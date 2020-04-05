safonovstanislav написав:PS. Лучше бы вообще запретили возврат кого-либо в Украину. Сидели бы все в своих заграничьях пару месяцев карантина, а кто хочет вернуться в период пандемии, на 2-недельную обсервацию. Проблема в том, что все отели Египта закрылись из-за отсутствия людей, которых просто вывезли в Украину. А так бы, сидели, бассейны, солнце, море, пляж, олл-инклюзив. Думали вообще откарантиниться в Египте. Это всё-таки лучше, чем сидеть дома. Но, зачем-то Украина начала всех забирать домой, и отелям просто пришлось закрыться
У меня кум с женой и ребенком остались в Египте. Сняли домик на берегу и проводят карантин там. Правда говорит власти запретили выходить на пляж.
kwon написав:Юрист Александр Гумиров подал иск в Окружной админсуд Киева на правительство Украины. В иске правовед оспаривает законность введения в стране тотального карантина из-за коронавируса.
Гумиров сильный юрист. Он много помогал пострадавшим валютным заемщикам.
Тем, кто решил схитрожопить, взяв валютный кредит ради 4-х кратной дешевизны, но при этом отказался брать ответственность за валютные риски? Пусть он сразу подаст иск на Природу за ее Ествественный Отбор.
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Макси нужны? - Да. Цена была завышенной? - Нет. Теперь даже онлайн маски сложнее будет купить если их продавать будут меньшее кол-во людей. Идиоты.
Ну а как вы хотели? Чтоб торговать, нужно платить около 2000 грн налогов в месяц. Правильно делают. Я бы вообще, на месте полиции, постоянно шерстил всякие олх и промуа на предмет незаконной торговли. Им всего-то нужно предлагать торговцу предоплату на карту, по ФИО владельца карты пробивать платит ли человек налоги, и если нет, нещадно штрафовать. 2000 грн в месяц налогов - не такая прям неподъёмная сумма. Если не убирать с рынка продавцов, работающих в чёрную, не смогут работать продавцы, которые в цену включают оплаченные налоги
safonovstanislav написав:PS. Лучше бы вообще запретили возврат кого-либо в Украину. Сидели бы все в своих заграничьях пару месяцев карантина, а кто хочет вернуться в период пандемии, на 2-недельную обсервацию. Проблема в том, что все отели Египта закрылись из-за отсутствия людей, которых просто вывезли в Украину. А так бы, сидели, бассейны, солнце, море, пляж, олл-инклюзив. Думали вообще откарантиниться в Египте. Это всё-таки лучше, чем сидеть дома. Но, зачем-то Украина начала всех забирать домой, и отелям просто пришлось закрыться
У меня кум с женой и ребенком остались в Египте. Сняли домик на берегу и проводят карантин там. Правда говорит власти запретили выходить на пляж.
Молодцы. Мы испугались, что карантин очень на долго, и что самолётов больше не будет. Сели в последний. Месяц-два ещё норм. А если пол года или год? Ну и сидеть в отеле на оллинклюзиве и на съёмной хате - тоже разница
kwon написав:Юрист Александр Гумиров подал иск в Окружной админсуд Киева на правительство Украины. В иске правовед оспаривает законность введения в стране тотального карантина из-за коронавируса.
Гумиров сильный юрист. Он много помогал пострадавшим валютным заемщикам.
Тем, кто решил схитрожопить, взяв валютный кредит ради 4-х кратной дешевизны, но при этом отказался брать ответственность за валютные риски? Пусть он сразу подаст иск на Природу за ее Ествественный Отбор.