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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 769770771772

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 109
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
23
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
11
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
16
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
5
Найманий працівник, втратив роботу
5%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
20
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:36

  safonovstanislav написав:Ну а как вы хотели? Чтоб торговать, нужно платить около 2000 грн налогов в месяц. Правильно делают. Я бы вообще, на месте полиции, постоянно шерстил всякие олх и промуа на предмет незаконной торговли. Им всего-то нужно предлагать торговцу предоплату на карту, по ФИО владельца карты пробивать платит ли человек налоги, и если нет, нещадно штрафовать. 2000 грн в месяц налогов - не такая прям неподъёмная сумма. Если не убирать с рынка продавцов, работающих в чёрную, не смогут работать продавцы, которые в цену включают оплаченные налоги

Это назыавется избирательное правосудие. Форумы железячников ПК они не шерстят, олеикс они на все-все-все не шерстят, а маски, которые НЕ по высоким ценам они вдруг начали шерстить.
Это когда начинают прокуроры копать на политически неугодных журналистов/активистов вместо того, чтобы заниматься своей деятельностью без предпочтений - то же самое. И некоторые вместо того, чтобы заметить заангажированность или криминальную глупость (маски сейчас ВСЕМ нужны) начинают рассказывать, что Закон должен работать... забывая что он должен быть один для всех + быть написанным с умом.
Востаннє редагувалось Slx в Нед 05 кві, 2020 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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  edvardd написав:Зображення

Дозвониться пробовали? Я честно через полчаса плюнул.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Власти Турции решили бесплатно отправлять по почте гражданам по пять медицинских масок в неделю – такое распоряжение подписал президент Эрдоган
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус — три-четыре! —
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый — сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб —
Применяйте, люди, обтирания!
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:15

  edvardd написав:stm
Актемра ( "Тоцилизумаб") не стоит 5 копеек, его сейчас нет в продаже, но дело не в этом, смотрите цену на 13 марта:
......

А что это:
Зображення
Правда, наличие не проверял.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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