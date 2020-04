Додано: Нед 05 кві, 2020 21:29

safonovstanislav написав: Slx написав: Долбо№бы... наши надсмотрщики - долбо№бы!

https://internetua.com/policeiski-zatri ... -interneti



Макси нужны? - Да. Цена была завышенной? - Нет.

Теперь даже онлайн маски сложнее будет купить если их продавать будут меньшее кол-во людей. Идиоты.

Ну а как вы хотели? Чтоб торговать, нужно платить около 2000 грн налогов в месяц. Правильно делают. Я бы вообще, на месте полиции, постоянно шерстил всякие олх и промуа на предмет незаконной торговли. Им всего-то нужно предлагать торговцу предоплату на карту, по ФИО владельца карты пробивать платит ли человек налоги, и если нет, нещадно штрафовать. 2000 грн в месяц налогов - не такая прям неподъёмная сумма. Если не убирать с рынка продавцов, работающих в чёрную, не смогут работать продавцы, которые в цену включают оплаченные налоги

Сплата податків - це не компетенція поліції. Сплата податків - це не компетенція поліції.

