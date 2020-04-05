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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 кві, 2020 20:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Долбо№бы... наши надсмотрщики - долбо№бы!
Макси нужны? - Да. Цена была завышенной? - Нет.
Теперь даже онлайн маски сложнее будет купить если их продавать будут меньшее кол-во людей. Идиоты.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 20:36
поліцейська держава, совок ...
Вони з'ясували, що продавець займається торгівлею захисними засобами незаконно, оскільки не має жодних документів, які б засвідчували його підприємницьку діяльність.
В США вжухали би за не сплату податків, колись потім, через рік, і то якщо дохід був вище неоподаткованого мінімуму.
А тут ... велкам бек 2 СРСР
П.С.
Цікаво, а яким боком поліція до цього?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 05 кві, 2020 20:40
freeze
просмотрел видео, не понял, не услышал (это самое главное), что история свежая, и посвящена именно Ковид. Само задержание имеет место быть, есть нарушение, но за что именно
Додано: Нед 05 кві, 2020 20:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Посмотрел я на это все и сделал для себя вывод, что через медицину и фармацевтику осуществляется величайшее мошенничество в истории человечества. Сейчас только государственное финансирование медицины больше 8 трлн.долл, объем продаж в фармацевтике около 1 трлн.долл., и при всех этих затратах мы не имеем лекарств против вируса во многом аналогичного испанке сто лет назад. Та даже против сраного кариеса нет лекарств и никто их не собирается искать.
Они просто пис..т наши деньги.
Додано: Нед 05 кві, 2020 20:41
Вижу, многие на OLX при продаже пишут "Маска защитная не медицинская", чтобы эти надсмотрщики не могли придраться.
Додано: Нед 05 кві, 2020 20:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Это вчера было.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 05 кві, 2020 20:47
Додано: Нед 05 кві, 2020 20:47
мінутка юмора
+50грн !
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