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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 767768769770>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 109
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
5%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
20
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:26

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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Долбо№бы... наши надсмотрщики - долбо№бы!
https://internetua.com/policeiski-zatri ... -interneti

Макси нужны? - Да. Цена была завышенной? - Нет.
Теперь даже онлайн маски сложнее будет купить если их продавать будут меньшее кол-во людей. Идиоты.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:36

  Slx написав:Долбо№бы... наши надсмотрщики - долбо№бы!
https://internetua.com/policeiski-zatri ... -interneti

Макси нужны? - Да. Цена была завышенной? - Нет.
Теперь даже онлайн маски сложнее будет купить если их продавать будут меньшее кол-во людей. Идиоты.

поліцейська держава, совок ...

Вони з'ясували, що продавець займається торгівлею захисними засобами незаконно, оскільки не має жодних документів, які б засвідчували його підприємницьку діяльність.

В США вжухали би за не сплату податків, колись потім, через рік, і то якщо дохід був вище неоподаткованого мінімуму.

А тут ... велкам бек 2 СРСР

П.С.
Цікаво, а яким боком поліція до цього?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:40

freeze
просмотрел видео, не понял, не услышал (это самое главное), что история свежая, и посвящена именно Ковид. Само задержание имеет место быть, есть нарушение, но за что именно
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Посмотрел я на это все и сделал для себя вывод, что через медицину и фармацевтику осуществляется величайшее мошенничество в истории человечества. Сейчас только государственное финансирование медицины больше 8 трлн.долл, объем продаж в фармацевтике около 1 трлн.долл., и при всех этих затратах мы не имеем лекарств против вируса во многом аналогичного испанке сто лет назад. Та даже против сраного кариеса нет лекарств и никто их не собирается искать.
Они просто пис..т наши деньги.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:41

  Slx написав:Долбо№бы... наши надсмотрщики - долбо№бы!
https://internetua.com/policeiski-zatri ... -interneti

Макси нужны? - Да. Цена была завышенной? - Нет.
Теперь даже онлайн маски сложнее будет купить если их продавать будут меньшее кол-во людей. Идиоты.

Вижу, многие на OLX при продаже пишут "Маска защитная не медицинская", чтобы эти надсмотрщики не могли придраться.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Sinbad777 написав:freeze
просмотрел видео, не понял, не услышал (это самое главное), что история свежая, и посвящена именно Ковид. Само задержание имеет место быть, есть нарушение, но за что именно


Это вчера было.

https://dumskaya.net/news/politceyskoe- ... ac-112318/
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:47

  kwon написав:Юрист Александр Гумиров подал иск в Окружной админсуд Киева на правительство Украины. В иске правовед оспаривает законность введения в стране тотального карантина из-за коронавируса.

Гумиров сильный юрист. Он много помогал пострадавшим валютным заемщикам.
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