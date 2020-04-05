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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 769770771772>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 109
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
5%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
20
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:35

  rollo написав:
  flyman написав:
  safonovstanislav написав:Ну а как вы хотели? Чтоб торговать, нужно платить около 2000 грн налогов в месяц. Правильно делают. Я бы вообще, на месте полиции, постоянно шерстил всякие олх и промуа на предмет незаконной торговли. Им всего-то нужно предлагать торговцу предоплату на карту, по ФИО владельца карты пробивать платит ли человек налоги, и если нет, нещадно штрафовать. 2000 грн в месяц налогов - не такая прям неподъёмная сумма. Если не убирать с рынка продавцов, работающих в чёрную, не смогут работать продавцы, которые в цену включают оплаченные налоги

Сплата податків - це не компетенція поліції.

Как говорят слуги - какая разница?


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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:37

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:38

  flyman написав:Я так розумію, ще один любитель диктатури пролетаріата і СРСР знайшовся

Карантин - это по сути и есть диктатура. Диктатура здравого смысла.
Надо ли было его вводить в такой форме - это отдельный вопрос.
Но в развитых странах полиция с нарушителями не цацкается
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:41

"Это путинские маски!". В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски
"Сегодня, как и последние две недели, наши активисты занимались социальной работой. Конкретно - раздавали маски. На этот раз не адресно, а просто на улице. И какие-то у*** напали на них. Начали рассказывать, что это путинские маски, что ребята сепаратисты", - написал представитель СМИ.

https://strana.ua/news/259495-v-kieve-napali-na-volonterov-razdajushchikh-zashchitnye-maski.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:44

  Вкладчик1234 написав:"Это путинские маски!". В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски
"Сегодня, как и последние две недели, наши активисты занимались социальной работой. Конкретно - раздавали маски. На этот раз не адресно, а просто на улице. И какие-то у*** напали на них. Начали рассказывать, что это путинские маски, что ребята сепаратисты", - написал представитель СМИ.

https://strana.ua/news/259495-v-kieve-napali-na-volonterov-razdajushchikh-zashchitnye-maski.html

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https://www.facebook.com/marchevskyi/vi ... 201024649/
Мрази последние!
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:45

  rollo написав:Польская писательница Ольга Токарчук, лауреатка Нобелевской премии по литературе и обладательница Международной Букеровской премии, поделилась своими размышлениями о том, что сейчас переживает человечество и какое будущее нас ждет после коронавируса.

https://www.buro247.ua/lifestyle/expert ... ZBsQYVQoIU

Спасибо!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:54

  Вкладчик1234 написав:"Это путинские маски!". В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски
"Сегодня, как и последние две недели, наши активисты занимались социальной работой. Конкретно - раздавали маски. На этот раз не адресно, а просто на улице. И какие-то у*** напали на них. Начали рассказывать, что это путинские маски, что ребята сепаратисты", - написал представитель СМИ.

https://strana.ua/news/259495-v-kieve-napali-na-volonterov-razdajushchikh-zashchitnye-maski.html

Верить стране - себя не уважать.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:06

никакое количество сообщений и никакая аргументация не изменит точки зрения двух противоположных лагерей на этом треде

хотя в обществе ситуация потихоньку изменилась. преобладающее большинство в масках и беспокоится. о здоровье и жизни, своей и близких.

группа отрицальщиков редеет. и это не может не радовать

экономически в украине будет ж***, как и в большинстве стран и вероятно больше, но с голоду никто не умрет, и это хорошо
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:10

В Рашке уже стебутся

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antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:22

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:В Швеции, вроде, действует.
в Скандинавии вообще налоги очень высокие. И ни одна скандинавская страна не является локомотивом европейской экономики. То есть, с точки зрения развития, это так себе путь.

А зачем им это? Их и так неплохо кормят (с)
Датчане по всем опросам - одна из самых счастливых наций в мире.
У шведов очень неплохая наука. И Нобелевки раздают именно они 8)
Норвежцы тоже не бедствуют.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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