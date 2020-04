Додано: Нед 05 кві, 2020 20:36

Slx написав: Долбо№бы... наши надсмотрщики - долбо№бы!

https://internetua.com/policeiski-zatri ... -interneti



Макси нужны? - Да. Цена была завышенной? - Нет.

Теперь даже онлайн маски сложнее будет купить если их продавать будут меньшее кол-во людей. Идиоты. Долбо№бы... наши надсмотрщики - долбо№бы!Макси нужны? - Да. Цена была завышенной? - Нет.Теперь даже онлайн маски сложнее будет купить если их продавать будут меньшее кол-во людей. Идиоты.

поліцейська держава, совок ...



Вони з'ясували, що продавець займається торгівлею захисними засобами незаконно, оскільки не має жодних документів, які б засвідчували його підприємницьку діяльність.



В США вжухали би за не сплату податків, колись потім, через рік, і то якщо дохід був вище неоподаткованого мінімуму.



А тут ... велкам бек 2 СРСР



П.С.

Цікаво, а яким боком поліція до цього? поліцейська держава, совок ...Вони з'ясували, що продавець займається торгівлею захисними засобами незаконно, оскільки не має жодних документів, які б засвідчували його підприємницьку діяльність.В США вжухали би за не сплату податків, колись потім, через рік, і то якщо дохід був вище неоподаткованого мінімуму.А тут ... велкам бек 2 СРСРП.С.Цікаво, а яким боком поліція до цього?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/