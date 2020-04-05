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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 767768769770

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 109
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
5%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
20
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  kwon написав:Юрист Александр Гумиров подал иск в Окружной админсуд Киева на правительство Украины. В иске правовед оспаривает законность введения в стране тотального карантина из-за коронавируса.

Вот эта "Позовна заява" - https://u.to/fHYCGA (сокращенная ссылка, т.к. прямая очень длинная).
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 20:58

  greenozon написав:мінутка юмора



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Ну или так:

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:00

  yanyura написав:
  kwon написав:Юрист Александр Гумиров подал иск в Окружной админсуд Киева на правительство Украины. В иске правовед оспаривает законность введения в стране тотального карантина из-за коронавируса.

Вот эта "Позовна заява" - https://u.to/fHYCGA (сокращенная ссылка, т.к. прямая очень длинная).

Кстати, такой иск может подать каждый законопослушный гражданин.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:03

  safonovstanislav написав:PS. Лучше бы вообще запретили возврат кого-либо в Украину. Сидели бы все в своих заграничьях пару месяцев карантина, а кто хочет вернуться в период пандемии, на 2-недельную обсервацию.
Проблема в том, что все отели Египта закрылись из-за отсутствия людей, которых просто вывезли в Украину. А так бы, сидели, бассейны, солнце, море, пляж, олл-инклюзив. Думали вообще откарантиниться в Египте. Это всё-таки лучше, чем сидеть дома. Но, зачем-то Украина начала всех забирать домой, и отелям просто пришлось закрыться

У меня кум с женой и ребенком остались в Египте. Сняли домик на берегу и проводят карантин там. Правда говорит власти запретили выходить на пляж.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:07

  rollo написав:
  kwon написав:Юрист Александр Гумиров подал иск в Окружной админсуд Киева на правительство Украины. В иске правовед оспаривает законность введения в стране тотального карантина из-за коронавируса.

Гумиров сильный юрист. Он много помогал пострадавшим валютным заемщикам.

Тем, кто решил схитрожопить, взяв валютный кредит ради 4-х кратной дешевизны, но при этом отказался брать ответственность за валютные риски?
Пусть он сразу подаст иск на Природу за ее Ествественный Отбор.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:09

  Slx написав:Долбо№бы... наши надсмотрщики - долбо№бы!
https://internetua.com/policeiski-zatri ... -interneti

Макси нужны? - Да. Цена была завышенной? - Нет.
Теперь даже онлайн маски сложнее будет купить если их продавать будут меньшее кол-во людей. Идиоты.

Ну а как вы хотели? Чтоб торговать, нужно платить около 2000 грн налогов в месяц. Правильно делают. Я бы вообще, на месте полиции, постоянно шерстил всякие олх и промуа на предмет незаконной торговли. Им всего-то нужно предлагать торговцу предоплату на карту, по ФИО владельца карты пробивать платит ли человек налоги, и если нет, нещадно штрафовать. 2000 грн в месяц налогов - не такая прям неподъёмная сумма. Если не убирать с рынка продавцов, работающих в чёрную, не смогут работать продавцы, которые в цену включают оплаченные налоги
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:13

Ось якісь "ізраільські" товарищи продають свім страждущім ліки
https://apteka-tlv-ua.com/preparaty/imm ... ritonavir/

Як думаєте, правда? :)
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:14

  Пенсионер написав:
  safonovstanislav написав:PS. Лучше бы вообще запретили возврат кого-либо в Украину. Сидели бы все в своих заграничьях пару месяцев карантина, а кто хочет вернуться в период пандемии, на 2-недельную обсервацию.
Проблема в том, что все отели Египта закрылись из-за отсутствия людей, которых просто вывезли в Украину. А так бы, сидели, бассейны, солнце, море, пляж, олл-инклюзив. Думали вообще откарантиниться в Египте. Это всё-таки лучше, чем сидеть дома. Но, зачем-то Украина начала всех забирать домой, и отелям просто пришлось закрыться

У меня кум с женой и ребенком остались в Египте. Сняли домик на берегу и проводят карантин там. Правда говорит власти запретили выходить на пляж.

Молодцы. Мы испугались, что карантин очень на долго, и что самолётов больше не будет. Сели в последний. Месяц-два ещё норм. А если пол года или год? Ну и сидеть в отеле на оллинклюзиве и на съёмной хате - тоже разница
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:25

  Slx написав:
  rollo написав:
  kwon написав:Юрист Александр Гумиров подал иск в Окружной админсуд Киева на правительство Украины. В иске правовед оспаривает законность введения в стране тотального карантина из-за коронавируса.

Гумиров сильный юрист. Он много помогал пострадавшим валютным заемщикам.

Тем, кто решил схитрожопить, взяв валютный кредит ради 4-х кратной дешевизны, но при этом отказался брать ответственность за валютные риски?
Пусть он сразу подаст иск на Природу за ее Ествественный Отбор.

У нас вся страна хитрожопых. Менталитет такой.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Верховной Раде некоторые фракции обсуждают возможность введения комендантского часа, но не на вечер, а на весь день.
https://bykvu.com/ru/bukvy/v-rade-obsuzhdajut-vozmozhnost-vvedenija-komendantskogo-chasa-na-ves-den-nardep/
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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