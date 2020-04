Додано: Нед 05 кві, 2020 22:06

никакое количество сообщений и никакая аргументация не изменит точки зрения двух противоположных лагерей на этом треде



хотя в обществе ситуация потихоньку изменилась. преобладающее большинство в масках и беспокоится. о здоровье и жизни, своей и близких.



группа отрицальщиков редеет. и это не может не радовать



экономически в украине будет ж***, как и в большинстве стран и вероятно больше, но с голоду никто не умрет, и это хорошо

