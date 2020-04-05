safonovstanislav написав:Ну а как вы хотели? Чтоб торговать, нужно платить около 2000 грн налогов в месяц. Правильно делают. Я бы вообще, на месте полиции, постоянно шерстил всякие олх и промуа на предмет незаконной торговли. Им всего-то нужно предлагать торговцу предоплату на карту, по ФИО владельца карты пробивать платит ли человек налоги, и если нет, нещадно штрафовать. 2000 грн в месяц налогов - не такая прям неподъёмная сумма. Если не убирать с рынка продавцов, работающих в чёрную, не смогут работать продавцы, которые в цену включают оплаченные налоги
Это назыавется избирательное правосудие. Форумы железячников ПК они не шерстят, олеикс они на все-все-все не шерстят, а маски, которые НЕ по высоким ценам они вдруг начали шерстить. Это когда начинают прокуроры копать на политически неугодных журналистов/активистов вместо того, чтобы заниматься своей деятельностью без предпочтений - то же самое. И некоторые вместо того, чтобы заметить заангажированность или криминальную глупость (маски сейчас ВСЕМ нужны) начинают рассказывать, что Закон должен работать... забывая что он должен быть один для всех + быть написанным с умом.
Востаннє редагувалось Slx в Нед 05 кві, 2020 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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