safonovstanislav написав:Ну а как вы хотели? Чтоб торговать, нужно платить около 2000 грн налогов в месяц. Правильно делают. Я бы вообще, на месте полиции, постоянно шерстил всякие олх и промуа на предмет незаконной торговли. Им всего-то нужно предлагать торговцу предоплату на карту, по ФИО владельца карты пробивать платит ли человек налоги, и если нет, нещадно штрафовать. 2000 грн в месяц налогов - не такая прям неподъёмная сумма. Если не убирать с рынка продавцов, работающих в чёрную, не смогут работать продавцы, которые в цену включают оплаченные налоги
Сплата податків - це не компетенція поліції.
Как говорят слуги - какая разница?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
"Это путинские маски!". В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски "Сегодня, как и последние две недели, наши активисты занимались социальной работой. Конкретно - раздавали маски. На этот раз не адресно, а просто на улице. И какие-то у*** напали на них. Начали рассказывать, что это путинские маски, что ребята сепаратисты", - написал представитель СМИ.
Вкладчик1234 написав:"Это путинские маски!". В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски "Сегодня, как и последние две недели, наши активисты занимались социальной работой. Конкретно - раздавали маски. На этот раз не адресно, а просто на улице. И какие-то у*** напали на них. Начали рассказывать, что это путинские маски, что ребята сепаратисты", - написал представитель СМИ.
rollo написав:Польская писательница Ольга Токарчук, лауреатка Нобелевской премии по литературе и обладательница Международной Букеровской премии, поделилась своими размышлениями о том, что сейчас переживает человечество и какое будущее нас ждет после коронавируса.
Вкладчик1234 написав:"Это путинские маски!". В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски "Сегодня, как и последние две недели, наши активисты занимались социальной работой. Конкретно - раздавали маски. На этот раз не адресно, а просто на улице. И какие-то у*** напали на них. Начали рассказывать, что это путинские маски, что ребята сепаратисты", - написал представитель СМИ.