карантин.
Запрет работы общественного транспорта является ограничением права на свободу передвижения. Такое ограничение может быть основано только на законе. Постановление Кабмина не является таким законом и Кабмин не имел полномочий вводить такой запрет.
Запрет права на мирные собрания (концерты, митинги, лекции, религиозные праздники) может быть введён только судом. Кабмин незаконно присвоил себе полномочия суда. Запрет незаконный.
Запрет некоторых видов предпринимательской деятельности (рестораны, магазины, парикмахерские, спортзалы, коворкинги, лектории, бытовые услуги) не предусмотрен ни одним законом Украины и является дискриминацией одних предпринимателей по отношению к другим. Также здесь присутствует нарушение конституционного права человека на достойный уровень жизни, поскольку люди лишены определённой еды и возможности купить одежду и нужные им услуги. Это незаконно.
kwon
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:11

  Игорь Алексеевич написав:если вчера я верил в вирус, то сегодня я склоняюсь, что меня власть развела на бабки. :twisted:

тут, скорее, вариант, когда 2в1.
и вирус есть, и под этим предлогом разводят нарид
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:17

  freeze написав:Жесткое задержание полицией нарушителя карантина - продавца кофе на Трассе здоровья в Одессе. Особенно концовка видео впечатляет. Продавец потом отписался, что типа сотрясение мозга, может и преувеличивает, но однако

https://www.youtube.com/watch?v=BCl657u ... e=emb_logo

Так це ж ви того хотіли, із Долярчиками.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:19

  kwon написав:Юрист Александр Гумиров подал иск в Окружной админсуд Киева на правительство Украины. В иске правовед оспаривает законность введения в стране тотального карантина из-за коронавируса.

Об иске Гумиров сообщил в своем Facebook.

Юрист объяснил, почему решил обратиться в суд. По его словам, он не смог мириться с "саботажем и уничтожением экономики Украины, с попранием конституционных прав украинцев, с неразумными и недобросовестными запретами, разоряющими предпринимателей и превращающими людей в запуганных паникёров в намордниках".

В целом он не отрицает угрозы распространения коронавируса, но считает многие карантинные меры неразумными и незаконными.



В иске его автор оспаривает следующее.

Карантин в Украине может быть введен только в отношении особо опасных болезней. ОРЗ такой не является. Карантин может инициировать только главный санитарный врач, причем только в том случае, если в Украине президентом введен режим чрезвычайного положения. Такого нет и не было. Чрезвычайное положение может быть введено только при эпидемии, а эпидемический порог, установленный МОЗ Украины, - не менее 191 000 заболевших. Значит, Кабмин нарушил закон и процедуру введения карантина. Нет и не было причин вводить тотальный карантин.
Запрет работы общественного транспорта является ограничением права на свободу передвижения. Такое ограничение может быть основано только на законе. Постановление Кабмина не является таким законом и Кабмин не имел полномочий вводить такой запрет.
Запрет права на мирные собрания (концерты, митинги, лекции, религиозные праздники) может быть введён только судом. Кабмин незаконно присвоил себе полномочия суда. Запрет незаконный.
Запрет некоторых видов предпринимательской деятельности (рестораны, магазины, парикмахерские, спортзалы, коворкинги, лектории, бытовые услуги) не предусмотрен ни одним законом Украины и является дискриминацией одних предпринимателей по отношению к другим. Также здесь присутствует нарушение конституционного права человека на достойный уровень жизни, поскольку люди лишены определённой еды и возможности купить одежду и нужные им услуги. Это незаконно.

Зеленський: Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:20

  flyman написав:
  freeze написав:Жесткое задержание полицией нарушителя карантина - продавца кофе на Трассе здоровья в Одессе. Особенно концовка видео впечатляет. Продавец потом отписался, что типа сотрясение мозга, может и преувеличивает, но однако

https://www.youtube.com/watch?v=BCl657u ... e=emb_logo

Так це ж ви того хотіли, із Долярчиками.


Так и ты хотел, ты ж согласился с любым кандидатом, тебе ж всё равно кто.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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